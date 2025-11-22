Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'li uzay şirketi, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı

    Uzay merkezli enerji firması Star Catcher, uzun mesafeye elektrik aktarımı konusunda yeni bir rekora imza attı. Şirket, optik lazer sistemiyle 1.1 kW gücü ışınlamayı başardı.

    ABD'li şirket, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Uzay merkezli enerji firması Star Catcher Industries, uzun mesafeye elektrik aktarımı konusunda yeni bir rekora imza attı. Şirketin Star Catcher Network sistemiyle yaptığı testlerde 1.1 kW enerji başarıyla ışınlandı. Üstelik bu başarı, piyasada kolayca bulunabilen standart güneş paneli bileşenleri kullanılarak elde edildi. Böylece Star Catcher, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) elinde bulunan önceki rekoru geride bırakmış oldu. Şirket, Florida’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen testlerin, sınırsız güneş enerjisi elde etmenin yolunu açabileceğini söylüyor.

    Uzaydan enerji gönderme fikri 

    Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri ilk olarak 1968’de, Çekoslovakya doğumlu Amerikalı bilim insanı ve havacılık mühendisi Peter Glaser tarafından ortaya atılmıştı. Glaser, uzaya dev güneş panelleri yerleştirip üretilen enerjiyi mikrodalga ışınlarıyla Dünya’ya aktarmayı önermişti. Yeryüzündeki güneş tarlalarının aksine, bu yöntemle hava koşulları bir engel olmaktan çıkıyor ve uydular güneşe sürekli bakan yörüngelere yerleştirilebildiği için 7/24 enerji üretimi mümkün hale geliyor.

    Star Catcher’ın rekor kıran son denemesinde, optik güç ışını ticari tipte güneş panellerine gönderildi. Çin büyük ölçekli enerji alıcı kuleleriyle denemeler yaparken, DARPA da benzer projeleri sürdürüyor. Ajans, Haziran 2025’te gerçekleştirdiği 800 W’lık aktarım ile önceki rekora sahipti.

    ABD'li şirket, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Star Catcher, DARPA ile benzer bir teknoloji kullanıyor. Mikrodalgalar üretmek yerine, güneş panellerinden alınan enerjiyle çalışan çok spektrumlu güçlü bir lazer kullanılıyor. Yani yoğunlaştırılmış bir ışık hüzmesi başka bir güneş paneli dizisine gönderiliyor ve panel bu ışığı elektriğe çeviriyor.

    Star Catcher, bu teknolojiyi öncelikle uzaydaki diğer uyduları hızlı şarj etmek ve ardından Dünya'ya güç göndermek için kullanmayı hedefliyor. Bu yöntem, yörünge veri merkezlerine ve yörünge içi üretim uydularına güç sağlamak için de kullanılabilir.

    Şirkete göre Star Catcher Network, uzayda güneş ışığını toplayıp yoğunlaştırıyor, bu ışığı uydu panellerine uygun dalga boylarına dönüştürüyor ve kablosuz olarak hedef uydulara iletiyor. Böylece herhangi bir donanım değişikliğine gerek kalmadan, uyduların 2 ila 10 kat daha fazla güce anında erişmesi mümkün oluyor.

    Şirket, son testinde birkaç farklı güneş paneli tasarımı kullandı. Bu test yerde gerçekleştirilirken, Star Catcher gelecek yıl yörüngesel bir test gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/space-firm-breaks-record-for-wireless-electricity https://www.prnewswire.com/news-releases/record-breaking-optical-power-beaming-proves-path-to-scalable-power-grid-for-space-302603462.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 8 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi araba lastik pompası kablonet modem kaş yarılması iz kalmaması için doğalgaz kesildi faturayı ödedim ne zaman açılır cihaz banı nasıl kaldırılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum