BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık!

Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda.

Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda. Ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?