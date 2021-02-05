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    BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık!

    4
    05 Şubat 2021, 15:23
    34,4b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda.

    Bu videoda uygun fiyatı ve kutu içeriğiyle dikkatleri çeken ONYO marka kablosuz şarj cihazını kutusundan çıkartıp özelliklerine birlikte göz atıyoruz. Uygun fiyatlı bu ürün tercih edilebilir durumda. Ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pili tamamen doldurmak kaç saat sürüyor onu test etseydiniz en azından. Cihaz mı incelendi kablosu mu belli değil.
    Yanıtla +39
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10w yazıyor ama 10w veriyormu onu anlatsaydınız test etmeden kutu üzerindekileri bizde okuyabiliyoruz inceleme olmamış
    Yanıtla +27
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Video açılır açılmaz "zaaart" diye gelen o saçma sesi çok aradınız mı? (Ses sinirlerime dokundu, izlemeyi bıraktım)
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel bir cihaza benziyor
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    -Batarang- 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enesciğim emeğine sağlık çok güzel bir inceleme olmuş ama lütfen bir daha ürün incelemesi yapma olur mu? zirvede bırak bu işi lütfen.
    Yanıtla +1
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    c36ab7c4 (c36ab7c4 c36ab7c4) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Açılıştaki o ses nedir? Gene incelemede aklımdaki soruların yanıtlarını bulamadım.
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    incelemeye başlamadan önce neler anlatacağını yazmanı tavsiye ediyorum. "hızlı bir şekilde" yazma ama.
    Başarılar
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haftaya bizim manav netbook ,nokia 8110 satacak diye photoshop ta afiş yapıp assam , o gün manavın önünde teyzeler olur kesin olur...

    External harddisk soran Safinaz teyze gördüm ben ,
    70 yaşında vardır ,
    safinaz teyzeye değil de o saatte teyzeyi oraya gönderen öküz oğlana içerledim ,
    git kendin al kardeşim , işine geç kal 5 dakika madem...

    Haftaya rgb aydınlatmalı yurdum pilaki incelemesi olsa ne makara olur hee

    imla için kusuruma bakmayınız gece saati alüminyum...
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    Nickola Tesla 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaaaaart sesi olayı bitirdi maalesef.Videoya devam edemedim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne abi! DH'yi ergen Youtuber kanallarına mı çevirdiniz naptınız? DH'nin ağırlığı gitmiş iyice. Videoya bakma gereğş duymadım. Atılan başlık ve konuya getirilen yorumlar bana yetti.
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    bykrm (Kerim ---) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nası bi incelemedir. Bimden bunu aldım çalışıyomu çalışıyo. Bu kadar.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonra yangın çıktı, ev yandı diye haberlerde izleriz :)
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Video açılır açılmaz "zaaart" diye gelen o saçma sesi çok aradınız mı? (Ses sinirlerime dokundu, izlemeyi bıraktım)
    1 Yanıt Yanıtla +16
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