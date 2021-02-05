BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık!

Video Editörü
Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda.
Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda. Ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?
Başarılar
External harddisk soran Safinaz teyze gördüm ben ,
70 yaşında vardır ,
safinaz teyzeye değil de o saatte teyzeyi oraya gönderen öküz oğlana içerledim ,
git kendin al kardeşim , işine geç kal 5 dakika madem...
Haftaya rgb aydınlatmalı yurdum pilaki incelemesi olsa ne makara olur hee
imla için kusuruma bakmayınız gece saati alüminyum...