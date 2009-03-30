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ATi Radeon HD 4890 yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkat çekebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890 yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkat çekebilir
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AMD-ATi'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan Radeon HD 4890 modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz yılın Haziran ayında lanse ettiği HD 4870 modelinden sonra yüksek performans segmenti için hazırladığı tek grafik işlemcili en hızlı modeli olması beklenen HD 4890, sergileyeceği hız aşırtma başarımıyla dikkatleri üzerine çekebilir. Saat hızları itibariyle HD 4870 modeline kıyasla daha yüksek frekanslara sahip olan HD 4890 ile kullanıcılar 1GHz GPU hızına ulaşabilir.

Önümüzdeki Perşembe günü lanse edilerek satışa sunulması beklenen Radeon HD 4890 modeline, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. Yerini alacağı HD 4870 modeline kıyasla yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek hızlarda çalışacak olan yeni modelin grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapacak. Paralel işlemci verimliliğinin de arttırıldığı belirtilen HD 4890'ın standart soğutucu ile yüksek hız aşırtma başarımı sergileyebileceği bildiriliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre kullanıcılar referans tasarım Radeon HD 4890 modelinde herhangi bir modifikasyon veya gerilim arttırımı yapmadan grafik işlemci çalışma frekansını 850MHz'den 1GHz civarı hızlara çıkarabilecek, bellekler de ise 4500MHz ve üstü hızları görebilecekler. Hız aşırtma sonucu elde edilecek yüksek saat hızları sayesinde GeForce GTX 280/285 modellerine oldukça yaklaşabileceği söylenen HD 4890, yüksek hızda çalışan özel modeller hazırlama konusunda üreticilere de önemli kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor.


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yerroner 10 yıl
3dmark06 artık pek önemli bir test değil bildiğim kadarıyla. Ben de kullanıyorum ama 8800 GTS üzeri kartların rahatlıkla coştuğu bir test. Onun yerine Vantage üst düzey kartları daha çok zorlayan, daha bilgilendirici bir test günümüze göre.
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natmaca 10 yıl
stabil olmayacak demis bir ark.hemde default ile ben sana bi ornek verim soz sana aksam eve gidince de ss atıcam
ati referans tasarım ilk revizyonlardaan sapphire 3870 kırmızı olan ddr4
857 mhz / 2457 mhz te biosmod ile devamlı (bilmeyenler icin : devamlı oc yapmıyorum kartın biosunu modifiye ederek hep bu hızda calısmasını saglıyorum)
kullanmaktayım voltaj arttırımında da bulundum 1 kadem onuda yazıcam hatırlamıyorum
ve powerplay ayarlamaları yaptım bir kac deneme ile stabil serin ve sessiz fan hızını buldum
su an sessiz fan ile 2d yani masaustunde 49 derece
load da oyunda sesini yaklasarak duyabileceginiz sesle 78 max. derece lerde kullanıyorum
halbuki bu karta yanıyor deniyor demi.... yan idemek istedigm ati bisi olmaz diyor sıcaklıklara begenmezseniz benim gibi siz ayarlayın kardesim 1 kac deneme ile
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coupant 10 yıl
GTX 285 de kullandım. 4870 toxic de.

GTX 285 ile 3dmark 2006'da 16609 aldım.

4870 toxic ile 15711 aldım. 4870 toxic fiyatını fazla fazla hakediyor.



AMA;



Ama 4870 toxic furmarkda kapanacak kadar ısınmasına rağmen fan devrini artırmıyor. Ben artırıyorum.
Ben artırınca biraz daha dayanıyor. Ama sonunda yine dayanamayıp kapanıyordu.

gtx 285 ise ısınır ısınmaz fan devrini kendi artıryordu ve 86 dereceyi kesinlikle geçmiyordu.

Akşam furmark ss'ni merakla bekliyorum.
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natmaca 10 yıl
hala driver sorunu diyen bilgili insanlar var :)
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adilazimdegilx 10 yıl
850Mhzden 1Ghz'e %17 hız aşırtma payı var. 648Mhzlik GTX285 %17 hız aşırtma ile 758Mhz değerine çıkarılabilir ki bu da hemen hemen her GTX285'in çıkabileceği bir değer. Bence yeterli değil ATI için. Hızaşırtma yapacak olan GTX serisinde de yapar sonuçta...
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: adilazimdegilx

850Mhzden 1Ghz'e %17 hız aşırtma payı var. 648Mhzlik GTX285 %17 hız aşırtma ile 758Mhz değerine çıkarılabilir ki bu da hemen hemen her GTX285'in çıkabileceği bir değer. Bence yeterli değil ATI için. Hızaşırtma yapacak olan GTX serisinde de yapar sonuçta...


yazliana gore ozel sogutmalarda cok daha ustune cikabildigini yaziyor
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ugacomtr 10 yıl
ben ati kullanıyorum ama driver bakımından hic sorun yasamadim. tek gta4 düzgün degildi takilmalar oluyordu simdi o da olmuyor...
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sertacaygun 10 yıl
Bu seri de iş yapacak. HAVOK falan da işin içine girseydi hele bi', nVidia iyice Yusuf Yusuf olurdu.
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Timeguard 10 yıl
oc li 4870 iste aynı kart
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
1GHZ GPU 4500MHZ Bellek hızı ister istemez insanı kendine çekiyor ama HD4870'den sadece saat hızları ile değil doku ünitesi, sp sayısı olarak da ayrılmalıydı...
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yerroner 10 yıl
Hala 40 doku ünitesi ve 16 ROP kullanırlarsa böyle olur. GTX 285, 600 MHZ'de 80 ROP 32 doku ünitesiyle, 1 GHZ'lik 4890 civarında bir performans verecek üç aşağı beş yukarı. Geçecek mi ATI o bile meçhul.
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Red_devil33 10 yıl
ati hiç kulanmadım ama driver sorununu çok duydum
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tenten61 10 yıl
Kesin bundada driver sorunlarıyla boğuşacağız...
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coupant 10 yıl
Bu kartın hızaşırtılmamış halinin bile stabil olmayacağını düşünüyorum.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Referans soğutma ile o değerlere çıkacağını sanmıyorum. Veya her kartın
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