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Bilgisayarınız Windows Vista ile uyumlu mu?

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
12,5b
1
141
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un bir sonraki nesil işletim sistemi olan Vista'nın çıkışına az bir süre kala, yeni işletim sisteminin ihtiyaç duyduğu en düşük ve önerilen sistem konfigirasyonları belli olmuş durumda. Microsoft, Windows Vista'nın kurulup çalıştırılabileceği bilgisayarlar için Windows Vista Capable ve Premium Ready PC olmak üzere 2 farklı sınıflandırma yapıyor.

Şimdiden bir çok üreticinin bilgisayarlarında yer vermeye başladığı logolar, satılan ürünün Windows Vista için yeterlilik durumunun basit bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı oluyorlar. Microsoft, Windows Vista Capable logosu taşıyan PC'lerin, Vista'yı çalıştırabileceklerini fakat Aero gibi yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyan görsel öğelerden yoksun olacaklarını belirtiyor. Windows Vista ile gelecek olan 3B arayüz Aero gibi yüksek kaynak gereksinimi olan özellikler için Windows Vista Premium Ready logolu bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Windows Vista Capable logosu taşıyan bilgisayarların en düşük 800MHz işlemci, 512MB RAM, DX9.0 ve WDDM sürücülerini destekleyen ekran kartı, 20GB sabit diske ve bir CD-ROM'a sahip olması gerekiyor. Vista Premium Ready logosu içinse bir bilgisayarın, 1GHz işlemci, 1GB RAM, Aero 3B arayüz için SM2.0 ve 32bit pixel hesaplama kabiliyeti bulunan 128MB bellekli ekran kartı, 40GB sabit disk ve DVD-ROM'a ihtiyacı bulunuyor.

Windows Vista Capable PC'ler ile Vista Premium Read PC'ler arasında en önemli fark, ekran kartları olarak görünüyor. Daha öncesinde DX10 ile uyumlu ve uyumsuz olarak ayrılacağı söylenen PC'ler bu sistemde, ekran kartı DX9.0'a donanımsal destek verenler ve vermeyenler olarak ayrılmış durumdalar. Bir diğer konu ise Vista Premium Ready bilgisayarların HDCP uyumlulukları hakkında herhangi bir şart bulunmaması. Bilindiği gibi HD-DVD ve Blu-ray medyalara kayıt edilecek HD filmler, HDCP uyumlu ekran kartı ve monitöre ihtiyaç duymaktalar.

Microsoft'un 2. BETA sürümünü ücretsiz olarak downloada sunduğu Windows Vista, yeni nesil donanımlara destek vermesi, arttırılmış güvenliği, kolay kullanıma ve yüksek görselliğe odaklanmış arayüzü ile şu ana kadar sunulan en yüksek PC kullanım deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan en düşük donanımsal özellikler oldukça mütavazı görünüyor olsalarda Vista'nın bütün taşıdığı yeni özelliklerle, tam performanslı çalışabilmesi için en az 2GHz işlemcili ve 2GB ve üzeri belleğe sahip bir makinaya ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor değil. Zira Vista için açıklanan giriş seviyesi sistem özelliklerinde Windows XP'nin bile tam randımanlı çalışabileceği söylenemez.


http://www.microsoft.com/windowsvista/ Yorum Yaz
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reiss0 13 yıl
ya millet benim sistemim sole
2,02 intel 478 pin li
256 mb geforce fx 5500
768 mb ram
40 gb harddisk
gıgıbyte p4 soket478 ıe845/ıch2
işte bule bi sistem mim var acaba vistayı tam performasta kasmadan calıştırıröı biri yardım etsin lütfen


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TuRk_OyUnCu 13 yıl
ya bende şimdi 1gb ddr400 mhz oem ram var ben sistemime 1gb ddr400 mhz ram'mi alayım yoksa bekleyip yeni bir sistemmi alayım
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Vandelay 13 yıl
bu konuda çok heyecan yapmaya gerek yok aslında.
vista çıktıktan sonra herşeyin vista ile uyumlu hale gelmesi çok uzun bir süre alacaktır.
windows98-me kullanırken xp çıktığında nasıl bir çırpıda geçilmediyse bundada aynı,hatta daha yavaş şekilde olacaktır.
oyunlarda vista'dan daha iyi performans alınması için iyi bir donanıma sahip olmak gerekir.
vista çıktıktan sonra en az 6ay bocalama dönemi olur diye düşünüyorum.
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LKCandHİK 13 yıl
olmassa ne olur ki vistanın kodları açıklanacak
yanee 1 sene sonra zaten hepiniz pcleri yenilersinizz (size soruorum peqi vista ne zaman çıkıcak??)
al bide yazıım

