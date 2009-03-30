ATi Radeon HD 4890 yüksek hız aşırtma başarımıyla dikkat çekebilir

AMD-ATi'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan Radeon HD 4890 modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz yılın Haziran ayında lanse ettiği HD 4870 modelinden sonra yüksek performans segmenti için hazırladığı tek grafik işlemcili en hızlı modeli olması beklenen HD 4890, sergileyeceği hız aşırtma başarımıyla dikkatleri üzerine çekebilir. Saat hızları itibariyle HD 4870 modeline kıyasla daha yüksek frekanslara sahip olan HD 4890 ile kullanıcılar 1GHz GPU hızına ulaşabilir.
Önümüzdeki Perşembe günü lanse edilerek satışa sunulması beklenen Radeon HD 4890 modeline, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. Yerini alacağı HD 4870 modeline kıyasla yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek hızlarda çalışacak olan yeni modelin grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapacak. Paralel işlemci verimliliğinin de arttırıldığı belirtilen HD 4890'ın standart soğutucu ile yüksek hız aşırtma başarımı sergileyebileceği bildiriliyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre kullanıcılar referans tasarım Radeon HD 4890 modelinde herhangi bir modifikasyon veya gerilim arttırımı yapmadan grafik işlemci çalışma frekansını 850MHz'den 1GHz civarı hızlara çıkarabilecek, bellekler de ise 4500MHz ve üstü hızları görebilecekler. Hız aşırtma sonucu elde edilecek yüksek saat hızları sayesinde GeForce GTX 280/285 modellerine oldukça yaklaşabileceği söylenen HD 4890, yüksek hızda çalışan özel modeller hazırlama konusunda üreticilere de önemli kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor.
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ati referans tasarım ilk revizyonlardaan sapphire 3870 kırmızı olan ddr4
857 mhz / 2457 mhz te biosmod ile devamlı (bilmeyenler icin : devamlı oc yapmıyorum kartın biosunu modifiye ederek hep bu hızda calısmasını saglıyorum)
kullanmaktayım voltaj arttırımında da bulundum 1 kadem onuda yazıcam hatırlamıyorum
ve powerplay ayarlamaları yaptım bir kac deneme ile stabil serin ve sessiz fan hızını buldum
su an sessiz fan ile 2d yani masaustunde 49 derece
load da oyunda sesini yaklasarak duyabileceginiz sesle 78 max. derece lerde kullanıyorum
halbuki bu karta yanıyor deniyor demi.... yan idemek istedigm ati bisi olmaz diyor sıcaklıklara begenmezseniz benim gibi siz ayarlayın kardesim 1 kac deneme ile
GTX 285 ile 3dmark 2006'da 16609 aldım.
4870 toxic ile 15711 aldım. 4870 toxic fiyatını fazla fazla hakediyor.
AMA;
Ama 4870 toxic furmarkda kapanacak kadar ısınmasına rağmen fan devrini artırmıyor. Ben artırıyorum.
Ben artırınca biraz daha dayanıyor. Ama sonunda yine dayanamayıp kapanıyordu.
gtx 285 ise ısınır ısınmaz fan devrini kendi artıryordu ve 86 dereceyi kesinlikle geçmiyordu.
Akşam furmark ss'ni merakla bekliyorum.
yazliana gore ozel sogutmalarda cok daha ustune cikabildigini yaziyor