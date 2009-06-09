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BFG su soğutmalı tek slot GeForce GTX 295 üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG su soğutmalı tek slot GeForce GTX 295 üzerinde çalışıyor
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan iddialı donanım üreticilerinden BFG, sıvı soğutmalı yeni bir tek slot GeForce GTX 295 modeli üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Nvidia, tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. BFG de Nvidia'nın yeni modelini masaya yatırarak su soğutma sistemi ile desteklemiüeyi ve ortaya tek slot tasarıma sahip oldukça güçlü bir kart çıkartmayı hedeflemiş.

Üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan iki adet GT200b GPU'sunun bulunduğu ekran kartı, 2x 240 paralel işlem birimine, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 295 H2O olarak isimlendirileceği söylenen ve Quad SLI desteği sunan DirectX 10 destekli ekran kartında çift DVI konnektörü bulunuyor ve ayrıca CUDA ile PhysX teknolojilerine destek sunuluyor.

Soğutucu hazırlama konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Danger Den'in geliştirdiği su soğutma bloğuna sahip yeni kartın hız aşırtmalı gelebileceği söylenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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eneshatipoglu 10 yıl
4 ay sonra zaten bunlar olucak eger slı olmuosa ankartda bende atının yenı gelıcek olan 5870x2 sını alıp cf yaparım ramıde artık baska arastırırım
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Divinity 10 yıl
Su soğutmalı quad-sli 295gtx ile 3dmark rekorları değişebilir. Düşünmesi bile güzel.
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eneshatipoglu 10 yıl
kafkef kardes aynı espırıyı arkadaslarımda yapıyor ama belkı ılerde okul bıttıkten sonra dusunebılırım arabayı adam gıbı sureklı bı calısabılecıgm bı ıse gırdıgımde sımdılık bole bı bılgısayar hayalım var
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kafkef_8 10 yıl
eneshatipoğlu o paraya araba alırım ben.heheh
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eneshatipoglu 10 yıl
hea bıde samsungun t240 lcd monitoru o ekran kartına 19" samsung kullanamam herhalde
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eneshatipoglu 10 yıl
hayır ankarada yasıyorum.bu yaz sıstem degıstırmeyı dusunuyorum eger ıse gırersem bolumum turızm olduu ıcın ıs olanaklarım fazla.ayda 850 lira maasım var.4 ay calısıcam okulum acılana kadar.zaten yukardada dedım eger bu yaz para kazanırsam yaparım bole bıse artık 2 sene de bır sıstem toplamaktan bıktım bı kere adam gıbı bıse yapıp doru duzgun bıse olmasını ıstıyorum alcıagım 5 tane parca. amd phenom 2 x4 955,msı 790fx-gd70 anakart,OCZ 6GB (3x2GB) DDR3 1866MHz Reaper HPC CL8 ram,eger ulkemızede gelırse 2 tane mars gtx 295 almayı planlıyorum
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Cose Turche 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

hayır ankarada yasıyorum.bu yaz sıstem degıstırmeyı dusunuyorum eger ıse gırersem bolumum turızm olduu ıcın ıs olanaklarım fazla.ayda 850 lira maasım var.4 ay calısıcam okulum acılana kadar.zaten yukardada dedım eger bu yaz para kazanırsam yaparım bole bıse artık 2 sene de bır sıstem toplamaktan bıktım bı kere adam gıbı bıse yapıp doru duzgun bıse olmasını ıstıyorum alcıagım 5 tane parca. amd phenom 2 x4 955,msı 790fx-gd70 anakart,OCZ 6GB (3x2GB) DDR3 1866MHz Reaper HPC CL8 ram,eger ulkemızede gelırse 2 tane mars gtx 295 almayı planlıyorum



Almak istediğiniz işlemci phenom,takmak istediğiniz ram i7 uyumlu,almak istediğiniz anakart crossfire destekli,ekran kartları SLI,yani kurmak istediğiniz sistem içersinde bir tek anakart ve işlemci uyum gösteriyor aksi takdirde bir adet gtx 295 ve bir adet ddr3 boşta kalıyor yani herkes sallıyorda siz fırlatmışsınız resmen
ayrıca Asus o kartı burada satışa çıkarmayacak çıkarmadıgı bir çok kart gibi..


Ekran kartına gelirsek,süper gereksiz olmuş gt300 arifesinde şunun şurasında eylül-ekim gibi gt300 ler gelecek 4 ay kalmış en fazla ve kağıt üstündeki gibi olursa gtx 295 leri 275 parasına satmaları lazım ya gt300 ler beklenilen kadar iyi değil yada BFG,Asusa özenip adetli üretim yapacak..
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eneshatipoglu 10 yıl
asus mars gtx 295 ten ıyı olabılırmı bu kart merak ediyorum cunku bu yaz ıse gırersem mars tan ıkı tane alıp sli yapmayı düşünüyorumda :)
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-dehşet- 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

asus mars gtx 295 ten ıyı olabılırmı bu kart merak ediyorum cunku bu yaz ıse gırersem mars tan ıkı tane alıp sli yapmayı düşünüyorumda :)


1 tanesi kesmez diyorsun.
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` quaD. 10 yıl
Fiyatını Düşünemiyorum..
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Source 10 yıl
fiyatı 1200TL olur herhalde
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