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tcuneytb 13 yıl

Orjinalden alıntı: Speed-Step

Microsoft'un bir sonraki nesil işletim sistemi olan Vista'nın çıkışına az bir süre kala, yeni işletim sisteminin ihtiyaç duyduğu en düşük ve önerilen sistem konfigirasyonları belli olmuş durumda. Microsoft, Windows Vista'nın kurulup çalıştırılabileceği bilgisayarlar için Windows Vista Capable ve Premium Ready PC olmak üzere 2 farklı sınıflandırma yapıyor.

Şimdiden bir çok üreticinin bilgisayarlarında yer vermeye başladığı logolar, satılan ürünün Windows Vista için yeterlilik durumunun basit bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı oluyorlar. Microsoft, Windows Vista Capable logosu taşıyan PC'lerin, Vista'yı çalıştırabileceklerini fakat Aero gibi yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyan görsel öğelerden yoksun olacaklarını belirtiyor. Windows Vista ile gelecek olan 3B arayüz Aero gibi yüksek kaynak gereksinimi olan özellikler için Windows Vista Premium Ready logolu bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Windows Vista Capable logosu taşıyan bilgisayarların en düşük 800MHz işlemci, 512MB RAM, DX9.0 ve WDDM sürücülerini destekleyen ekran kartı, 20GB sabit diske ve bir CD-ROM'a sahip olması gerekiyor. Vista Premium Ready logosu içinse bir bilgisayarın, 1GHz işlemci, 1GB RAM, Aero 3B arayüz için SM2.0 ve 32bit pixel hesaplama kabiliyeti bulunan 128MB bellekli ekran kartı, 40GB sabit disk ve DVD-ROM'a ihtiyacı bulunuyor.

Windows Vista Capable PC'ler ile Vista Premium Read PC'ler arasında en önemli fark, ekran kartları olarak görünüyor. Daha öncesinde DX10 ile uyumlu ve uyumsuz olarak ayrılacağı söylenen PC'ler bu sistemde, ekran kartı DX9.0'a donanımsal destek verenler ve vermeyenler olarak ayrılmış durumdalar. Bir diğer konu ise Vista Premium Ready bilgisayarların HDCP uyumlulukları hakkında herhangi bir şart bulunmaması. Bilindiği gibi HD-DVD ve Blu-ray medyalara kayıt edilecek HD filmler, HDCP uyumlu ekran kartı ve monitöre ihtiyaç duymaktalar.

Microsoft'un 2. BETA sürümünü ücretsiz olarak downloada sunduğu Windows Vista, yeni nesil donanımlara destek vermesi, arttırılmış güvenliği, kolay kullanıma ve yüksek görselliğe odaklanmış arayüzü ile şu ana kadar sunulan en yüksek PC kullanım deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan en düşük donanımsal özellikler oldukça mütavazı görünüyor olsalarda Vista'nın bütün taşıdığı yeni özelliklerle, tam performanslı çalışabilmesi için en az 2GHz işlemcili ve 2GB ve üzeri belleğe sahip bir makinaya ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor değil. Zira Vista için açıklanan giriş seviyesi sistem özelliklerinde Windows XP'nin bile tam randımanlı çalışabileceği söylenemez.


Sayfanın Linki : http://www.microsoft.com/windowsvista/



El insaf Microsoft el insaf.





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teoska 13 yıl
RAM'i 2 GB (2048 MB) yaptık. (1 GB bile yetmiyor arkadaşlar, en iyisi, bu haberde de denildiği gibi 2 GB RAM almak).

LG DVD-RW aldık.

Ekran kartı değişmedi. 256 MB nVidia GeForce FX5500 DirectX9.0 3D Acceleration kart. Vista için minimum düzeyde yeterlidir. Gönül ister ki sıkıp daha kaliteli bir ekran kartı alalım ama..............




