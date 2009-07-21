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BFG GeForce 9800GT EcoIntelligence modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG GeForce 9800GT EcoIntelligence modelini duyurdu
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Son dönemde daha çok oyuncular için hazırladığı Phobos isimli yüksek performans sistemiyle gündemde olan BFG, düşük güç tüketimli yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firmanın hem performans hem de en erji verimliliği düşünülerek hazırlanan sistemler için duyurduğu GeForce 9800GT EcoIntelligence, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modellerine kıyasla %30'a varan oranda daha az güç tüketiyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor ve 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartında 112x paralel işlem birimi bulunuyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Öte yandan CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren DirectX 10 destekli yeni model, düşük güç tüketiminden ötürü çalışmak için herhangi bir harici PCIe güç konnektörüne gereksinim duymuyor.

Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan BFG GeForce 9800GT EcoIntelligence, yurt dışında ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği ile satışa sunulurken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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LostControl666 10 yıl
9800 gt sini aldım 5 ay önce.. canavar gibi kart ama elektrik faturam ortalama 20 tl arttı...
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--FOSSA-- 10 yıl
zor satılır
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dreamblue35 10 yıl
yurt dışı ömürboyu garanti vay be türkiyede acaba ne kadar süre garanti verir bu kart
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KANUNI61 10 yıl
bu neyaa busaaten sonra 9800 mü kaldı
bfg yeni bir firma sanırım
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emreonal69 10 yıl

KANUNI61

bu neyaa busaaten sonra 9800 mü kaldı
bfg yeni bir firma sanırım

Niye kalmasın, hala fazlasıyla iş gören bir kart.
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tahir40 10 yıl
iyi de saat hizlarini,voltajları düşürüp az elektrik harcayan model diye kakalamanın anlamı nedir?
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Wılt 10 yıl
tasarımı çok hoş olmuş az enerji çekmeside cabası diyebirim ama bu saatten sonra biraz zor
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resler 10 yıl
aylar sonra eski tasarımlarını 55nm ye geçirdiler şimdide enerji tasarruflu diye yutturmaya çalışıyorlar.
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X2 10 yıl
G92b 'yi de kurcalaya kurcalaya bir hal oldular..
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Karayell 10 yıl
Psu'su düşük oyun oynamak isteyenler için iyi haber ama bu saatten sonra zor satılır.
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