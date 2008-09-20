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BFG 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 OC2 Maxcore modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 OC2 Maxcore modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve ömür boyu garantinin yanı sıra 7/24 teknik servis hizmeti vermesiyle de popüler olan BFG, paralel işlemci takviyesiyle güçlendirilen GeForce GTX 260 için yeni bir model daha hazırladı. Haberini verdiğimiz GeForce GTX 260 OCX Maxcore modelinden sonra firma GeForce GTX 260 OC2 Maxcore modelini de duyurdu.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 448-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 896MB GDDR3 bellek ile geliyor. 216x paralel işlem birimine sahip olan ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen kartın grafik işlemcisi 630MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de, bellekleri ise 2126MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumlu olan ekran kartı CUDA ve PsyhX teknolojilerini de destekliyor. Tasarım olarak herhangi bir farklılık içermeyen ve çift slot tasarıma sahip standart soğutucu ile gelen kart, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Kartın yurt dışı satış fiyatı ise 320$ seviyesinde.


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RapscallioN 11 yıl
valla boğaziçinede geliyormuş,artık bu markaya atlanır
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max975 11 yıl
eğer bu marka gelirse süper olur
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gordon01 11 yıl

Orjinalden alıntı: wormhole

valla boğaziçinede geliyormuş,artık bu markaya atlanır


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