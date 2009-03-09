BFG, su soğutmalı GeForce GTX 285 H2O modelini kullanıma sunuyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan BFG, GeFore GTX 285'in su soğutmalı versiyonunu da hazırladı. Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak cak ayında kullanıma sunduğu GeForce GTX 285'i masaya yatıran ve Danger Den tarafından geliştirilen Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile donatan BFG, soğutma konsundaki avantajı saat hızlarına da yansıtarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen su soğutmalı GeForce GTX 285 H2O modelini hazırladı.

BFG'nin yeni modelinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su kullanılıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan kart, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlemcisi 666MHz'de çalışan ekran kartının, paralel işlem birimleri 1512MHz, bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumuna da yatkın olan su soğutmalı model, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kartın yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 500$ seviyesinde olacak.