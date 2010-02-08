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Biostar 890GX çipsetli yeni nesil AMD anakartını gösterdi

9 yıl
18,2b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar 890GX çipsetli yeni nesil AMD anakartını gösterdi
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Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar'ın, AMD'nin yeni nesil 890GX çipseti için yürüttüğü çalışmalar görünmeye başladı. Firmanın detayları gün ışığına çıkan TA890GXE isimli yeni anakartı, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacak. Dört DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olan anakartın, bu sayede hem yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunacağı hem de daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB kapasiteli SidePort bellek teknolojisine yer verileceği bildiriliyor.

Üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan ve bu sayede hem harici ekran kartı kullanımına hem de Hybrid Crossfire kurulumuna olanak tanıyan anakart, Micro ATX formunda tasarlandığı için ikinci bir PCIe x1 slotuna yer verilmediğini onun yerine iki adet PCI slotunun konumlandırıldığını görüyoruz. Güney köprüsü olarak SB810 veya SB850 köprüsüne yer verilmesi beklenen anakartta entegre grafik birimi üzerinden görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. SATA 6Gbps ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunacak olan yeni anakart, yüksek performans iddiasının yanı sıra sahip olduğu teknolojilerle enerji verimliliğinin de iddialı olacak gibi görünüyor. Biostar TA890GXE'nin CeBIT 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.


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burgfb 8 yıl
aldım bakalım hadi hyrlısı
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-spawn- 8 yıl
@burgfb dostum . Ürünü nereden ne kadara aldığını ve en önemlisi anakartın arka çıkışında usb3.0 yuvası olup olmadığını yazar mısın? Sanırım usb 3.0 için ek bir pci kartı takmamız gerekiyormuş.
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simplethinks 9 yıl
BUNA DİKKAT ETMİŞTİR.
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Chris Brown 9 yıl
Biostar T-Power hariç diger serilerinin , Pcb renkleri ve slotlarını renkleri,duruşu hep dandik anakart imajı çiziyor.
Aslında güzel işler çıkarıyor Biostar.
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simplethinks 9 yıl
AMD 790 GX chipsetli anakart kullanıyorum bu anakartın kuzeyköprüsünü OC yapınca gerçekten bellek testlerinde çok güzel değerlere çıkıyo.Bu 890 chipsette frekans değerleri 2600 ve yukarısına çıkarsa bu sistemlerin hızına yetişilmez umarım AMD
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YasinAltunoglu 9 yıl
Anakartın görüntüsü falan güzel kırmızı siyah :) amd hız konusunda.. özellikle amd, nvidia chipsetli bir anakartla uçuyosun :)
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XivA 9 yıl
intel onboard la AMD nin onboardı nı karşılaştırmak mı :D komik. intel ne anlar gpu dan. he tabiki fazla satıyor çünkü tekel ci.
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sabotaj1023 9 yıl
hala intel den bahsedenler varya intel çip setli bii anakart ta hybrid crosfire yok usb 3,0 getirmeye korkuyor. amd bütün özellikleri çip setlerine taşıyor testlerde intel lere nal toplatan işlemcileri de amd üretiyor.
bi işlemci oyunda iyiyse o işlemci en iyi demektir. pc yi oyundan fazla zorlayan uygulama yok o halde amd ye şapka çıkaralım bizde.
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yc#1 9 yıl
Her ne kadar oyunlarda nal toplasalar da 4500HD ve sonrası Intel grafik işlemcileri gayet güzel full HD video oynatabiliyor.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Biostarı severim, sağlam aletler yapıyorlar. Ama bu anakart bana çok eksik geldi. 4 sata portu kesinlikle yetersiz, keza genişleme slotlarıda öyle.
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Hobar 9 yıl
omkkio bence intel i3 ve i5 ler ile aynı eski bilindik, dandik intel gigplerini anakarttan alıp işlemci içine taşımaktan başka birşey yapmadı. ayrıca performansı amd nin bütünleşik gpularından geri olduğu gibi bazı oyunlarda simsiyah ekrandan başka bişey vermiyor. hd video da hızlandırmıyor. i5 750 varken çift çekirdek i5 ler kesinlikle alınacak işlemciler değil. fiyatları da zaten alınabilir değil. bence bütünleşik gpu da amd fiyat, performans ve özellik olarak çok daha önde şu an. tabi bunlar ati sayesinde oldu. 890 gx ile bunu daha da perçinleyecektir.
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omkkio 9 yıl
Hobar

omkkio bence intel i3 ve i5 ler ile aynı eski bilindik, dandik intel gigplerini anakarttan alıp işlemci içine taşımaktan başka birşey yapmadı. ayrıca performansı amd nin bütünleşik gpularından geri olduğu gibi bazı oyunlarda simsiyah ekrandan başka bişey vermiyor. hd video da hızlandırmıyor. i5 750 varken çift çekirdek i5 ler kesinlikle alınacak işlemciler değil. fiyatları da zaten alınabilir değil. bence bütünleşik gpu da amd fiyat, performans ve özellik olarak çok daha önde şu an. tabi bunlar ati sayesinde oldu. 890 gx ile bunu daha da perçinleyecektir.


Mevcut durumda ben ibrenin AMD'nin lehine döneceğini düşünmüyorum. O/b ekran kartı performansları göz önüne alındığında Intel'in yeni grafik birimi 780-790 ailesinin performansını yakalamış yer yer geçmiş durumda. Ayrıca bu sınıf için performanstan çok grafik kartının diğer özellikleri ön planda. O nedenle AMD pazar payını arttırmak istiyorsa illa ki Eyefinity vs gibi özellikleri o/b grafik pazarına taşıyıp fark yaratmalıdır. Yoksa Intel'in zaten %50 lilerin üzerinde olan pazar payına dokunamazlar demek istiyorum.
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omkkio 9 yıl
DX11 destekli onboard ekrankartlı bir model çıkmadıkça Intel karşısında AMD'nin en azından onboard grafikte elini güçlendirmesi zor. Core i3 ve i5 işlemciler ile Intel zaten o/b grafik piyasasını domine edecektir.
AMD'nin DX11 destekli grafik birimleriyle fark yaratması lazım. Hatta Crossfire kurulumunda esneklikte sağlarlarsa (mesela o/b ekran kartının üzerine 5800 serisi takıp crossifre yapabilirsek ya da en azından o/b ekran kartına fizik hesaplamalarını yaptırıp grafik kartının kendi işini yapmasını sağlayabilirlerse) işte o zaman yüksek satış rakamlarını yakalayabilirler. En azından pazarlaması kolay olur:).
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