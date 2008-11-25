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Atom karınca gaza geldi; LN2 ile Atom işlemcisi 2385MHz'i gördü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom karınca gaza geldi; LN2 ile Atom işlemcisi 2385MHz'i gördü
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AMD'nin sıvı azot ile 6GHz'e ulaştığı belirtilen Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin hız aşırtma başarımı tartışıladursun sıvı azotla yapılan bir diğer dikkat çekici çalışma da Intel cephesinden geldi ve firmanın ultra-taşınabilir bilgisayarlar için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli Atom N270 işlemcisi 2385MHz'i gördü.

Intel'in netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Atom işlemci ailesinin kullanım yaygınlığı açısından en popüler modeli 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli N270. Profesyonel hız aşırtmacılardan oluşan Team Australia ekibinden Youngpro, MSI'ın Atom işlemcili Wind U100 modeli üzerinde sıvı azot ile hız aşırtma çalışması gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere MSI geçtiğimiz haftalarda Wind U100 modeliyle hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan 1.09 sürüm numaralı yeni BIOS versiyonunu kullanıma sunmuştu. Team AU ekibi tarafından 667MHz'de çalışan 2GB kapasiteli Kingston SO-DIMM bellek ve L2 yani sıvı azot ile yapılan çalışma dikkat çekici bir sonucu da beraberinde getirdi.

Standart olarak 1.6GHz çalışan ve 512Kb seviye 2 bellek ile gelen Atom N270 işlemcisi yapılan çalışma sonucunda 2385MHz (FSB 199 x 12 multiplier) gibi segmentinde dikkat çekici bir hıza çıkartıldı. Mevcut tablo çerçevesinde 2385MHz'i gören Atom N270 muhtemelen en azından daha yüksek hızlara ulaşılana kadar türünün en hızlısı olacak gibi görünüyor.

Atom karınca gaza geldi; LN2 ile Atom işlemcisi 2385MHz'i gördü
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St Batuhan 11 yıl
COk iyi yahu atom islemcisi ve oc de niye sıvı azot gerek duyuldu bence o biraz abartı durum :( [4 derecede tutmus :?: biraz kötü herhalde bu konuda atomlar yani kücük olması az voltaj ve özel iyilestirmeler hic ise yaramıyormus gibi hissettiriyor]
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WinteR 11 yıl
Atom'a Avustralya işkencesi, 2300mhzden sonra birdaha kendine gelemez.
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falco911 11 yıl
ps3e overclock yapsınlar bununla uğraşana kadar, cell işlemcisinin marifetlerini görürüz hiç yoktan :D
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AndryTR 11 yıl
Bu arada dikkat ettiniz mi monitörün altında CF köprüleri var. Platformun altında da Radeon kutuları. Acaba ekran kartıyla uğraşırken aradan mı çıkardılar ki?
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01Mrt 11 yıl
radeon kutuları üzerinde atom platformu çok daha komik geldi bana... :D
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cengiz_vga 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

radeon kutuları üzerinde atom platformu çok daha komik geldi bana... :D

+1001

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thack_can 11 yıl
bi bu kalmıştı oc etmedikleri
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TerraMino 11 yıl
Manasız bir girişim.

Söz konusu işlemcinin fiyat aralığında satılan cihazlarda kim, hangi altyapıyla ve gerekçeyle hız aşırtma yapsın ki?
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freestyler_07 11 yıl
kullandıkları LN2 işlemciden pahalı akıl karı deil walla
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K0rkunc 11 yıl
valla 6-7 ghzlerin muhabbeti olurken bu 2300 mhz hiç etkilemedi beni açıkçası
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Like a Sir 11 yıl
azota ne gerek var ki üflesem soğur o işlemci:D
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