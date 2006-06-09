Bilgisayarınız Windows Vista ile uyumlu mu?

Microsoft'un bir sonraki nesil işletim sistemi olan Vista'nın çıkışına az bir süre kala, yeni işletim sisteminin ihtiyaç duyduğu en düşük ve önerilen sistem konfigirasyonları belli olmuş durumda. Microsoft, Windows Vista'nın kurulup çalıştırılabileceği bilgisayarlar için Windows Vista Capable ve Premium Ready PC olmak üzere 2 farklı sınıflandırma yapıyor.
Şimdiden bir çok üreticinin bilgisayarlarında yer vermeye başladığı logolar, satılan ürünün Windows Vista için yeterlilik durumunun basit bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı oluyorlar. Microsoft, Windows Vista Capable logosu taşıyan PC'lerin, Vista'yı çalıştırabileceklerini fakat Aero gibi yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyan görsel öğelerden yoksun olacaklarını belirtiyor. Windows Vista ile gelecek olan 3B arayüz Aero gibi yüksek kaynak gereksinimi olan özellikler için Windows Vista Premium Ready logolu bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.
Windows Vista Capable logosu taşıyan bilgisayarların en düşük 800MHz işlemci, 512MB RAM, DX9.0 ve WDDM sürücülerini destekleyen ekran kartı, 20GB sabit diske ve bir CD-ROM'a sahip olması gerekiyor. Vista Premium Ready logosu içinse bir bilgisayarın, 1GHz işlemci, 1GB RAM, Aero 3B arayüz için SM2.0 ve 32bit pixel hesaplama kabiliyeti bulunan 128MB bellekli ekran kartı, 40GB sabit disk ve DVD-ROM'a ihtiyacı bulunuyor.
Windows Vista Capable PC'ler ile Vista Premium Read PC'ler arasında en önemli fark, ekran kartları olarak görünüyor. Daha öncesinde DX10 ile uyumlu ve uyumsuz olarak ayrılacağı söylenen PC'ler bu sistemde, ekran kartı DX9.0'a donanımsal destek verenler ve vermeyenler olarak ayrılmış durumdalar. Bir diğer konu ise Vista Premium Ready bilgisayarların HDCP uyumlulukları hakkında herhangi bir şart bulunmaması. Bilindiği gibi HD-DVD ve Blu-ray medyalara kayıt edilecek HD filmler, HDCP uyumlu ekran kartı ve monitöre ihtiyaç duymaktalar.
Microsoft'un 2. BETA sürümünü ücretsiz olarak downloada sunduğu Windows Vista, yeni nesil donanımlara destek vermesi, arttırılmış güvenliği, kolay kullanıma ve yüksek görselliğe odaklanmış arayüzü ile şu ana kadar sunulan en yüksek PC kullanım deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan en düşük donanımsal özellikler oldukça mütavazı görünüyor olsalarda Vista'nın bütün taşıdığı yeni özelliklerle, tam performanslı çalışabilmesi için en az 2GHz işlemcili ve 2GB ve üzeri belleğe sahip bir makinaya ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor değil. Zira Vista için açıklanan giriş seviyesi sistem özelliklerinde Windows XP'nin bile tam randımanlı çalışabileceği söylenemez.
http://www.microsoft.com/windowsvista/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2,02 intel 478 pin li
256 mb geforce fx 5500
768 mb ram
40 gb harddisk
gıgıbyte p4 soket478 ıe845/ıch2
işte bule bi sistem mim var acaba vistayı tam performasta kasmadan calıştırıröı biri yardım etsin lütfen
vista çıktıktan sonra herşeyin vista ile uyumlu hale gelmesi çok uzun bir süre alacaktır.
windows98-me kullanırken xp çıktığında nasıl bir çırpıda geçilmediyse bundada aynı,hatta daha yavaş şekilde olacaktır.
oyunlarda vista'dan daha iyi performans alınması için iyi bir donanıma sahip olmak gerekir.
vista çıktıktan sonra en az 6ay bocalama dönemi olur diye düşünüyorum.
El insaf Microsoft el insaf.
LG DVD-RW aldık.
Ekran kartı değişmedi. 256 MB nVidia GeForce FX5500 DirectX9.0 3D Acceleration kart. Vista için minimum düzeyde yeterlidir. Gönül ister ki sıkıp daha kaliteli bir ekran kartı alalım ama..............
CPU maalesef Intel Pentium 4 2.6 GHz x86 32-bit Tek Çekirdekli işlemci. Vista için en az çift çekirdekli lazımmış. Şimdilik beta/RC/RTM sürümler için yeter ancak 2007 Final full sürüm için şart. Sıkıp 4 çekirdekli CPU almak lazım ama çok sıkmak lazım ya zorlanacağız P4, Vista için yeterli ama çekirdek sayısı ve GHz hızı yetersiz
Ses kartı değişmedi. Creative Sound Blaster Live 5+1. Bu Vista'yı destekliyor ancak şimdiki beta/RC sürümlerinde nedense driver direk yüklenemiyor bazen de görmüyor ya
HDD'yi 2 katına çıkardık verileri aktardık. 80 GB idi ama yeterisiz olur diye sıkıp 160 GB bulduk oraya yükledik herşeyi. Bayaaaa bir boş alan var zaten ben HDD'nin her partition'unun 1/4'ünden fazlasını nedense kullanmıyorum
Ben 8 Kasım'daki Windows Vista RTM'yi bekliyorum. RTM, ücretsiz halka açık olarak indirilebilecek ve final sürüme %99 yakın olacak.
Ayrıca arkadaşlar Vista başlarda Beta/RC halindeyken çok RAM istiyordu sömürüyordu. Şimdi ise, RTM ve Final'e yaklaştıkça git gide daha stabil ve sömürmeyen sürümler geliyor. Çünkü bu bir beta/RC. RTM ve full sürümde bu tip aşırı kullanımlar olmayacak. RTM'de 512 MB RAM'de Vista normal çalışabilecek ancak 256 MB RAM'de XP çalıştırmak gibi birşey olacak. Yine de 1 veya ennn iyisi 2 GB RAM şart
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Bu arada, bilgisayarınızın sistem özelliklerinin Vista ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için şu programı kullanabilirsiniz: Windows Vista Upgrade Visitor.
Bu program ile sisteminize (donanım ve yazılım olarak) genel bir tarama yapın. Sonucunda size sisteminizde Vista çalışır mı çalışmaz mı, çalışsa bile hangi donanımların sorun çıkarabileceğini, bunun için neler yapabileceğinizi, hangi Vista versiyonunun sizin PC'niz için en uygun olduğunu söylecektir.
Bana Home Premium en uygunu dedi
Programı açıktan sonra "Scan" deyin tarasın. Sonra "See Details"e tıklayın. Burada size bütün bilgileri verecektir ayrıntılar için kategorilere falan tıklayın listelere bakın.
download.microsoft.com/...
Programın çaılşması için Microsoft .NET Framework 2.0 ve Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 lazım
Microsoft .NET Framework 2.0: download.microsoft.com/...
MSXML 6.0: download.microsoft.com/...
Vista için en az 2GB, ama Vista üzerinde Doom 3 (hatta Doom 4 ), Quake 5 gibi yüksek sistemli oyunlar + çok RAM sömüren programlar (Spyware Doctor, Limewire gibi) falan olcaksa bence en az 3 GB lazım.
HDD'de de öyle. Benimkisi 40 GB ama bu sadece Vista için mi? En az 50-70 GB HDD'miz olmalı bence.
buyrun
microsoft.com/...