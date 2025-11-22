ABD'li uzay şirketi, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzay merkezli enerji firması Star Catcher Industries, uzun mesafeye elektrik aktarımı konusunda yeni bir rekora imza attı. Şirketin Star Catcher Network sistemiyle yaptığı testlerde 1.1 kW enerji başarıyla ışınlandı. Üstelik bu başarı, piyasada kolayca bulunabilen standart güneş paneli bileşenleri kullanılarak elde edildi. Böylece Star Catcher, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) elinde bulunan önceki rekoru geride bırakmış oldu. Şirket, Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen testlerin, sınırsız güneş enerjisi elde etmenin yolunu açabileceğini söylüyor.

Uzaydan enerji gönderme fikri

Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri ilk olarak 1968’de, Çekoslovakya doğumlu Amerikalı bilim insanı ve havacılık mühendisi Peter Glaser tarafından ortaya atılmıştı. Glaser, uzaya dev güneş panelleri yerleştirip üretilen enerjiyi mikrodalga ışınlarıyla Dünya’ya aktarmayı önermişti. Yeryüzündeki güneş tarlalarının aksine, bu yöntemle hava koşulları bir engel olmaktan çıkıyor ve uydular güneşe sürekli bakan yörüngelere yerleştirilebildiği için 7/24 enerji üretimi mümkün hale geliyor.

Star Catcher’ın rekor kıran son denemesinde, optik güç ışını ticari tipte güneş panellerine gönderildi. Çin büyük ölçekli enerji alıcı kuleleriyle denemeler yaparken, DARPA da benzer projeleri sürdürüyor. Ajans, Haziran 2025’te gerçekleştirdiği 800 W’lık aktarım ile önceki rekora sahipti.

Tam Boyutta Gör Star Catcher, DARPA ile benzer bir teknoloji kullanıyor. Mikrodalgalar üretmek yerine, güneş panellerinden alınan enerjiyle çalışan çok spektrumlu güçlü bir lazer kullanılıyor. Yani yoğunlaştırılmış bir ışık hüzmesi başka bir güneş paneli dizisine gönderiliyor ve panel bu ışığı elektriğe çeviriyor.

Star Catcher, bu teknolojiyi öncelikle uzaydaki diğer uyduları hızlı şarj etmek ve ardından Dünya'ya güç göndermek için kullanmayı hedefliyor. Bu yöntem, yörünge veri merkezlerine ve yörünge içi üretim uydularına güç sağlamak için de kullanılabilir.

Şirkete göre Star Catcher Network, uzayda güneş ışığını toplayıp yoğunlaştırıyor, bu ışığı uydu panellerine uygun dalga boylarına dönüştürüyor ve kablosuz olarak hedef uydulara iletiyor. Böylece herhangi bir donanım değişikliğine gerek kalmadan, uyduların 2 ila 10 kat daha fazla güce anında erişmesi mümkün oluyor.

Şirket, son testinde birkaç farklı güneş paneli tasarımı kullandı. Bu test yerde gerçekleştirilirken, Star Catcher gelecek yıl yörüngesel bir test gerçekleştirmeyi hedefliyor.

