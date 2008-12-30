Biostar'dan 790GX yonga setli Micro-ATX anakart geliyor

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Yaklaşan Phenom II lansmanı öncesinde anakart üreticileri yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. TPower serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Biostar, AMD'nin Soket AM2+ ve Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için 790GX yonga setini temel alan yeni bir anakart hazırladı. Firmanın TA790GX XE kod adlı yeni anakartı, Micro-ATX formundaki kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor.

AMD'nin Soket AM2+ formundaki mevcut işlemcilerine ek olarak 8 Ocak'ta piyasaya sürülmeye başlanacak Phenom II işlemcilerine destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuluyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle öne çıkan anakart sahip olduğu yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimiyle geliyor.

Biostar'ın 790GX+SB750 yonga setini esas alan TA790GX XE kod adlı yeni anakartında Radeon HD 3300 IGP'si (entegre grafik işlem birimi) bulunuyor. Belirttiğimiz üzere DirectX 10 desteği sunan çözüm yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekeştirebilen anakart Crossfire X teknolojisini ise destekleyemiyor.

Bilindiği üzere 780G yonga setinden farklı olarak 790GX, 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği de sunuyor fakat muhtemelen anakartın Micro-ATX formunda hazırlanmış olmasından ötürü, ikinci bir PCIe x16 slotuna anakart üzerinde yer verilmemiş. Harici ekran kartı için konumlandırılan PCIe x16 (PCIe 2.0) slotuna ek olarak anakart üzerinde bir adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCIe slotunu yer verilmiş.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kullanan Biostar TA790GX XE, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor ve bu sayede Phenom işlemci modelleriyle daha yüksek hız aşırtma başarımının sağlanması hedefleniyor. Daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve 128MB'lık dahili bellekle gelen anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip.

Aralarında RAID-5 de olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan yeni modelde profesyoneller için kart üstü güç ve reset düğmelerine de yer verilmiş. Ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi detaylara da sahip olan Biostar'ın Micro-ATX formundaki 790GX yonga setli yeni anakartı için henüz piyasaya giriş tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmış değil.