ATi Radeon HD 4890 yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkat çekebilir

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan Radeon HD 4890 modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz yılın Haziran ayında lanse ettiği HD 4870 modelinden sonra yüksek performans segmenti için hazırladığı tek grafik işlemcili en hızlı modeli olması beklenen HD 4890, sergileyeceği hız aşırtma başarımıyla dikkatleri üzerine çekebilir. Saat hızları itibariyle HD 4870 modeline kıyasla daha yüksek frekanslara sahip olan HD 4890 ile kullanıcılar 1GHz GPU hızına ulaşabilir.

Önümüzdeki Perşembe günü lanse edilerek satışa sunulması beklenen Radeon HD 4890 modeline, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. Yerini alacağı HD 4870 modeline kıyasla yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek hızlarda çalışacak olan yeni modelin grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapacak. Paralel işlemci verimliliğinin de arttırıldığı belirtilen HD 4890'ın standart soğutucu ile yüksek hız aşırtma başarımı sergileyebileceği bildiriliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre kullanıcılar referans tasarım Radeon HD 4890 modelinde herhangi bir modifikasyon veya gerilim arttırımı yapmadan grafik işlemci çalışma frekansını 850MHz'den 1GHz civarı hızlara çıkarabilecek, bellekler de ise 4500MHz ve üstü hızları görebilecekler. Hız aşırtma sonucu elde edilecek yüksek saat hızları sayesinde GeForce GTX 280/285 modellerine oldukça yaklaşabileceği söylenen HD 4890, yüksek hızda çalışan özel modeller hazırlama konusunda üreticilere de önemli kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor.