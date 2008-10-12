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ATi'nin RV870 gpu'sunda 1GB GDDR5 bellek standart olabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin RV870 gpu'sunda 1GB GDDR5 bellek standart olabilir
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R6xx serisi grafik işlemcileriyle rakibi Nvidia'yanıt vermekte sıkıntı çeken AMD-ATi, Haziran ayında duyurduğu RV770 gpu ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla eski günlerine dönüş noktasında önemli sinyaller vermiş, performans liderliğini geri alamasa da fiyat/performans noktasında Nvidia'yı köşeye sıkıştırarak HD 4850 modeliyle 199$, HD 4870 modeliyle de 299$ seviyesinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

Hız kesmeyen firma, takip etmeye başladığı yeni strateji çerçevesinde RV770 gpu'sunun çiftini biraraya getirdiği R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos ayında lanse ederek, yaklaşık iki yıllık aradan sonra liderliği oturmuş, üstelik 2.4TeraFLOP'luk Radeon HD 4870 X2 ile endüstrinin en güçlü ekran kartına sahip olduğunu sık sık dile getirmişti.

Grafik işlemcilerini 55nm üretim teknolojisiyle hazırlayan ayrıca takip ettiği strateji çerçevesinde yüksek maliyetli büyük gpu'lar hazırlamak yerine orta segment iççin liderliğe oynayabilecek gpu hazırlamayı, yüksek performans sınıfında ise ilgili gpu'nun çiftini kullanma yolunu tercih eden AMD-ATi önümüzdeki günlerde Radeon HD 4830 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modellerini de kullanıma sunacak.

Tabii firma önümüzdeki yıl için yeni grafik işlem birimleri üzerindeki çalılşmalarına da devam ediyor. R8xx jenerasyonunu hazırlamakla meşgul olan firma, mevcut bilgiler ışığında RV770'in yerini alması beklenen RV870 gpu'sunu önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunacak gibi görünüyor. Yeni gpu ile ilgili AMD-ATi cephesinde henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmazken farklı detaylar da gelmeye devam ediyor.

ATi'nin RV870 gpu'sunda 1GB GDDR5 bellek standart olabilir
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AMD-ATi, yüksek bellek kapasitesine olan bakış açısını sık sık dile getiriyor.

TSMC tarafından 40/45nm üretim teknolojisiyle üretilmesi beklenen RV870 gpu'sunun standart olarak 1GB'lık GDDR5 bellek ile geleceği ifade ediliyor. Radeon HD 4870 modeliyle endüstrinin GDDR5 bellekli ilk, Radeom HD 4870 X2 modeliyle de endüstrinin 2GB GDDR5 bellekli ilk ekran kartını pazara sunan firmanın GDDR5 bellek teknolojisini ürün gamında yaygınlaştırmak istediği zaten biliniyor.

Şu an için yüksek maliyetler ve düşük üretim hacmi nedeniyle ürünlerinde yaygın olarak GDDR5 bellek kullanamadığı belirtilen AMD-ATi, önümüzdeki sene içerisinde Rxx serisi ile birlikte bellekleri yeni ekran kartlarında daha yaygın olarak kullanabilir. Nvidia ile kıyaslandığında bellek kullanımın oranının daha düşük olduğu belirtilen AMD-ATi'nin RV870 gpu'sunun standart olarak 1GB GDDR5 bellek ile geleceği iddia ediliyor.

Tabii bilindiği üzere RV770 gpu'su ve bu gpu'dan güç alan Radeon HD 4800 serisinin popüler olmasında sundukları performansın yanında fiyat olarak ta rakip Nvidia'nın segment bazlı benzer çözümleri karşısında daha agresif olmaları da etkin rol oynamıştı. 1GB GDDR5 kullanımının bu duruma ne derece etki edeceği bilinmiyor ama bellek farkından doğacak fiyat farkını simüle etmek için Radeon HD 4850 X2 baz alınabilir.

Henüz kullanıma sunulmayan Radeon HD 4850 X2 için AMD-ATi'nin tavsiye ettiği 399$. Radeon HD 4870 X2'den farklı olarak 2GB GDDR5 yerine 2GB GDDR3 bellek kullanan kart ile 4870 X2 arasındaki fiyatı en azından şu anki üretim standartları çerçevesinde bizlere fikir verebilir. Tabii gelecek pazardaki GDDR5 çeşitliliği artacak ve üretim maliyetleri de düşecektir ki bu durum da AMD-ATi'nin RV870 için 1GB GDDR5 planlarını destekliyici bir durum yaratabilir.


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kjetlee 11 yıl
Evet yine ATI ortalığı karıştıracak.

4850 ve 4870 teki gibi performans artışı devam ederse ilk çeyrekte gelen ekran kartları süper olacak....
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Resurrections 11 yıl
Demekki HD4870 Lerimizi ocak gibi satıcaz :)
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TiesTorN 11 yıl
Olması gereken bu zaten, acaip gelmedi haber...
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iktyas 11 yıl
normal artık 1 gb ekran kartı ve ddr5 olması
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x1650Pro 11 yıl
Ati gelişen teknolojiden iyi faydalanıyor.Bu tür hareketleri Nvida da görmek isteriz.
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orc123456 11 yıl
gelişim her zaman iyidir
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
40/45nm. ve 1gb gddr5 kulağa hoş geliyor.

Şubat Mart gibi çıkar sanırım.

3. çeyrek denmiş.
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