Biostar 890GX çipsetli yeni nesil AMD anakartını gösterdi

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Önde gelen anakart üreticilerinden Biostar'ın, AMD'nin yeni nesil 890GX çipseti için yürüttüğü çalışmalar görünmeye başladı. Firmanın detayları gün ışığına çıkan TA890GXE isimli yeni anakartı, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacak. Dört DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olan anakartın, bu sayede hem yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunacağı hem de daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB kapasiteli SidePort bellek teknolojisine yer verileceği bildiriliyor.

Üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan ve bu sayede hem harici ekran kartı kullanımına hem de Hybrid Crossfire kurulumuna olanak tanıyan anakart, Micro ATX formunda tasarlandığı için ikinci bir PCIe x1 slotuna yer verilmediğini onun yerine iki adet PCI slotunun konumlandırıldığını görüyoruz. Güney köprüsü olarak SB810 veya SB850 köprüsüne yer verilmesi beklenen anakartta entegre grafik birimi üzerinden görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. SATA 6Gbps ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunacak olan yeni anakart, yüksek performans iddiasının yanı sıra sahip olduğu teknolojilerle enerji verimliliğinin de iddialı olacak gibi görünüyor. Biostar TA890GXE'nin CeBIT 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.