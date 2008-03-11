Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar, GeForce 8200 yonga setli yeni anakartını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,2b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özellikle AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı anakartlar ile son dönemde adını sık sık duyduğu anakart üreticilerinden biri olan Biostar yeni anakartını duyurdu. Firmanın AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartı GF8200 M2+, Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini kullanıyor. DirectX 10 destekli dahili grafik işlemcisi olan ürün HybridPowerT teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde dahili grafik işlemcinin yanı sıra sisteme harivi bir ekran kartı takarak genel 3D performansını yükseltebilmek yerine göreyse enerji tasarrufu yapabilmek mümkün kılınıyor. AMD'nin soket AM2+ formundaki yeni nesil Phenom işlemcilerinin yanı sıra geriye dönük olarak tek ve çift çekirdekli Athlon64 serisi işlemcilerle de uyumlu olan Biostar'ın yeni anakartına ait genel özellikler ise şu şekilde; * İşlemci Desteği: AMD Phenom Series/Athlon 64 X2/64/FX/Sempron ailesi * Yonga Seti: GeForce 8200 * Soket: AM2+ ve AM2 * PCI: PCI-Express 2.0 x16, PCI-Express x1, 2x PCI * 6x SATA II * 12x USB 2.0 * Dahili Video: GeForce 8200 GPU + HybridPowerT teknolojisi * Dahili Ses: 6 kanal yüksek tanımlı Biostar'ın yeni anakartı GF8200 M2+'ın fiyatı hakkında henüz çok net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ce5uR 11 yıl
Atom işlemcilere yakişir board olur bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctorfizik 11 yıl
8200'lerin 780g'ye göre gpu performansı nasıl acaba?!? bu konuda bir bilgi var mı fx57?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +68 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +43 frostburn +41 Askaparta +29 unknownartist +28 Nevfel +27 Johan Elmander +27 Wi Fi +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
biostar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim