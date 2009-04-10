Biostar, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

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AMD-ATi tarafından resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yüksek performanslı yeni ekran kartı Radeon HD 4890 için yeni model hazırlayan isimlerden birisi de Biostar oldu. Son kullanıcılar tarafından özellikle anakartlarıyla tanınan firmanın, yeni ekran kartı AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor.

Biostar'ın VA4895NDG2 kod adını taşıyan yeni ekran kartına 55nm üretim teknolojisiyle hazırlayan RV790 GBPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan kart, 1.36TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilen ekran kartı, çift DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Kartın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.