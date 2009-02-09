Biostar, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli yeni anakartını gösterdi

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AMD'nin bugün yaptığı duyuru ile Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini kullanıma sunmasıyla birlikte anakart üreticilerinin yeni modelleri de görünmeye başladı. Önümüzdeki ay Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT etkinliğinde enerji verimliliği gözetilerek hazırlanan G.P.U (Green Power Utility) isimli yeni CPU gözlem programını tanıtmaya hazırlanan Biostar, 790GX yonga setli yeni anakartını tanıttı.

Firmanın TA790GX A3+ kod adını taşıyan yeni modeli, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için geliştirildi. Phenom II ve Athlon X3/X4 modelleriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 destkeli entegre grafik işlem birimine de sahip.

Belirttiğimiz üzere AMD'nin 790GX yonga setini kullanan Biostar TA790GX A3+ üzerinde ATi'nin Radeon HD 3300 isimli entegre grafik çözümü bulunuyor. DirectX 10.1 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi, uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu altında paralel olarak kullanılabildiği gibi Crossfire X teknolojisi de destekleniyor.

Çift PCIe x16 slotuyla 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan anakartta ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. 4+1 fazlı güç tasarımıyla güçlendirilen 790GX yonga setli yeni modele güney köprüsü olarak SB750 yongası eşlik ediyor. Phenom serisi işlemcilerle daha yükske hız aşırtma başarıı için ACC teknolojisini destekleyen anakart SB750 ile RAID 5 desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine de destek veren ve 128MB'lık IGP kullanımına özel entegre bellek ile donatılan anakart, farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portuna sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ve yüksek tanımlı ses desteği ile Gigabit ethernet özelliklerine de sahip olan anakartın fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.