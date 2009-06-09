BFG su soğutmalı tek slot GeForce GTX 295 üzerinde çalışıyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan iddialı donanım üreticilerinden BFG, sıvı soğutmalı yeni bir tek slot GeForce GTX 295 modeli üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Nvidia, tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. BFG de Nvidia'nın yeni modelini masaya yatırarak su soğutma sistemi ile desteklemiüeyi ve ortaya tek slot tasarıma sahip oldukça güçlü bir kart çıkartmayı hedeflemiş.

Üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan iki adet GT200b GPU'sunun bulunduğu ekran kartı, 2x 240 paralel işlem birimine, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 295 H2O olarak isimlendirileceği söylenen ve Quad SLI desteği sunan DirectX 10 destekli ekran kartında çift DVI konnektörü bulunuyor ve ayrıca CUDA ile PhysX teknolojilerine destek sunuluyor.

Soğutucu hazırlama konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Danger Den'in geliştirdiği su soğutma bloğuna sahip yeni kartın hız aşırtmalı gelebileceği söylenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.