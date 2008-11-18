Biostar X58 yonga setli yeni anakartı TPower X58'i duyurdu

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için TPower çatısı altında hazırladığı anakartlar ile son dönemde sık sık gündeme gelen ve özellikle P45 çipseli güncel çözümleriyle elde edilen FSB rekorları ile hedefleri doğrultusunda emin adımlar ile yoluna devam ettiğinin işaretlerini veren Biostar, Intel'in Nehalem lansmanına paralel olarak X58 yonga setli anakartını duyurdu.

Firmanın yine TPower serisi dahilinde hazırladığı yeni anakartı, Intel'in LGA1366 formundaki Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcilerine destek veren anakart Intel'in önümüzdeki sene kullanıma sunacağı aynı soket formundaki Core i7 işlemcileriyle de kullanılabilecek. Katı kapasitörleriyle dikkat çeken kartın özellik listesi de oldukça geniş.

Kuzey ve Güney köprüsüne ek olarak güç modüllerini de kapsayan pasif soğutma ünitesiyle dikkat çeken anakart üzerinde 6 adet DDR3 DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3 2000MHz bellek desteği sağlanabiliyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Biostar TPower X58 iddia sahibi rakip modeller gibi hem AMD-ATi'nin Crossfire X hem de Nvidia'nın 3 yollu SLI teknolojisine destek vermekte.

Ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca bir PCIe x1 ve iki adet geleneksel PCI slotu da yer almakta. İşlemci için 12, bellekler içinse 2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve hazırlanışında enerhi verimliliğinin de gözetildiği belirtilen anakart, GPU adı verilen Green Power Utility isimli fonksiyonla geliyor. Anakartta güney köprüsü olaraksa ICH10R yongası kullanılıyor.

Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörüne sahip olan anakart çift gigabit ethernet özelliğine ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğiyle geliyor. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü açma ve kapama butonlarıyla birlikte Debug LED'e de sahip olan Biostar'ın X58 yonga setli yeni anakartı TPower X58'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.