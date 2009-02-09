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Biostar, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli yeni anakartını gösterdi

10 yıl
11,1b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar, 790GX yonga setli ve DDR3 destekli yeni anakartını gösterdi
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AMD'nin bugün yaptığı duyuru ile Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini kullanıma sunmasıyla birlikte anakart üreticilerinin yeni modelleri de görünmeye başladı. Önümüzdeki ay Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT etkinliğinde enerji verimliliği gözetilerek hazırlanan G.P.U (Green Power Utility) isimli yeni CPU gözlem programını tanıtmaya hazırlanan Biostar, 790GX yonga setli yeni anakartını tanıttı.

Firmanın TA790GX A3+ kod adını taşıyan yeni modeli, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için geliştirildi. Phenom II ve Athlon X3/X4 modelleriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 destkeli entegre grafik işlem birimine de sahip.

Belirttiğimiz üzere AMD'nin 790GX yonga setini kullanan Biostar TA790GX A3+ üzerinde ATi'nin Radeon HD 3300 isimli entegre grafik çözümü bulunuyor. DirectX 10.1 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi, uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu altında paralel olarak kullanılabildiği gibi Crossfire X teknolojisi de destekleniyor.

Çift PCIe x16 slotuyla 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan anakartta ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. 4+1 fazlı güç tasarımıyla güçlendirilen 790GX yonga setli yeni modele güney köprüsü olarak SB750 yongası eşlik ediyor. Phenom serisi işlemcilerle daha yükske hız aşırtma başarıı için ACC teknolojisini destekleyen anakart SB750 ile RAID 5 desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine de destek veren ve 128MB'lık IGP kullanımına özel entegre bellek ile donatılan anakart, farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portuna sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ve yüksek tanımlı ses desteği ile Gigabit ethernet özelliklerine de sahip olan anakartın fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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huxi20 10 yıl
ahaaa..! 6 PWM kullanılmış üstelik 790GX de Biostar çok yaptığı birşey değildi bu. bu sefer ciddi ciddi 4 çekirdeğe hazır bir anakart gelmiş sanırım. bir de mofsetlerin üzerine sarkıtsaymış soğutmayı tam olacakmış ama neyse. o şekilde bir model de çıkaracak olabilir...
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bigfish 10 yıl
6 fazlı VRM (voltage regulator module) kullanmışlar demek istediniz sanırım.
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XivA 10 yıl
herkez 250-300 usd lik anakart almaya mecbur değil. 80-100 usd lik anakartın gösterdiği web sayfasıda aynı sayfa. ben paramı çöpe atmam. ofiste biostar 740 kullanıyorum gayet memnunum. fiyat performans olarak şiddetle tavsiye bile ederim. siz süslü paketlere dökün servetleri...
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scheitann 10 yıl
biostar en kötü anakartlar sakın almayın
bi daha da tawsiye etmicem kimseye..
ta790gx i öve öve bitiremedik şimdi piyasada yok.. maskom ikinci konteyneri denizde satmış

rahat firma ya maskom çarşambadan çarşambaya çalışıyolar..

biostar ın kötü olduğunu iddaa edenler bi kere fazla değil bir kere bu anakartı elektriğe bağlamışlarmı onu bi söylesinler
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01Mrt 10 yıl
full katı kapasitör yapmış adamlar, ne yapsalar yaranamıyorlar yaa... :)
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max975 10 yıl
renkler çok hoşuma gitmedi
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whatisnfc 10 yıl
Biraz sade gibi sanki ..
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StreamRolleR 10 yıl
ya nie amd anakartlar dandik oluo : @ biraz sus mvp serisinden yola çıkın ya
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cavador 10 yıl
yvai yavaş öğreniyor biostar işi, eskiden bitek biostar 690g serisi phenom a bios güncellemesi yapamadı, en adi kartlar bile bu güncellemeyi yapmıştı biraz beceriksiz bi firma ama o.c. stabil oluyordu kullandığım
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cengizhan72 10 yıl
Biostar'ın çok uzakta değil 2-3 yıl öncesinden bu zamana kadar üst seviye markalar arasında şu anda pek bir farkı kalmadı.Yolun açık olsun Biostar...
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