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Biostar'dan 790GX yonga setli Micro-ATX anakart geliyor

10 yıl
16,6b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan 790GX yonga setli Micro-ATX anakart geliyor
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Yaklaşan Phenom II lansmanı öncesinde anakart üreticileri yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. TPower serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Biostar, AMD'nin Soket AM2+ ve Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için 790GX yonga setini temel alan yeni bir anakart hazırladı. Firmanın TA790GX XE kod adlı yeni anakartı, Micro-ATX formundaki kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor.

AMD'nin Soket AM2+ formundaki mevcut işlemcilerine ek olarak 8 Ocak'ta piyasaya sürülmeye başlanacak Phenom II işlemcilerine destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuluyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle öne çıkan anakart sahip olduğu yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimiyle geliyor.

Biostar'ın 790GX+SB750 yonga setini esas alan TA790GX XE kod adlı yeni anakartında Radeon HD 3300 IGP'si (entegre grafik işlem birimi) bulunuyor. Belirttiğimiz üzere DirectX 10 desteği sunan çözüm yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekeştirebilen anakart Crossfire X teknolojisini ise destekleyemiyor.

Bilindiği üzere 780G yonga setinden farklı olarak 790GX, 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği de sunuyor fakat muhtemelen anakartın Micro-ATX formunda hazırlanmış olmasından ötürü, ikinci bir PCIe x16 slotuna anakart üzerinde yer verilmemiş. Harici ekran kartı için konumlandırılan PCIe x16 (PCIe 2.0) slotuna ek olarak anakart üzerinde bir adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCIe slotunu yer verilmiş.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kullanan Biostar TA790GX XE, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor ve bu sayede Phenom işlemci modelleriyle daha yüksek hız aşırtma başarımının sağlanması hedefleniyor. Daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen ve 128MB'lık dahili bellekle gelen anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip.

Aralarında RAID-5 de olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan yeni modelde profesyoneller için kart üstü güç ve reset düğmelerine de yer verilmiş. Ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi detaylara da sahip olan Biostar'ın Micro-ATX formundaki 790GX yonga setli yeni anakartı için henüz piyasaya giriş tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmış değil.


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festina 10 yıl
mascom sağ olsun.

Orjinalden alıntı: festina

8 nisan'da m*vi' bilg..'a ta790gx xe siparişi verdim,
20 nisan'da bana ta790gx 128m modelini gönderdiler,
iade ettim.
tam o arada h.burad*'da ta 790gx xe satılmakta idi.
oradan sipariş geçince bana bir adet gönderdiler ama benimki de herhalde son ta790gx xe olduki daha kart bana gelmeden temin edilemeyen ürünlere düşmüştü ve halen de yok.


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maviay1980 10 yıl
PCB yakışıklı duruyo sanırım AMD Yeşili bırakacak gibi,MSI da renk değiştirdi bakalım...
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scheitann 10 yıl
tekrar attım yanlışlıkla
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zgronrn 10 yıl
Arkadaşlar bana bi akıl verin lütfen.Anakart alıcam ilk önce Gigabytı araştırdım fakat çok şikayet var forumda Asus desen öyle, MSİ düşündüm biara ama onuda pek kullanan görmedim. Bu incelemeyi okudum da bu anakart kafama yattı.Biostarıda kullanan yok pek heralde forumda ama şikayetede rastlıyamadım.
Şimdi Bu anakartı alırsam sorun yaşarmıyım? Herkes gibi bende aldığım ürünün sorunsuz bi şekilde çalışmasını istiyorum.
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scheitann 10 yıl
ya mascom gerçekten çıldırtıyo bizi. ta-690 zaten bundan sonra getirmeyecekler nf-61 de bulmak zor oldu. ta-790gx ler daha yeni geldi. t-power i45 i 4 ay sonra getirdiler buraya dalga geçermiş gibi.
bi arkadaş 115 usd demiş. 115 dolar çok bu kart için. çift slot pci-e li ta-790gx i 105 dolara satıyoruz..
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: scheitann

ya mascom gerçekten çıldırtıyo bizi. ta-690 zaten bundan sonra getirmeyecekler nf-61 de bulmak zor oldu. ta-790gx ler daha yeni geldi. t-power i45 i 4 ay sonra getirdiler buraya dalga geçermiş gibi.
bi arkadaş 115 usd demiş. 115 dolar çok bu kart için. çift slot pci-e li ta-790gx i 105 dolara satıyoruz..

mascom 2008 yazında çıkmış TA770 A2+ SE modelini bile getirmedi daha. 770+SB700 çipsetli bu anakartı almak istiyorum ama yok Türkiye'de.
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altanelk 10 yıl
evet arkadaşım yaklaşık 115$ gibi bir yurt dışı fiyatı var uygun bir fiyat ve güzel bir anakart özellikle htpc yapmak isteyenlerin gönül rahatlığı ile alabilecekleri kaliteli ve ucuz bir ürün hayrlısı olsun
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oyuncular 10 yıl
Bu anakart Biostar sitesinde neredeyse 5 ay oldu görüneli, fakat bir türlü Türkiye'ye gelemedi. Artık yeni ddr3 destekli anakartlar çıkmaya başladı. Mascom bunu ne zaman getirmeye düşünüyor acaba???
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01Mrt 10 yıl
çok güzel oldu... biraz ucuzlasınlar alıcam bi tane salona HTPC yapmam lazım artık ... :D
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XSYSTEM 10 yıl
Teknoloji ilerledikçe tüm parçalarda küçülmeye başlıyacak zaten...
buda ilk adımları...
SMD TEKNİĞİ GİBİ
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dellino 10 yıl
Mini ITX formunda 780 ya da 790 yongalı anakartlardan almak isteyen çok ama malesef bu tür kartlar Ülkemize pek gelmiyor.
Micro ATX HTPC ler için şuanda en ideal çözüm.
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max975 10 yıl
kart basit ama amacıda bu
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