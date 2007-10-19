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ATi'den DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3300

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
23,1b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'sunun yanı sıra giriş seviyesinde Radeon HD 2400 serisine güç veren RV610'nun yerini alacak RV620 ve orta segmentte Radeon HD 2600 serisine güç veren RV630 gpu'sunun yerine geliştirilen RV635 gpu'larından bahsetmiştik. AMD-ATi'nin RV610 gpu'sunun yerini alacak 55nm üretim teknolojisine sahip, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan Radeon HD 3300'ün bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı. Haver dahilinde yer alan tablolardan bu detaylara ulaşabilmeniz de mümkün.
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easymen 12 yıl
işde tam yeni haber yok mu yaw derken 10.1 destekli kartımız bide skorları görsek tam süper olcak o 0.1 için ilk ati kartımı alabilirim
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easymen 12 yıl
cod namelerde hayli ilginç
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Castle Bravo 12 yıl

Orjinalden alıntı: easymen

işde tam yeni haber yok mu yaw derken 10.1 destekli kartımız bide skorları görsek tam süper olcak o 0.1 için ilk ati kartımı alabilirim


10.1'in ne gibi faydaları mevcut?

Sanırım, giriş seviyesi kartlar için bile oldukça mühim ki tercihinizi etkiliyor?
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