Biostar'dan giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; T41-A7

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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Core i5 serisi Intel işlemciler için yine yılın ikinci yarısında duyurlması planlanan P55 yonga setini kullanan ilk anakart örneğini sergileyen Biostar, giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı yeni anakartını duyurdu.

Biostar'ın T41-A7 kod adını taşıyan yeni anakartı Intel'in G41+ICH7 yonga setini kullanıyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve renkli bir tasarıma sahip olan anakart Intel'in ısıl güç tasarımı 130 Watt'a kadar olan tek, çift ve dört çekirdekli LGA 775 işlemcileriyle kullanılabiliyor ve 1600MHz+ FSB desteği sunuluyor.

Çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine (GMA X4500) de sahip. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak 3x PCI ve 2x PCIe x2 slotlarını üzerine barındırıyor.

Diğer detayları arasında dört adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet özelliği ve 6 kanal ses desteği de bulunan anakart ayrıca kart üstü güç ve reset butonlarıyla geliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine yer verilen Biostar'ın T serisi T41-A7 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.