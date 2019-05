ATi Radeon HD 4870 X2'nin test sonuçları ortaya çıkmaya başladı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere bugün itibariyle (14 Temmuz) AMD-ATi'nin merakla beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli için inceleme ve test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV770XT gpu'sunun çiftini kullanan ve R700 kod adıyla geliştirilen Radeon HD 4870 X2 modeli 2x 256-bit bellek veri yolunu destekliyor. 1600x paralel işlem birimine sahip olan ayrıca 2GB GDDR5 bellek (test sonuçları çıkan kartlar 1GB GDDR5 bellekli) ile donatılan, çift slot tasarıma sahip ekran kartı, 2.4TeraFLOP'luk işlem gücüyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 750MHz gpu ve 900MHz (GDDR5) bellek saat hızlarına sahip olan Radeon HD 4870 X2, geçtiğimiz Ocak ayında kullanıma sunulan Radeon HD 3870 X2'den farklı olarak tek grafik işlemcili (Radeon HD 4870) modeliyle aynı saat hızında kullanıma sunulacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin performansıyla rakip Nvidia karşısında liderliği geri alacağına inandığı ve test sonuçları da dikkat çekici olan Radeon HD 4870 X2 bilindiği gibi çift slot soğutucu ve DirectX 10.1 desteğiyle geliyor. Çoklu ekran kartı kullanıma dönük olarak Crossfire X çatısı altında Quad Crossfire yani 4 GPU'lu kullanıma da olanak tanıyan R700 kod adlı Radoen HD 4870 X2'nin önümüzdeki günlerde 549$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor. . Not: Ana konu uygulamasına geçilmiştir. Lütfen forumun daha sağlıklı gezilebilmesi için Radeon HD 4870 X2'ye (R700) yönelik olarak tüm paylaşımlarınızı bu başlık altında gerçekleştiriniz.- Radeon HD 4870 X2 (2x 55nm RV770XT ) - 9800GTX+ (55nm G92b) - Radeon HD 3870 X2 OC (2x 55nm RV670XT) - Geforce 260 (65nm GT200) - Sapphire Radeon HD 4870 (55nm RV770XT) - XFX GeForce GTX 280 XXX (65nm GT200) - Anakart: Asus P5E3 Deluxe Motherboard - İşlemci: Intel QX9770 (3.2Ghz – 1600fsb) - Bellek: 2x2Gb Corsair DDR3-1800Mhz 7-7-7-20 - Güç Kaynağı: Akasa 1000w PSU - Termal Pasta: Arctic Cooling MX-2 Paste - Soğutucu: Arctic Cooling Freezer/ Coolit Freezone Elite - Windows Vista Ultimate 64Bit + SP1 - Forceware 177.39 - Catalyst 8.6 - DirectX 9.0c/DirectX 10 - Call Of Duty 4 (DX9) - Half-Life 2: Ep2 (DX9) - World In Conflict (DX10) - Crysis (DX10)Test sonuçları;Yüksek tanımlı video oynatım testleri - işlemci kullanım değerlerini göstermektedir;Hız aşırtma, ısı ve fan değerleri;