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ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 199$ seviyesine çekildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
46,6b
1
113
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4870'in fiyatı 199$ seviyesine çekildi
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Haziran ayının sonuna doğru lanse edilen Radeon HD 4800 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı modeli ünvanına sahip olan, aynı zamanda endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Radeon HD 4870 modeli, yapılan yeni fiyat indirimiyle birlikte yurt dışında 199$'a (satış noktasına göre daha düşük fiyatlar da söz konusu) seviyesine gerilemiş durumda. .

Elimize ulaşan bilgilere göre, AMD-ATi'nin mevcut ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve sergilediği performans ile özellikle GeForce GTX 260 modeline sıkıntılı anlar yaşatan Radeon HD 4870'in, 512MB GDDR5 bellekli modelinin 199$, 1024MB GDDR5 bellekli modelinin ise 239$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşmaya başladığı bildiriliyor.

Bahsi geçen yeni fiyatlar her ne kadar global pazara yaygın anlamda yansımış olmasa da özellikle Amerika pazarında hissedilmeye başlandığı bildiriliyor. Tabii yeni fiyat indirimi için belirlenen strateji de oldukça önemli. Zira AMD-ATi, yeni fiyatlandırmayla yurt dışında satış çılgınlığının yaşandığı Noel dönemini değerlendirmek istemiş olabilir çünkü devam eden küresel ekonomik kriz paralelin firmalar satışlarını arttırmanın yollarını arıyorlar.


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raptor28 10 yıl
nvidia dan haber yokmu arkadaşalar ?
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gordon01 10 yıl
amd nvida'yı satın alsın intel'de amd'yi satın alsın, microsoft ile google birleşsin ve intel'i satın alsın siz de kurtulun dünyada kurtulsun
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berkerden 10 yıl
Bence ileri gider çünkü 1.2 TFlop güç boşa harcanmamalı. Teoride GTX280 den bile güçlü kart 8800gt ye nasıl yenilir. Driver ile çözerler umarım. Tabi işin içinde Nvidianın oyunları da vardır mutlaka. Rockstar ile anlaşmıştır performans için.
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arsenik 10 yıl
Orjinalden alıntı: berkerden

Bence ileri gider çünkü 1.2 TFlop güç boşa harcanmamalı. Teoride GTX280 den bile güçlü kart 8800gt ye nasıl yenilir. Driver ile çözerler umarım. Tabi işin içinde Nvidianın oyunları da vardır mutlaka. Rockstar ile anlaşmıştır performans için.


2900xt'de teoride gtx veya ultradan iyiydi. İleride driverla daha performanslı olacak yalanlarıyla itelediler. Sonuçta ne oldu? 4800 serisinin ar-ge maliyetini 2xxx 3xxx serisi kartları alanlardan çıkardılar. Şuanda nvidia'nın arge maliyetleri için, aynı kartları isim değiştirerek satması gibi. Sonuçta nvidia'nın oyun yapımcılarına destek olduğu bilinen bir gerçek. Ati'yi zorlayan mı var. Onlarda sponsor olsun, para harcasın, driver kanadını geliştirsin. Oyunlar daha sorunsuz, daha performanslı çalışsın kartlarıyla fena mı olur. İş sadece donanımla bitmiyor. Yazılım kanadını güçlendirmesi lazım. O zaman gelene kadar bir daha ati kart almamaya karar verdim ben. Firma ismi önemli değil. Oyun keyfime bakarım. Nasıl sağladığı da beni ilgilendirmez.
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SnRkRkMn 10 yıl
cık cık cık
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GHOST RECON 10 yıl
199$ a gelsinde alalım ımf engel olmazsa kdv tavana çıkacak yakında !!!
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Schwadorf 10 yıl
Ati nefes aldırmıyor nvidia'ya...
Helal olsun.
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takidinho 10 yıl
nvdia was dead
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iktyas 10 yıl
Orjinalden alıntı: takidinho

nvdia was dead

iyi ingilizce yazmışında yanlız nvidia olca nvdia degıl
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x1650Pro 10 yıl
Her konuda böyle oluyor ya.Başta konuyla ilgili yorumlar daha sonra kişisel tartışmalar..............
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mj_pelit 10 yıl
türkiyede ne zaman fiyat düşecek??
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mamad 10 yıl
Zamanında 8800gt fiyatlarınında düşüşünü beklemiştik. Ben de bir zaman sonra umudumu kaybedip 9600gt almıştım. İnşallah aynı hesap olmaz da Türkiye'ye de yansır bu indirim.
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iktyas 10 yıl
@sedatss
söyledıklerımı yanlış anlamışın tekrar oku öyle yorumla ati alan düşük gelırlı mı dıyorum ben orda dıkkat et, iyi oku...
neyse ben bı tek bjk fanatiğiyim paşam nvıdıanın fanatiği mi olur,
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yusuf1985 10 yıl
siz 8800gt lerinizi öve durun kszın ayağının öyle olmadığını aklıllı olan herkez biliyor sizin gibiler oldukça nvidia daha cok kart kaktırır değerinin iki katına
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Atı Radeon 10 yıl
Hayırlı olsun.Helal ATI
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ali277 10 yıl
vaybe :D
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powermoon 10 yıl
sonunda
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fx57 10 yıl
Sapphire'in özel soğutmalı Radeon HD 4870 modeli mail-in-rebate programıyla 189.9$'a alınabiliyor;
newegg.com/...
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helsloot 10 yıl
cok iyi fiyat olmuş tr'ye yansıması dileyiğle
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iktyas 10 yıl
baya iyi bir fiyat valla 4870 için 199 dolar para değil...tabı bu türkıyeye yansır mı? yansırsa ne zaman yansır bunlar hep soru işareti...

ayrıca bakıyorumda ati zaten fıyatları düşük çıkardı nvıdıayaya göre ve daha çok ındırım yapıyor...atinin bence türkıyede çok satmasının nedenlerınden bırı bu;düşük gelir grubuna hıtap edıyor ve iyi bir satış rakamı tutturuyor..

yabancı forumdakı insanların imzalarına bakıyorum hep gtx280 veya gtx260 hatta sli veya 3 way sli yapanlarda var..
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