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Biostar özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini gösterdi
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Nvidia'nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4770 modeline karşı yeniden pozisyonunda güncellemeye karar verdiği GeForce GTS 250 için özel tasarımlı yeni bir model haberi de Biostar'dan geldi. Daha önce anakartlarıyla tanınan firma, yaptığı açıklamayla özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu. VN2503SH51 kod adını taşıyan ve 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, özellikle kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartında 128x paralel işlem birimi bulunuyor. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kartın, grafik işlem birimi 740MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Isı iletim teknolojisini temel alan, LED'li fana sahip özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans modele göre çok daha serin çalıştığı belirtilen GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartında DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğu bulunan model, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine de destek veriyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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mamad 10 yıl
Kartta gördüğüm tek artı hdmi çıkışının bulunması. Yoksa özellikleri itibari ile saçma bir tasarım.


Anakart üretimi kesinlikle daha iyi.
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Krak3n 10 yıl
Merak ettiğim bu GTS250 gibi şişirilmiş kartlardan alan var mı?
Ayrıca tasarım berbat üstündeki mavi parçayı çıkarsalar daha adam gibi olur.
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K.Kahriman 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57


Nvidia'nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4770 modeline karşı yeniden pozisyonunda güncellemeye karar verdiği GeForce GTS 250 için özel tasarımlı yeni bir model haberi de Biostar'dan geldi. Daha önce anakartlarıyla tanınan firma, yaptığı açıklamayla özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu. VN2503SH51 kod adını taşıyan ve 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, özellikle kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor.


Çift slot tasarıma sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartında 128x paralel işlem birimi bulunuyor. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kartın, grafik işlem birimi 740MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Isı iletim teknolojisini temel alan, LED'li fana sahip özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans modele göre çok daha serin çalıştığı belirtilen GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartında DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş.


DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğu bulunan model, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine de destek veriyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.




hani g92 vardı gts250de ? 8800 9800 ile fark yok deniliyordu da ondan sordum
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safe-e 10 yıl
tiksiniyorum bu biostar ın tasarımlarından yaw
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@nano@ 10 yıl
bu ne dandik tasarım sıcak hava nerden dışarı çıkacak ekzoz fanına gidene kadar tüm sistem ısınacak kalsın
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Yapmış olmak için yapılmış bir tasarım.

Oraya sıcak hava çıkışı için 2-3 tane ızgara açar insan.
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gordon01 10 yıl
Kartın önü zaten aşağı doğru duruyor kasada, LED olsa ne olur ki kasanın tabanını aydınlatır
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Batuist 10 yıl
bu karta 80$'dan fazla para verilmez... kdv mdv hepsi dahil... hatta düşündümde o bile çok...
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RevidaL 10 yıl
Ledli fanının olması güzel olmuş ama Zotac'ın yaptığı tasarım olarak üstünü kapatıp yıldız simgesi falan yapsaydı daha hoş olurdu.
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utankir 10 yıl
G92 küllerinden doğmaya devam ediyor. 2 Yıl sonra da bu GPU'yu GTS340 felan diye görürsek şaşırmayın...
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yc#1 10 yıl
Kasa dışına bakan yüzde sıcak havanın atılabileceği ızgaraları niye koymamıdılar ki ?
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gezgin 10 yıl
oc edilmiş 4770 karşısındaki zayıf durumunu görünce gtx/gts gözümden düştü
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ahmetkep 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Kasa dışına bakan yüzde sıcak havanın atılabileceği ızgaraları niye koymamıdılar ki ?

+1
ayrıyetten çok kaba duruyor.tabi soğutması iyise bu çokta önemli değil.
biostara ekran kartı konusunda pek güvenemiyorum açıkçası.tercih edeceğimi sanmıyorum hiçbir zaman.
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Castle Bravo 10 yıl
Bu karta, bu bellek yönetimiyle 512 MB bellek hiç yakışmıyor. Yerim özel soğutmasını. 1 GB GTS 250/9800 GTX - 1 GB HD 4850 durumunda şahsen kesinlikle GTS 250/9800 GTX tercih ederken, 512 MB GTS 250/9800 GTX - 512 MB HD 4850'ye gelince "orda bir dur" durumu oluşuyor. Komedi.
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