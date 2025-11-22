BYD Atto 2'ye büyük batarya ve PHEV dopingi | Tesla'dan hayal kırıklığı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin Atto 2 için duyurduğu yenilikleri, Tesla Model Y Standart'ın hayal kırıklığı yaratan fiyatı, yeni Jeep Recon'u ve elektrikli Porsche Cayenne'i konuştuk. Bize destek olmak için kanalımız abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:45 - BYD Atto 2
14:01 - Tesla Model Y Standart fiyatı
29:57 - Elektrikli Porsche Cayenne
38:48 - Elektrikli Jeep Recon
44:16 - Renault Trafic E-Tech
50:43 - Kapanış