Telefon Tavsiyeleri - Kasım 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Kasım ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
01:33 - Realme 12 4G
04:40 - Samsung Galaxy A17 5G
05:53 - Honor 400
06:19 - Poco F7
07:09 - Honor 400 Pro
07:26 - Samsung Galaxy S25 FE
08:01 - Apple iPhone 16e
09:06 - Honor Magic 7 Pro
09:50 - Samsung Galaxy S25 Plus
10:40 - Samsung galaxy S25 Ultra
11:02 - Apple iPhone 17
11:47 - Samsung Galaxy Z Fold 7
12:20 - Apple iPhone 17 Pro
13:32 - Notlar Köşesi
14:47 - Kapanış
Satın Alma Linkleri:
- Realme 12 4G: https://www.n11.com/urun/realme-12-8-gb-256-gb-realme-turkiye-garantili-60759096
- Samsung Galaxy A17 5G: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FPTTJBRK
- Honor 400: https://app.hb.biz/NHK02yu0OVtS
- Poco F7: https://app.hb.biz/vIsN6Sdj7U39
- Honor 400 Pro: https://app.hb.biz/0vrFxYy1zbuF
- Samsung Galaxy S25 FE: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FPRHGV63
- Apple iPhone 16e: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DXQY6GNG
- Honor Magic 7 Pro: https://app.hb.biz/8ng1uWQpJjSm
- Samsung Galaxy S25 Plus: https://app.hb.biz/JY33JjoTRuk2
- Samsung Galaxy S25 Ultra: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DT6WD95C
- Apple iPhone 17: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQFVL7G9
- Samsung Galaxy Z Fold 7: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FGQQ1JV5
- Apple iPhone 17 Pro: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQG1C99S
Realme 12 4G - 10.000TL
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 685 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 2.2 (microSD)
- 50MP LYT-600 OIS ana + 2MP makro arka
- 16MP ƒ/2.5 ön kamera
- 5000mAh pil / 65W şarj / adaptör dahil
- 4G, Wi-Fi 5, BT5.2, NFC, stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- 3 yıl güvenlik, 2 ana sürüm Android güncelleme
- IP54 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 190g
Samsung Galaxy A17 5G - 12.000TL
- 6.7" FHD+ 90Hz Amoled ekran
- Samsung Exynos 1330 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (microSD)
- 50MP OIS ana + 5MP geniş
- 2MP derinlik arka / 13MP ön kamera
- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Mono
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi
- Ürün kalınlığı 7.5mm, ağırlık 192g
Honor 400 - 18.750TL
- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP65/66 suya toza dayanıklılık*
- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g
Poco F7 - 25.800TL
- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera
- 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi
- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g
Honor 400 Pro - 33.550TL
- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g
Samsung Galaxy S25 FE - 34.560TL
- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran
- Samsung Exynos 2400e işlemci
- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş
- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo
- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi
- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g
Apple iPhone 16e - 39.400TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Honor Magic 7 Pro - 51.800TL
- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
Samsung Galaxy S25 Plus - 51.000TL
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş
- 10MP telefoto + 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi utrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
Samsung Galaxy S25 Ultra - 70.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 17 - 77.550TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
- 18MP IMX914 ön kamera
- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm
Samsung Galaxy Z Fold 7 - 89.500TL
- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran
- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş
- 10MP S5K3K1 telefoto +
- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış
- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Güç tuşu parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP48 suya toza dayanıklılık
- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm
Apple iPhone 17 Pro - 107.000TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 Pro işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş
- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera
- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.