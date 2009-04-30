Biostar özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini gösterdi

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Nvidia'nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4770 modeline karşı yeniden pozisyonunda güncellemeye karar verdiği GeForce GTS 250 için özel tasarımlı yeni bir model haberi de Biostar'dan geldi. Daha önce anakartlarıyla tanınan firma, yaptığı açıklamayla özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu. VN2503SH51 kod adını taşıyan ve 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, özellikle kullanılan soğutucusu itibariyle Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartında 128x paralel işlem birimi bulunuyor. 512MB GDDR3 bellekle donatılan kartın, grafik işlem birimi 740MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Isı iletim teknolojisini temel alan, LED'li fana sahip özel soğutucusu ile standart soğutuculu referans modele göre çok daha serin çalıştığı belirtilen GeForce GTS 250 tabanlı ekran kartında DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğu bulunan model, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine de destek veriyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.