Biostar'dan 760G yonga setli yeni anakart; TA760G M2+

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AMD'nin giriş seviyesi anakartlar için hazırladığı 760G yonga setini duyurmasını takiben anakart üreticileri de yeni modellerini tanıtmaya başladı. Hazırladığı anakartlar ile son dönemde sık sık günemde gelen Biostar, 760G yonga setini kullanan yeni anakartını duyurdu. Firmanın TA760G M2+ kod adlı yeni modeli Micro-ATX formundaki yapısı ve renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Soket AM2 ve AM2+ formundaki Phenom, Athlon ve Sempron serisi işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde DDR2-1066MHz bellek desteği sunan dört adet DIMM slotu bulunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 desteği sunan Radeon HD 3000 kod adlı entegre grafik işlem birimine sahip olan anakart üzerinde harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotuna da yer verilmiş.

Dileyen kullanıcılar için Radeon 2400 veya Radeon HD 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabilen anakart, PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının yer aldığı anakart, 6x SATA-II konnektörüyle birlikte görece eski sabit diskler için IDE portuna da sahip. Pasif soğutma ile desteklenen anakartta ayrıca çift PCI ve PCIe x1 slotları da bulunuyor.

Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses gibi özellikleri de üzerinde barındıran Biostar TA760G M2+ modelinde görün aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine yer verilmiş. Bilindiği gibi 780G ve 790GX yonga setlerinden farklı olarak AMD, 760 çipsetinde HDMI ve DisplayPort desteği sunmuyor. Biostar'ın 760G yonga setli yeni anakartı için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi şimdilik bulunmuyor.