Biostar'dan DDR2/DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart; TP45E Combo

Tam Boyutta Gör

Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Biostar, LGA775 formundaki Intel işlemciler için P45 yonga setli yeni bir anakart hazırladı. Firmanın TP45E Combo kod adını taşıyan yeni anakartı, bellek kullanımına yönelik esnek tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan anakart, DDR3 veya DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. Çift DDR3 slotu üzerinden 4GB'a kadar 1333MHz bellek desteği sunan anakart diğer iki DIMM slotunda ise 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuyor.

Intel'in P45+ICH10 yonga setini temel alan anakart ile LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli Intel işlemcileri kullanabilmek mümkün. Pasif soğutma ile desteklenen ATX formundaki anakart üzerinde bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve üç adet te geleneksel PCI slotu bulunuyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II konnektörüne yer verilen TP45E Combo üzerinde ayrıca 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve 6x USB 2.0 portu gibi özelliklere de yer verilmiş.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip olan kombo bellek desteği sunan Biostar TP45E Combo için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.