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ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyat artışı sürüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,7b
1
79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyat artışı sürüyor
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Donanım bileşenlerinin fiyatları zamanla düşer ancak kimi zaman rekabet koşullarının bir sonucu olarak yükseldiği de olur fakat bu sefer durum biraz daha farklı. Tayvan merkezli TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü DirectX 11 destekli mevcut kartlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Lansmanı üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatların modeline göre 50$'a varan oranda yükseldiğini görüyoruz. Evet belki Nvidia henüz piyasaya giremedi ve birkaç ay daha giremeyecek ancak artan fiyatlarda TSMC'nin etkisi de yadsınamaz.

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak pazara sunulan ve tek GPU'lu model sınıfında pazarın en güçlü çözümü olan ATi Radeon HD 5870 ve kardeş modeli ATi Radeon HD 5850 de fiyatların durdurulmaz yükselişi sürüyür. DirectX 11 destekli tek alternatif olmaları ve yüksek performans sergilemeleriyle yoğun talep alan kartlar, TSMC'nin GPU üretiminde yaşadığı sorunlardan ötürü yeteri miktarda üretilemediği için ekonomik sistemin temel kurallarından birisi olarak az miktarda ürüne yüksek talep gelmesinin bir sonucu olarak artan fiyat durumu tam bu noktada devreye giriyor.

Oluşan mevcut tabloya göre ATi Radeon HD 5850 lansmanda konuşulan 259$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ciddi derecede üzerine çıkmış durumda. Şu an fiyat listelerinde 300$ seviyesinde dolaşan ATi Radeon HD 5850'nin fiyatında geride bıraktığımız son 30 gün içerisinde 10$'lık bir artış daha yaşandığı bildiriliyor. Peki ATi Radeon HD 5870'de durum nedir? Açıkçası fiyat artış hızı ATi Radeon HD 5850'ye göre daha düşük olsa da tek GPU'lu en hızlı çözüm olarak pazarda yer alan DirectX 11 destekli lartın Newegg'de 410$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulduğunu görüyoruz.

Hatta Amerika'nın önde gelen elektronik satıcılarından ZipZoomFly'da ATi Radeon HD 5870'in 570$ seviyesine kadar listelendiği belirtilirken, fabrika çıkış hız aşırtmalı modellerin genel olarak 440$ seviyesindeki fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor. Sadece bir ay önce ise ATi Radeon HD 5870'in 399$ seviyesinden sunulduğu örneğin özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 Vapor-X'in ise 409$ alınabildiğine dikkat çekiliyor. 379$ seviyesinden lanse edilen HD 5870'in aradan geçen üç aylık süre zarfında yaklaşık 30$ civarında fiyat artışı yaşarken, fiyatların toparlanması ise yeni yılı bulacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar dikkat çekerim ki. Son zamanlarda Dx Serisine uygun ekran kartları tasarlanmaya başlandı. Dx 10 Dx 11 gibi. Bu Dx Sürümü artık eskisi gibi yavaş büyümüyor. 2 yılda 2 volum ilerledi. Ve her yıl ilerlemeye devam ederse Alacağımız son model ekran kartları o yılın Dx ine göre olacak ve tabi o Dx e göre oyunlar çıkacak. Burdan şunu anlıyoruz ki! Her yıl 400 500 dolar verip ekran kartı almamız isteniyor. Bu ülkeye bu fiyat biraz pahalı.
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hogcada 7 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar dikkat çekerim ki. Son zamanlarda Dx Serisine uygun ekran kartları tasarlanmaya başlandı. Dx 10 Dx 11 gibi. Bu Dx Sürümü artık eskisi gibi yavaş büyümüyor. 2 yılda 2 volum ilerledi. Ve her yıl ilerlemeye devam ederse Alacağımız son model ekran kartları o yılın Dx ine göre olacak ve tabi o Dx e göre oyunlar çıkacak. Burdan şunu anlıyoruz ki! Her yıl 400 500 dolar verip ekran kartı almamız isteniyor. Bu ülkeye bu fiyat biraz pahalı.

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hogcada 7 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar dikkat çekerim ki. Son zamanlarda Dx Serisine uygun ekran kartları tasarlanmaya başlandı. Dx 10 Dx 11 gibi. Bu Dx Sürümü artık eskisi gibi yavaş büyümüyor. 2 yılda 2 volum ilerledi. Ve her yıl ilerlemeye devam ederse Alacağımız son model ekran kartları o yılın Dx ine göre olacak ve tabi o Dx e göre oyunlar çıkacak. Burdan şunu anlıyoruz ki! Her yıl 400 500 dolar verip ekran kartı almamız isteniyor. Bu ülkeye bu fiyat biraz pahalı.

