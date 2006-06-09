Bilgisayarınız Windows Vista ile uyumlu mu?

Microsoft'un bir sonraki nesil işletim sistemi olan Vista'nın çıkışına az bir süre kala, yeni işletim sisteminin ihtiyaç duyduğu en düşük ve önerilen sistem konfigirasyonları belli olmuş durumda. Microsoft, Windows Vista'nın kurulup çalıştırılabileceği bilgisayarlar için Windows Vista Capable ve Premium Ready PC olmak üzere 2 farklı sınıflandırma yapıyor.

Şimdiden bir çok üreticinin bilgisayarlarında yer vermeye başladığı logolar, satılan ürünün Windows Vista için yeterlilik durumunun basit bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı oluyorlar. Microsoft, Windows Vista Capable logosu taşıyan PC'lerin, Vista'yı çalıştırabileceklerini fakat Aero gibi yüksek sistem kaynağına ihtiyaç duyan görsel öğelerden yoksun olacaklarını belirtiyor. Windows Vista ile gelecek olan 3B arayüz Aero gibi yüksek kaynak gereksinimi olan özellikler için Windows Vista Premium Ready logolu bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Windows Vista Capable logosu taşıyan bilgisayarların en düşük 800MHz işlemci, 512MB RAM, DX9.0 ve WDDM sürücülerini destekleyen ekran kartı, 20GB sabit diske ve bir CD-ROM'a sahip olması gerekiyor. Vista Premium Ready logosu içinse bir bilgisayarın, 1GHz işlemci, 1GB RAM, Aero 3B arayüz için SM2.0 ve 32bit pixel hesaplama kabiliyeti bulunan 128MB bellekli ekran kartı, 40GB sabit disk ve DVD-ROM'a ihtiyacı bulunuyor.

Windows Vista Capable PC'ler ile Vista Premium Read PC'ler arasında en önemli fark, ekran kartları olarak görünüyor. Daha öncesinde DX10 ile uyumlu ve uyumsuz olarak ayrılacağı söylenen PC'ler bu sistemde, ekran kartı DX9.0'a donanımsal destek verenler ve vermeyenler olarak ayrılmış durumdalar. Bir diğer konu ise Vista Premium Ready bilgisayarların HDCP uyumlulukları hakkında herhangi bir şart bulunmaması. Bilindiği gibi HD-DVD ve Blu-ray medyalara kayıt edilecek HD filmler, HDCP uyumlu ekran kartı ve monitöre ihtiyaç duymaktalar.

Microsoft'un 2. BETA sürümünü ücretsiz olarak downloada sunduğu Windows Vista, yeni nesil donanımlara destek vermesi, arttırılmış güvenliği, kolay kullanıma ve yüksek görselliğe odaklanmış arayüzü ile şu ana kadar sunulan en yüksek PC kullanım deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan en düşük donanımsal özellikler oldukça mütavazı görünüyor olsalarda Vista'nın bütün taşıdığı yeni özelliklerle, tam performanslı çalışabilmesi için en az 2GHz işlemcili ve 2GB ve üzeri belleğe sahip bir makinaya ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor değil. Zira Vista için açıklanan giriş seviyesi sistem özelliklerinde Windows XP'nin bile tam randımanlı çalışabileceği söylenemez.

http://www.microsoft.com/windowsvista/