ATi Radeon HD 4850 X2 için bekleyiş devam ediyor

Ağustos ayında kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle iki yıllık bir aradan sonra yeniden performans liderliğine oturmayı başaran AMD-ATi, RV770 gpu'sunun başarısını alt segmentlere yaymakta da kararlı. 21 Ekim'de Radeon HD 4830 modelini duyurmayı planlayan firmanın en dikkat çekici hamlelerinden biri de çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 olacak.

AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeliyle ilgili hem eldeki veriler hem de firmanın Sırbistan'da gerçekleştirdiği etkinlikte oluşan izlenim HD 4850 X2 modelinin Eylül sonu itibariyle kullanıma sunulacağı yönünde idi. Fakat görünen o ki eğer firma herhangi bir sürpriz yapmaz veya sessizliğini önümüzdeki hafta içerisinde bozmaz ise HD 4850 X2 de Ekim ayına kalacak gibi.

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Radeon HD 4830 modeliyle birlikte 21 Ekim tarihini HD 4850 X2 için de lansman günü belirlemiş olabileceği konuşulan AMD-ATi cephesinde Ekim ayının hızlı geçeceği kuvvetle muhtemel. Zira 16 Ekim'de GeForce GTX 1xx serisini (55nm GeForce 9xxx serisinin yeniden isimlendirilmesi) duyuracağı belirtilen Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin sessiz kalmayacağı kuvvetle muhtemel.

RV770 LE modelinin güç vereceği 256-bit bellek veri yoluna ve 640x paralel işlem birimine sahip olan HD 4830 modeliyle 150$ segmentte GeForce 9800GT'yi ikinci plana itmek için çaba gösterecek firma 2x RV770 Pro gpu'sunu üzerinde barındıran 1600x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR3 belleğe sahip olan HD 4850 X2 modeliyle de GeForce GTX 280 modelini hedef belirlemiş durumda.