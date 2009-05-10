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Biostar'dan DDR2/DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart; TP45E Combo

10 yıl
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan DDR2/DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart; TP45E Combo
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Biostar, LGA775 formundaki Intel işlemciler için P45 yonga setli yeni bir anakart hazırladı. Firmanın TP45E Combo kod adını taşıyan yeni anakartı, bellek kullanımına yönelik esnek tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan anakart, DDR3 veya DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. Çift DDR3 slotu üzerinden 4GB'a kadar 1333MHz bellek desteği sunan anakart diğer iki DIMM slotunda ise 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuyor.

Intel'in P45+ICH10 yonga setini temel alan anakart ile LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli Intel işlemcileri kullanabilmek mümkün. Pasif soğutma ile desteklenen ATX formundaki anakart üzerinde bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve üç adet te geleneksel PCI slotu bulunuyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II konnektörüne yer verilen TP45E Combo üzerinde ayrıca 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve 6x USB 2.0 portu gibi özelliklere de yer verilmiş.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip olan kombo bellek desteği sunan Biostar TP45E Combo için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Gayet gereksiz... Yapıyorsun madem, bir de CF desteklisini yap....
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sultanomar 10 yıl
one ya öle p35ds3r nin aynısı bi chipseti p45
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usb2.0 10 yıl
4gb ddr3 desteğinin mantığı ne..4gb ddr2 alırsın kapanır konu..madem ddr3 desteği verdin bari 8gb falan ver
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suslu76 10 yıl
ddr2 ve ddr3 destekleyen anakartların taliplileri sistem değiştirirken mevcut ddr2 lerinden vazgeçmek istemeyenler veya parasını şimdilik ram e harcamak istemeyenler, yoksa tamamen yeni toplayacaklar ddr3 tercih ediyorlar genelde
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lapry 10 yıl
sade ama işlevselliği fazla gibi.Caf caf yok fazla
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pascall35 10 yıl
ben 6 adet ram slotu goremedım
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ahmetkep 10 yıl
CF desteğide olsaydı daha iyi olurdu.Ayrıca ram slotları toplamda 6 adet , en az 8 gb ye kadar DDR3 destekli olması geleceğe daha iyi yatırımı olan bir anakart olmasını sağlardı.
Baskı devresi ve slot renkleri göze hoş geliyor fakat güney köprüsü biraz daha aşağıda olmalıymış.Ayrıca pata girişi anakarta dikey ve kenarda konumlandırılsa kasa içi daha derli toplu gözükmesi sağlanırdı.

DDR2 ve 3 combo anakartlar bir süredir piyasada yoktu.En azından Türkiye piyasasında pek görmüyorum.
İki ram çeşidinede destek vermesi ileriye dönük sistem toplama meraklıları için daha ideal gelecektir.

Fiyatı 250 tl yi geçmemesi gerektiğini düşünüyorum ayrıca.

Ekran kartı slotunun hemen üstüde erkek molex girişine benzeyen neyin nesidir anlayamadım.Bilen var mı?
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CaReTTa_99 10 yıl
Sade ve kaliteli anakart yapmış Biostar fakat bence kombo bellek olayı bence mantıksız ve gereksiz.
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