CPU maalesef Intel Pentium 4 2.6 GHz x86 32-bit Tek Çekirdekli işlemci. Vista için en az çift çekirdekli lazımmış. Şimdilik beta/RC/RTM sürümler için yeter ancak 2007 Final full sürüm için şart. Sıkıp 4 çekirdekli CPU almak lazım ama çok sıkmak lazım ya zorlanacağız



P4, Vista için yeterli ama çekirdek sayısı ve GHz hızı yetersiz




Ses kartı değişmedi. Creative Sound Blaster Live 5+1. Bu Vista'yı destekliyor ancak şimdiki beta/RC sürümlerinde nedense driver direk yüklenemiyor bazen de görmüyor ya





HDD'yi 2 katına çıkardık verileri aktardık. 80 GB idi ama yeterisiz olur diye sıkıp 160 GB bulduk oraya yükledik herşeyi. Bayaaaa bir boş alan var zaten ben HDD'nin her partition'unun 1/4'ünden fazlasını nedense kullanmıyorum


Ben 8 Kasım'daki Windows Vista RTM'yi bekliyorum. RTM, ücretsiz halka açık olarak indirilebilecek ve final sürüme %99 yakın olacak.


Ayrıca arkadaşlar Vista başlarda Beta/RC halindeyken çok RAM istiyordu sömürüyordu. Şimdi ise, RTM ve Final'e yaklaştıkça git gide daha stabil ve sömürmeyen sürümler geliyor. Çünkü bu bir beta/RC. RTM ve full sürümde bu tip aşırı kullanımlar olmayacak. RTM'de 512 MB RAM'de Vista normal çalışabilecek ancak 256 MB RAM'de XP çalıştırmak gibi birşey olacak. Yine de 1 veya ennn iyisi 2 GB RAM şart




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Bu arada, bilgisayarınızın sistem özelliklerinin Vista ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için şu programı kullanabilirsiniz: Windows Vista Upgrade Visitor.

Bu program ile sisteminize (donanım ve yazılım olarak) genel bir tarama yapın. Sonucunda size sisteminizde Vista çalışır mı çalışmaz mı, çalışsa bile hangi donanımların sorun çıkarabileceğini, bunun için neler yapabileceğinizi, hangi Vista versiyonunun sizin PC'niz için en uygun olduğunu söylecektir.

Bana Home Premium en uygunu dedi




Programı açıktan sonra "Scan" deyin tarasın. Sonra "See Details"e tıklayın. Burada size bütün bilgileri verecektir ayrıntılar için kategorilere falan tıklayın listelere bakın.

download.microsoft.com/...

Programın çaılşması için Microsoft .NET Framework 2.0 ve Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 lazım




Microsoft .NET Framework 2.0: download.microsoft.com/...

MSXML 6.0: download.microsoft.com/...
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kumanda 13 yıl
Pc im uyumlu. Bir tek ileride ram takviyesi yaparım belki.
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teoska 13 yıl
Ya 2 GB RAM diyo ama bunun daha diğer programlar için olan kısımları da var.

Vista için en az 2GB, ama Vista üzerinde Doom 3 (hatta Doom 4
), Quake 5
gibi yüksek sistemli oyunlar + çok RAM sömüren programlar (Spyware Doctor, Limewire gibi) falan olcaksa bence en az 3 GB lazım.




HDD'de de öyle. Benimkisi 40 GB ama bu sadece Vista için mi? En az 50-70 GB HDD'miz olmalı bence.
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prenss_1118 13 yıl
Ben yırttım Bu işten Premium u yüklicem.Ben sistemimi tam kapasite kullanmayı seven biriyim
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aakcakaza 13 yıl
bu gidiş hiç iyi değil arkadaşlar!!!nereye varacak bu işin sonu merak ediyorum. Anca maliyet ve masraf baska bir şey değil...
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BoGo 13 yıl
o değilde internet kafelere yazık olacak. %90ı kaldırmaz vistayı.
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qx5 13 yıl
Yukarda Haberde verilen Vista Linkinin Türkçesi mevcut.

buyrun
microsoft.com/...
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Digiali 13 yıl
uymlu uyumlu yani ready
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R4V3N 13 yıl
2GB ve üzeri bellekmi
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fred78 13 yıl
bilgisayarımı upgrade etmek için tek sebebim oyunlardı.Birde işletim sistemi çıktı.Vistanın bu kadar yüksek sistem istemesi çoğu Bilg.kullanıcısını üzecektir.Ayrıca bu kadar yüksek sisteme sahip kullanıcı azınlıkta.Birkere kurulum için minumum sistem gereksinimini unutun.Makine yerlerde sürünür.İstediğinin 2 katına sahip bir sistem lazım.Kısaca Parayı Veren Düdüğü Çalar...
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