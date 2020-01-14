bicesaret gençler, hayaller gerçek olabilir!

teşvik eden atıştırmalık sektörünün lider markası Doritos, Facebook ile birlikte yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. #bicesaret mesajıyla sosyal medyada başlatılan ve FonGogo kitlesel fonlama platformunun işbirliği ile yürütülen yeni projede, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin hazırladıkları projelerine kitlesel fonlama yoluyla kaynak yaratılması destekleniyor. Projelerin tanıtımı için Doritos milyonluk medya bütçesi ayırdı. Bu destekten yararlanmak isteyen proje sahiplerinin 10 Mart 2020’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. ,

Birçok ülkede yaygın olarak uygulanan, Türkiye’de de gelişmekte olan Kitlesel Fonlama İngilizcedeki “crowdfunding” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak türetildi. Kitlesel fonlama sisteminde bir ürün, organizasyon ya da proje dijital platformlar aracılığı ile tanıtılıyor ve gerçekleştirilmesi için gerekli fon doğrudan bu platformlar üzerinden bireylerden ve kurumlardan temin ediliyor.

Güçlü tanıtım desteği!

Gençleri anı ve hayatı cesurca yaşamaya, hayallerini gerçekleştirmeye davet eden Doritos yeni kampanyasıyla bu yönde önemli bir adım atıyor. Sosyal medyada #bicesaret platformu ile gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde Çevre, Dans, Eğitim, Kültür & Sanat, Film, Müzik, Spor, Tasarım & Mimari, Teknoloji ve Turizm konularında hazırlanan projelerin tanıtımı Doritos tarafından desteklenecek.

Bu alanlardaki projeler için fongogo kitlesel fonlama web platformunda oluşturulan Doritos #bicesaret sekmesine başvuru yapılıyor. Başvuruda bulunan projeler Doritos’un medya gücüyle milyonlarca kişiye tanıtılacak. Instagram ve Facebook üzerinden projelerin reklam ve tanıtımları yapılacak.

“Gençlerin umutlarını korumalarını istiyoruz”

Bireysel projelerin hayata geçmesi için kitlesel fonlama sisteminin önemli bir araç sunduğunu belirten Osman Dilber şöyle devam etti:

“Kitlesel fonlama dünyanın birçok ülkesinde etkin bir şekilde uygulanıyor. Türkiye’de ise bunun yeni gelişmekte olduğunu ve henüz yeterince tanınmadığını söyleyebiliriz. Oysa proje sahipleri bu sistemden yararlanarak kendilerine kaynak yaratabilirler. Bu çalışmamızın bir amacı da kitlesel fonlamayı tanıtmaktır. Bir yandan insanların hayallerini başka insanların destekleri ile hayata geçirebileceklerini gençlere aktarmak, diğer yandan da desteleyecek proje arayan kaynak sahibi insanlara kitlesel fonlama gibi bir yöntem olduğunu göstermek istiyoruz. Bu projede bizimle birlikte olan Facebook’a ve desteğini esirgemeyen Fongogo’ya teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Dünyanın dört bir yanındaki insanların kendileri için önemli olan kişisel amaçlarına, hedeflerine ulaşabilmelerine yardımcı olmak Facebook olarak en büyük önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda başlattığımız Bağış Kampanyaları özelliği üzerinden, şu anda 17 ülkede insanlar kişisel amaçları için bağış kampanyaları başlatabiliyor. Doritos’un ana iş ortaklarından biri olarak, kitlesel fonlama stratejisinin oluşturulmasından başlayarak tüm beyin fırtınası seanslarında, kreatif üretim ve medya planlaması süreçlerinde kampanyaya dahil olduk. Kitlesel fonlamanın gücünü de kullanarak Türkiye’de hayata geçirilen #bicesaret kampanyası ile ülkemizde de bu olgunun güçlenmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Böyle bir fırsat yarattıkları için Doritos’a ve verdiği destek için de Fongogo’ya teşekkür ediyoruz.”

Fongogo... Ali Tirkeş kampanyayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Kitlesel fonlama: 21’inci yüzyılın proje finansman yöntemi

Bir ürün, organizasyon ya da projenin dijital platformlar aracılığı ile tanıtılması ve gerekli kaynakların bu platformlar üzerinden bireylerden ve kurumlardan temin edilmesi anlamına gelen kitlesel fonlama dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu yöntemin en fazla kullanıldığı Çin’de 2017 yılında kitlesel fonlama işlemlerinin toplam değerinin 357 milyar ABD dolarına ulaştı. Geçen yıl tüm dünyada yaklaşık 6,5 milyon proje için kitlesel fonlama kampanyası yapıldı ve bu yöntemle yaratılan fonlarda %33,7 artış oldu.

Türkiye’de ise kitlesel fonlama yeni gelişmekte olan bir alanı oluşturuyor. Bununla ilgili hisse bazlı tarafta yapılan işlem hacminin değer itibarıyla 2020 yılsonunda 3 milyon ABD doları olması bekleniyor.

Kitlesel fonlama ödül veya bağış bazında olduğu gibi yeni kurulan şirketler için hisse bazlı olarak da yapılıyor. Ancak hisse bazlı kitlesel fonlamayla ilgili olarak Türkiye’de henüz yasa bulunmuyor. Bağış bazlı projeler için ise Sivil Toplum Kuruluşu olmak ve ilgili bağış toplama izinlerine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya yayına alındıktan sonra proje sahipleri projelerini genel olarak sadece kendi çevreleri ve networkleri ile paylaşıyorlar. Zaten paraya ihtiyaçları olduğu için pazarlama/tanıtım bütçeleri harcayıp ek bir trafik kazanamıyorlar. Ancak bu programda Doritos ve Facebook’un tanıtım destekleriyle milyonlarca insana ulaşacaklar.

Proje kapsamında 7 kıtaya giderek fotoğraflayan en genç Türk ünvanlı Barkın Özdemir ve Türkiye’den çıkan sayılı kadın orkestra şeflerinden biri olan Nisan AK, ilham veren hikayeleri ile toplumu #bicesaret projesine katılmaya davet eden videolar hazırlandı. Projenin ikinci ayağında ise fongogo.com’a yapılan başvuruların Instagram ve Facebook’ta tanıtımlarının yapılması ile milyonlara duyurulması yer alıyor. fongogo tarafından onay verilen ve sisteme dahil olan projelere yapılacak fonlama ile toplanan para 10 gün içinde proje sahibine transfer edilecek.

Pepsico Hakkında;

PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez, beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek portföyü ile 2018 yılında 64 milyar doların üzerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor.

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