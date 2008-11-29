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Biostar Radeon HD 4600 serisi iki yeni ekran kartını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar Radeon HD 4600 serisi iki yeni ekran kartını duyurdu
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TPower serisi anakartlarının sergilediği yüksek performans ve sağladığı hız aşırtma başarımı ile son dönemde sık sık gündeme gelen Biostar, ekran kartı arenasında bir süredir yeni bir model duyurusu yapmıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Biostar önümüzdeki günlerde Radeon HD 4600 serisi yeni ekran kartlarının kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Biostar hem Radeon HD 4670 hem de Radeon HD 4650 temelli iki yeni model hazırladı. VA4673NH51 ve VA4653NH51 kod adlı yeni modeller AMD-ATi'nin 55nm üreitm teknolojisiyle hazırladığı RV730XT ve RV730 Pro GPU'larından güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteği ve 320x paralel işlem birimiyle donatılan kartların her ikisi de 512MB GDDR3 bellekle geliyor.

Tasarım özellikleriyle AMD-ATi'nin referans modellerinden ayrılan yeni kartlar daha verimli çalıştığı ifade edilen özel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. Ayrıca katı kapasitörler ile donatılan kartlar arasındaki temel fark ise çalışma frekansları. Zira Radeon HD 4670 temelli modelin GPU'su 750MHz, bellekleri ise 2000MHz'de, Radeon HD 4650 temelli model ise 600/1800MHz hızlarında görev yapıyor.

DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak doğal HDMI desteği de sunan yeni modeller DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuyla geliyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar, destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.

Biostar'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4600 serisi iki yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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St Batuhan 11 yıl
Tasarım berbat böggggg
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avanak_abdi 11 yıl
hd4650 ekran kartı baya iyiymiş . zira şuana kadar gördüğüm en yüksek hızlara sahip hd4650 palit sonic modeliydi ve bellekler 1200mhz di ! biostar hd4650 nin de fiyatını hd4670den 15-20 dolar eksik tutarsa kanaatimce bu saat hızlarıyla baya yüksek bi satış başarısı gösterir (zira kart oc ile 2000mhz i gecerse hd 4670 iniz olur ki tadından yenmez :))
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
4650 güzel. Sapphire'in OC versiyonuna benziyor. Palit'inki gibi yalandan sonic olmamış.
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murdocklawless 11 yıl
alem-i cihan olsa biostar'ın hiç bir ürününü evime sokmam.
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alibotan 11 yıl
orta sevıye ıcın sogutma sıstemı baya ıyı duruyor
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max975 11 yıl
soğutması güzel olmuş
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yenerbalcı 11 yıl

Orjinalden alıntı: max975

soğutması güzel olmuş



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