Atom karınca gaza geldi; LN2 ile Atom işlemcisi 2385MHz'i gördü

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AMD'nin sıvı azot ile 6GHz'e ulaştığı belirtilen Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin hız aşırtma başarımı tartışıladursun sıvı azotla yapılan bir diğer dikkat çekici çalışma da Intel cephesinden geldi ve firmanın ultra-taşınabilir bilgisayarlar için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli Atom N270 işlemcisi 2385MHz'i gördü.

Intel'in netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Atom işlemci ailesinin kullanım yaygınlığı açısından en popüler modeli 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli N270. Profesyonel hız aşırtmacılardan oluşan Team Australia ekibinden Youngpro, MSI'ın Atom işlemcili Wind U100 modeli üzerinde sıvı azot ile hız aşırtma çalışması gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere MSI geçtiğimiz haftalarda Wind U100 modeliyle hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan 1.09 sürüm numaralı yeni BIOS versiyonunu kullanıma sunmuştu. Team AU ekibi tarafından 667MHz'de çalışan 2GB kapasiteli Kingston SO-DIMM bellek ve L2 yani sıvı azot ile yapılan çalışma dikkat çekici bir sonucu da beraberinde getirdi.

Standart olarak 1.6GHz çalışan ve 512Kb seviye 2 bellek ile gelen Atom N270 işlemcisi yapılan çalışma sonucunda 2385MHz (FSB 199 x 12 multiplier) gibi segmentinde dikkat çekici bir hıza çıkartıldı. Mevcut tablo çerçevesinde 2385MHz'i gören Atom N270 muhtemelen en azından daha yüksek hızlara ulaşılana kadar türünün en hızlısı olacak gibi görünüyor.

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