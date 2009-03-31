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Biostar'dan giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; T41-A7

10 yıl
9,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan giriş seviyesi sistemler için yeni anakart; T41-A7
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Core i5 serisi Intel işlemciler için yine yılın ikinci yarısında duyurlması planlanan P55 yonga setini kullanan ilk anakart örneğini sergileyen Biostar, giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı yeni anakartını duyurdu.

Biostar'ın T41-A7 kod adını taşıyan yeni anakartı Intel'in G41+ICH7 yonga setini kullanıyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve renkli bir tasarıma sahip olan anakart Intel'in ısıl güç tasarımı 130 Watt'a kadar olan tek, çift ve dört çekirdekli LGA 775 işlemcileriyle kullanılabiliyor ve 1600MHz+ FSB desteği sunuluyor.

Çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine (GMA X4500) de sahip. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak 3x PCI ve 2x PCIe x2 slotlarını üzerine barındırıyor.

Diğer detayları arasında dört adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet özelliği ve 6 kanal ses desteği de bulunan anakart ayrıca kart üstü güç ve reset butonlarıyla geliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine yer verilen Biostar'ın T serisi T41-A7 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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virtuoz065 10 yıl
Raid desteksiz bir anakart düşünemiyorum; düşünmek istemiyorum. ICH7R kullanılsaydı çok daha iyi olacaktı. O zaman önemli bir satış rekoru kazanılabilirdi diye düşünüyorum...
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elophidae 10 yıl
ICH9 çipsetli biostar p 35 120 tl civarında. ICH 7 çipsetli biostar p 31 ise 85 tl civarında. Bu kartı eğer 100 liradan 1 kuruş fazlaya verirlerse kimse almaz. Ayrıca kart çakma gigabyte gibi duruyor.

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razorc 10 yıl
zaten bu giriş seviyesi için arkadaşlar bence gayet uygun.
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max975 10 yıl
belki fiyatıla kazanır ama artık eskimiş teknoloji gibi..
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sertacaygun 10 yıl
Arkadaşlar ICH7 kullanıldığı için epey söylenmişler. Ama bence iyi yapmışlar. 4 SATA, 2 IDE bence yeterli epey.
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By MuRaT 10 yıl
Fazla Verim Alınmaz Gibi Duruyor...
Tasarımda Pasif kalıyor...
G.köprüde Diğer 945 serisi kartlarla aynı
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pipoTTi 10 yıl
ICH7 OMG !!!! Tarihi eser bu be!
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gordon01 10 yıl
çok sade :)
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yekoo 10 yıl
ich7 mi oda güzel :)
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Chembond 10 yıl
Giriş seviyesinden çok tarihi eser canlandırma projesi gibi birşey olmuş bu...
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