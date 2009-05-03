Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar, Radeon HD 4770 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Biostar, Radeon HD 4770 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD-ATi tarafından resmi duyurusu geçtiğimiz hafta yapılan, Radeon HD 4770 için alternatif model sayısı hızla artıyor. Son kullanıcılar arasında daha çok hazırladığı anakartlarıyla tanınan Biostar, Radeon HD 4770 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu itibariyle AMD-ATi referans modelini temel alan ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'su güç veriyor.

Biostar'dan yapılan açıklamaya göre grafik işlem birimi 750MHz'de çalışan yeni modelin, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni kart, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip soğutucu ile donatılan yeni modelin ısıl güç tasarımı ise 80 Watt. Çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan kart aynı zamanda DirectX 10.1 desteği de sunuyor.

Oyun performansının yanı sıra çoklu ortam uygulamalarına yönelik olarak Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile HD video hızlandırma yeteneğine de sahip olan ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunan kartın yurt dışı satış fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: By MuRaT


Orjinalden alıntı: Thrax

Lanet olsun içimdeki HIS İCEQ sevgisine.


aynen

HIS 4770 ICQ4+ olsun bak sen satışı gör


Iceq yalnızca fantazi olur. Bu kart zaten fazla ısınmıyor. Oc tarafında da referans kartlar bile yeterli oc seviyelerine ulaşabilecek kapasitede. His Iceq güzel olur ama bu kart için çok gerekli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creative52 10 yıl
Bu kartın 256 bit olanı varmı.Sanırım buraya 256 bit olarak yanlış yazılmış.

ereyon.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NikeNeGerek 10 yıl
Nerede 100$ civarı bir gösterseler de alsak.
Kart listelere girdi, daha önce de yazdığım gibi fiyatı 130$ civarında maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlineBulent 10 yıl
Kartın soğutucusu aynı referans tasarım. Özel soğutmalı modeller gelsin artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Tip aynı, fiyat aynı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
Biostar'ı uygun fiyatlarıyla birlikte Türkiye'de görebilsek çok iyi olacak. ECS'den de aynısını bekliyorum mesela. Bu markaların daha aktif olması lazım ekran kartı pazarında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Çoğu üreticinin HD 4770 kartlarını duyurması münasebetiyle her gün bir başka HD 4770 haberiyle karşılaşmaya hazır olun. Böyle giderse bu kart zamanında 8800GT'nin yaptığı etkiyi yapacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
4 pinli fan yapsalar iyi olacak ayrıca referanslardan öte yeni modelleri tanıtsalar iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By MuRaT 10 yıl
BEYLER DÜŞÜNSENİZE 4770İN 448 BİT OLANINI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu kartın soğutucuları öyle demek ki!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
(max 975 )katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Hocam 128 Bit'in önemimi kaldı. Hızaştırma ile HD 4850'ye toz yutturuyor kart; 128 Bit olsa ne olur??? ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmet41 10 yıl
128 bit olması biraz kötü olmuş ama 4830 un sonu geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapry 10 yıl
Yani işin enteresan tarafıda herkesi hayete düşüren yanıda bu 128 bit'te 4850ye bana mısın demiyor.Hemde fiyatı 100$ civarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Hepsi aynı işte yahu... TR'ye bi gelsinler hangisi ucuzsa onu alır millet... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
4890'ın kardeşi.
Süper kartlar, ama 4830'un sonunu getirecek kartlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
biostar, radeon ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD4770@1GHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim