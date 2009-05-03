Biostar, Radeon HD 4770 modelini duyurdu

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AMD-ATi tarafından resmi duyurusu geçtiğimiz hafta yapılan, Radeon HD 4770 için alternatif model sayısı hızla artıyor. Son kullanıcılar arasında daha çok hazırladığı anakartlarıyla tanınan Biostar, Radeon HD 4770 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu itibariyle AMD-ATi referans modelini temel alan ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'su güç veriyor.

Biostar'dan yapılan açıklamaya göre grafik işlem birimi 750MHz'de çalışan yeni modelin, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni kart, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip soğutucu ile donatılan yeni modelin ısıl güç tasarımı ise 80 Watt. Çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan kart aynı zamanda DirectX 10.1 desteği de sunuyor.

Oyun performansının yanı sıra çoklu ortam uygulamalarına yönelik olarak Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile HD video hızlandırma yeteneğine de sahip olan ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunan kartın yurt dışı satış fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.