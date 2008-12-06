ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 199$ seviyesine çekildi

Haziran ayının sonuna doğru lanse edilen Radeon HD 4800 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modeli ünvanına sahip olan, aynı zamanda endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Radeon HD 4870 modeli, yapılan yeni fiyat indirimiyle birlikte yurt dışında 199$'a (satış noktasına göre daha düşük fiyatlar da söz konusu) seviyesine gerilemiş durumda. .
Elimize ulaşan bilgilere göre, AMD-ATi'nin mevcut ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve sergilediği performans ile özellikle GeForce GTX 260 modeline sıkıntılı anlar yaşatan Radeon HD 4870'in, 512MB GDDR5 bellekli modelinin 199$, 1024MB GDDR5 bellekli modelinin ise 239$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşmaya başladığı bildiriliyor.
Bahsi geçen yeni fiyatlar her ne kadar global pazara yaygın anlamda yansımış olmasa da özellikle Amerika pazarında hissedilmeye başlandığı bildiriliyor. Tabii yeni fiyat indirimi için belirlenen strateji de oldukça önemli. Zira AMD-ATi, yeni fiyatlandırmayla yurt dışında satış çılgınlığının yaşandığı Noel dönemini değerlendirmek istemiş olabilir çünkü devam eden küresel ekonomik kriz paralelin firmalar satışlarını arttırmanın yollarını arıyorlar.
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2900xt'de teoride gtx veya ultradan iyiydi. İleride driverla daha performanslı olacak yalanlarıyla itelediler. Sonuçta ne oldu? 4800 serisinin ar-ge maliyetini 2xxx 3xxx serisi kartları alanlardan çıkardılar. Şuanda nvidia'nın arge maliyetleri için, aynı kartları isim değiştirerek satması gibi. Sonuçta nvidia'nın oyun yapımcılarına destek olduğu bilinen bir gerçek. Ati'yi zorlayan mı var. Onlarda sponsor olsun, para harcasın, driver kanadını geliştirsin. Oyunlar daha sorunsuz, daha performanslı çalışsın kartlarıyla fena mı olur. İş sadece donanımla bitmiyor. Yazılım kanadını güçlendirmesi lazım. O zaman gelene kadar bir daha ati kart almamaya karar verdim ben. Firma ismi önemli değil. Oyun keyfime bakarım. Nasıl sağladığı da beni ilgilendirmez.
Helal olsun.
iyi ingilizce yazmışında yanlız nvidia olca nvdia degıl
söyledıklerımı yanlış anlamışın tekrar oku öyle yorumla ati alan düşük gelırlı mı dıyorum ben orda dıkkat et, iyi oku...
neyse ben bı tek bjk fanatiğiyim paşam nvıdıanın fanatiği mi olur,
newegg.com/...
ayrıca bakıyorumda ati zaten fıyatları düşük çıkardı nvıdıayaya göre ve daha çok ındırım yapıyor...atinin bence türkıyede çok satmasının nedenlerınden bırı bu;düşük gelir grubuna hıtap edıyor ve iyi bir satış rakamı tutturuyor..
yabancı forumdakı insanların imzalarına bakıyorum hep gtx280 veya gtx260 hatta sli veya 3 way sli yapanlarda var..