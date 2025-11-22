ABD'li uzay şirketi, kablosuz elektrik iletiminde dünya rekoru kırdı

Uzaydan enerji gönderme fikri
Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri ilk olarak 1968’de, Çekoslovakya doğumlu Amerikalı bilim insanı ve havacılık mühendisi Peter Glaser tarafından ortaya atılmıştı. Glaser, uzaya dev güneş panelleri yerleştirip üretilen enerjiyi mikrodalga ışınlarıyla Dünya’ya aktarmayı önermişti. Yeryüzündeki güneş tarlalarının aksine, bu yöntemle hava koşulları bir engel olmaktan çıkıyor ve uydular güneşe sürekli bakan yörüngelere yerleştirilebildiği için 7/24 enerji üretimi mümkün hale geliyor.
Star Catcher’ın rekor kıran son denemesinde, optik güç ışını ticari tipte güneş panellerine gönderildi. Çin büyük ölçekli enerji alıcı kuleleriyle denemeler yaparken, DARPA da benzer projeleri sürdürüyor. Ajans, Haziran 2025’te gerçekleştirdiği 800 W’lık aktarım ile önceki rekora sahipti.
Star Catcher, bu teknolojiyi öncelikle uzaydaki diğer uyduları hızlı şarj etmek ve ardından Dünya'ya güç göndermek için kullanmayı hedefliyor. Bu yöntem, yörünge veri merkezlerine ve yörünge içi üretim uydularına güç sağlamak için de kullanılabilir.
Şirkete göre Star Catcher Network, uzayda güneş ışığını toplayıp yoğunlaştırıyor, bu ışığı uydu panellerine uygun dalga boylarına dönüştürüyor ve kablosuz olarak hedef uydulara iletiyor. Böylece herhangi bir donanım değişikliğine gerek kalmadan, uyduların 2 ila 10 kat daha fazla güce anında erişmesi mümkün oluyor.
Şirket, son testinde birkaç farklı güneş paneli tasarımı kullandı. Bu test yerde gerçekleştirilirken, Star Catcher gelecek yıl yörüngesel bir test gerçekleştirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/space/space-firm-breaks-record-for-wireless-electricity https://www.prnewswire.com/news-releases/record-breaking-optical-power-beaming-proves-path-to-scalable-power-grid-for-space-302603462.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!