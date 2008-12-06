ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 199$ seviyesine çekildi

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Haziran ayının sonuna doğru lanse edilen Radeon HD 4800 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modeli ünvanına sahip olan, aynı zamanda endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Radeon HD 4870 modeli, yapılan yeni fiyat indirimiyle birlikte yurt dışında 199$'a (satış noktasına göre daha düşük fiyatlar da söz konusu) seviyesine gerilemiş durumda. .

Elimize ulaşan bilgilere göre, AMD-ATi'nin mevcut ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve sergilediği performans ile özellikle GeForce GTX 260 modeline sıkıntılı anlar yaşatan Radeon HD 4870'in, 512MB GDDR5 bellekli modelinin 199$, 1024MB GDDR5 bellekli modelinin ise 239$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşmaya başladığı bildiriliyor.

Bahsi geçen yeni fiyatlar her ne kadar global pazara yaygın anlamda yansımış olmasa da özellikle Amerika pazarında hissedilmeye başlandığı bildiriliyor. Tabii yeni fiyat indirimi için belirlenen strateji de oldukça önemli. Zira AMD-ATi, yeni fiyatlandırmayla yurt dışında satış çılgınlığının yaşandığı Noel dönemini değerlendirmek istemiş olabilir çünkü devam eden küresel ekonomik kriz paralelin firmalar satışlarını arttırmanın yollarını arıyorlar.