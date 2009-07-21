BFG GeForce 9800GT EcoIntelligence modelini duyurdu

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Son dönemde daha çok oyuncular için hazırladığı Phobos isimli yüksek performans sistemiyle gündemde olan BFG, düşük güç tüketimli yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firmanın hem performans hem de en erji verimliliği düşünülerek hazırlanan sistemler için duyurduğu GeForce 9800GT EcoIntelligence, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modellerine kıyasla %30'a varan oranda daha az güç tüketiyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor ve 512MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan ekran kartında 112x paralel işlem birimi bulunuyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Öte yandan CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren DirectX 10 destekli yeni model, düşük güç tüketiminden ötürü çalışmak için herhangi bir harici PCIe güç konnektörüne gereksinim duymuyor.

Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan BFG GeForce 9800GT EcoIntelligence, yurt dışında ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği ile satışa sunulurken fiyatı ise henüz açıklanmadı.