ATi'den DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3300

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AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'sunun yanı sıra giriş seviyesinde Radeon HD 2400 serisine güç veren RV610'nun yerini alacak RV620 ve orta segmentte Radeon HD 2600 serisine güç veren RV630 gpu'sunun yerine geliştirilen RV635 gpu'larından bahsetmiştik. AMD-ATi'nin RV610 gpu'sunun yerini alacak 55nm üretim teknolojisine sahip, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan Radeon HD 3300'ün bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı. Haver dahilinde yer alan tablolardan bu detaylara ulaşabilmeniz de mümkün.