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lapry 7 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar dikkat çekerim ki. Son zamanlarda Dx Serisine uygun ekran kartları tasarlanmaya başlandı. Dx 10 Dx 11 gibi. Bu Dx Sürümü artık eskisi gibi yavaş büyümüyor. 2 yılda 2 volum ilerledi. Ve her yıl ilerlemeye devam ederse Alacağımız son model ekran kartları o yılın Dx ine göre olacak ve tabi o Dx e göre oyunlar çıkacak. Burdan şunu anlıyoruz ki! Her yıl 400 500 dolar verip ekran kartı almamız isteniyor. Bu ülkeye bu fiyat biraz pahalı.

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.:fat32:. 9 yıl
ATI'ye talep artışı DX11'den mi yoksa diğer üreticilerin aynı segmente girmekte gecikmesinden mi faydalanmak anlaşılması kolay değil ancak bu işten tüketici dışında ATI kazanıyor o kesin.
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EneRGy. 9 yıl
araba fiyatına pc ler toplanıyor, traji komik..
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CoreXXX 9 yıl
bu artış ramlerin pahalanmasından dolayı gibi, laptoplardada artış oldu ramler yüzünden
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WinteR 9 yıl
AMD-Ati'nin fabrikasız üretim politikası TSMC'nin işine geleceği dünden belliydi, yalnız nasıl bir sözleşme yaptılar ki TSMC tarafında kaynaklanan bir sorunda hesap tüketiciye yansıtılır? Ticarette böyle bir durum yok, vaadlerini tutamazsan yaptırımlara katlanırsın, bunu tüketiciye yansıtmazsın tabi Ati de bu işten kãr almıyorsa. Yok; arz-talep,yok Nvidia'ya intikam, ram fiyatları artıyormuş, hepsi hikaye. Bunu Intel yapsa ne olurdu acaba?
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coreindie 9 yıl
Ati hala f/p oynuyor şimdi gtx275 in fiyatları 275$-300$ arasında yeni baktım hd5850 ile arasında 20-30 dolar fark var . Ati her zaman f/p e.kartları ile göz dolduruoyor.
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theVATANSEVER 9 yıl
la oyun oynamak için bu kadar paraya değer mi..yahu bir de kavga ediyorsunuz...ey yarabbim..
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bkadem 9 yıl
Tamam, tüm kartlar gibi her yerde bulunmayabilir ama almak isteyen'de alabilir. Gigatek'te, vatan'da, eksen'de Eksa da satılıyor. Tek sorun eskiden Ati 2'nci sıradayken fiyat performans'a oynuyordu. Şu anda rakipsizliğini kullanarak ortalama üstü fiyattan satıyor. Ama zamanında nvidia veya intel kendi ürünlerinde yapmadı mı? Düşünüyorum da bizde kendi mesleklerimiz ile ilgili yeni bir ürün çıkarsak ve bu alanda hiç rakibimiz olmayıp, insanların beklediği bir ürünse acaba ne yaparız?
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coreindie 9 yıl
Tekno fiyattan fiyat araştırması yaptım. Şimdi fırsatı olan300-330$ civarına hd5850 alabilir. gtx285 ler şimdi 386-450$ arasında.

GTX285 vs HD5850 performans karşılaştırmasına gelince. Hd5850 performans ve f/p açısından önde görünüyor.

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pitlord 9 yıl
ya bu kadar kasmaya gerek yok arkadaşlar oyun olayı konsolların işi 400 liraya bi XBOX360 alıyonuz olayı bitiriyonuz...Ekran KARTINA 500tl ver bir tane daha al crossfire yapmaya ee nereye çıktı olay 2 ekran kartı aldık altı üstü yarım saat oyun oynıcaz diye fakirleştik ee daha bunun anakartı+işlemcisi+hdd si LCD monitörü+4gb rem i var hee bunlarda iyilerinden alınması lazım ki iş görsün makina...Anlayan anladı haydi hayırlı taşşlar... :)
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sendomi 9 yıl
bırakında adamlar artık kar etsin nvidiacılar hortladı hemen yıllarca nvidia vampir gibi kan emmedimi ati'nin varlığı büyük bir nimet ati her zaman kullanıcı dostu olacaktır stratejisi böyle nvidia'yı piyasadan silerse ki zor bir ihtimal o zaman fiyatlar yüksek olur allahtan ati varda uygun fiyata iş yapan kartlar alıyoruz
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