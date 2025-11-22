Kim Nerede? 346 BİM marketlerde Casio saat geçidi var 109 Çin’in insansı robotu “tek nefeste” 106 kilometre yürüyerek dünya rekoru kırdı 93 Bir daha gelmeyecek: NASA, 3I/ATLAS’ın detaylı görüntülerini paylaştı
    BYD Atto 2'ye büyük batarya ve PHEV dopingi | Tesla'dan hayal kırıklığı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin Atto 2 için duyurduğu yenilikleri, Tesla Model Y Standart'ın hayal kırıklığı yaratan fiyatı, yeni Jeep Recon'u ve elektrikli Porsche Cayenne'i konuştuk.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:45 - BYD Atto 2

    14:01 - Tesla Model Y Standart fiyatı

    29:57 - Elektrikli Porsche Cayenne

    38:48 - Elektrikli Jeep Recon

    44:16 - Renault Trafic E-Tech

    50:43 - Kapanış

