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Biostar, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu
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AMD-ATi tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yüksek performanslı yeni ekran kartı Radeon HD 4890 için yeni model hazırlayan isimlerden birisi de Biostar oldu. Son kullanıcılar tarafından özellikle anakartlarıyla tanınan firmanın, yeni ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor.

Biostar'ın VA4895NDG2 kod adını taşıyan yeni ekran kartına 55nm üretim teknolojisiyle hazırlayan RV790 GBPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan kart, 1.36TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilen ekran kartı, çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Kartın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
Ürünün resmine dikkatlice bakın. BIOSTAR gördünüz mü ? Adamlar sanki direk referans tasarımı alıp BIOSTAR kutusuna koymşlar.
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XivA 10 yıl
zaten dünya yalan kafana takıp gerçeklerle uğraşma :)
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ilgezer 10 yıl
haber için teşekkürler
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tenten61 10 yıl
gtx 275 gerisi yalan...
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
Orjinalden alıntı: tenten61

gtx 275 gerisi yalan...

nasıl boyle bır sonuca vardın..4890 ıle 275 arasında 30 derece fark var(4890=60 ila 65,275=90 ila 95)

ayrıca cogu testlerde 2 3 fps gecebılır ama harcadıgı enerjıde 4890dan fazla

pycx tam yazamıcam ısmını onunda ısmı var kendısı yok 10.1 vakası yasanacak sanırım.

sen nasıl bole bır karar verdın..solede bende alayım 275 :)
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X2 10 yıl
Orjinalden alıntı: tenten61

gtx 275 gerisi yalan...


Herşey daha yüksek FPS alması demek değil...
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eric13 10 yıl

Orjinalden alıntı: tenten61

gtx 275 gerisi yalan...

bu muhteşem yorumunun açılımını yaparsan seviniriz
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