BYD Atto 2'ye büyük batarya ve PHEV dopingi | Tesla'dan hayal kırıklığı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin Atto 2 için duyurduğu yenilikleri, Tesla Model Y Standart'ın hayal kırıklığı yaratan fiyatı, yeni Jeep Recon'u ve elektrikli Porsche Cayenne'i konuştuk.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:45 - BYD Atto 2

14:01 - Tesla Model Y Standart fiyatı

29:57 - Elektrikli Porsche Cayenne

38:48 - Elektrikli Jeep Recon

44:16 - Renault Trafic E-Tech

50:43 - Kapanış

