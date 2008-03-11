Biostar, GeForce 8200 yonga setli yeni anakartını duyurdu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Özellikle AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı anakartlar ile son dönemde adını sık sık duyduğu anakart üreticilerinden biri olan Biostar yeni anakartını duyurdu. Firmanın AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartı GF8200 M2+, Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini kullanıyor. DirectX 10 destekli dahili grafik işlemcisi olan ürün HybridPowerT teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde dahili grafik işlemcinin yanı sıra sisteme harivi bir ekran kartı takarak genel 3D performansını yükseltebilmek yerine göreyse enerji tasarrufu yapabilmek mümkün kılınıyor. AMD'nin soket AM2+ formundaki yeni nesil Phenom işlemcilerinin yanı sıra geriye dönük olarak tek ve çift çekirdekli Athlon64 serisi işlemcilerle de uyumlu olan Biostar'ın yeni anakartına ait genel özellikler ise şu şekilde; * İşlemci Desteği: AMD Phenom Series/Athlon 64 X2/64/FX/Sempron ailesi * Yonga Seti: GeForce 8200 * Soket: AM2+ ve AM2 * PCI: PCI-Express 2.0 x16, PCI-Express x1, 2x PCI * 6x SATA II * 12x USB 2.0 * Dahili Video: GeForce 8200 GPU + HybridPowerT teknolojisi * Dahili Ses: 6 kanal yüksek tanımlı Biostar'ın yeni anakartı GF8200 M2+'ın fiyatı hakkında henüz çok net bir bilgi bulunmuyor.