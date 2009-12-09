ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyat artışı sürüyor

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Donanım bileşenlerinin fiyatları zamanla düşer ancak kimi zaman rekabet koşullarının bir sonucu olarak yükseldiği de olur fakat bu sefer durum biraz daha farklı. Tayvan merkezli TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü DirectX 11 destekli mevcut kartlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Lansmanı üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatların modeline göre 50$'a varan oranda yükseldiğini görüyoruz. Evet belki Nvidia henüz piyasaya giremedi ve birkaç ay daha giremeyecek ancak artan fiyatlarda TSMC'nin etkisi de yadsınamaz.

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak pazara sunulan ve tek GPU'lu model sınıfında pazarın en güçlü çözümü olan ATi Radeon HD 5870 ve kardeş modeli ATi Radeon HD 5850 de fiyatların durdurulmaz yükselişi sürüyür. DirectX 11 destekli tek alternatif olmaları ve yüksek performans sergilemeleriyle yoğun talep alan kartlar, TSMC'nin GPU üretiminde yaşadığı sorunlardan ötürü yeteri miktarda üretilemediği için ekonomik sistemin temel kurallarından birisi olarak az miktarda ürüne yüksek talep gelmesinin bir sonucu olarak artan fiyat durumu tam bu noktada devreye giriyor.

Oluşan mevcut tabloya göre ATi Radeon HD 5850 lansmanda konuşulan 259$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ciddi derecede üzerine çıkmış durumda. Şu an fiyat listelerinde 300$ seviyesinde dolaşan ATi Radeon HD 5850'nin fiyatında geride bıraktığımız son 30 gün içerisinde 10$'lık bir artış daha yaşandığı bildiriliyor. Peki ATi Radeon HD 5870'de durum nedir? Açıkçası fiyat artış hızı ATi Radeon HD 5850'ye göre daha düşük olsa da tek GPU'lu en hızlı çözüm olarak pazarda yer alan DirectX 11 destekli lartın Newegg'de 410$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulduğunu görüyoruz.

Hatta Amerika'nın önde gelen elektronik satıcılarından ZipZoomFly'da ATi Radeon HD 5870'in 570$ seviyesine kadar listelendiği belirtilirken, fabrika çıkış hız aşırtmalı modellerin genel olarak 440$ seviyesindeki fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor. Sadece bir ay önce ise ATi Radeon HD 5870'in 399$ seviyesinden sunulduğu örneğin özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 Vapor-X'in ise 409$ alınabildiğine dikkat çekiliyor. 379$ seviyesinden lanse edilen HD 5870'in aradan geçen üç aylık süre zarfında yaklaşık 30$ civarında fiyat artışı yaşarken, fiyatların toparlanması ise yeni yılı bulacak gibi görünüyor.