Biostar'dan HTPC'ler için Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı

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TPower serisi yüksek performanslı anakartlarıyla dikkat çeken Biostar, Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın özellikle çoklu ortam bilgisayarını göz önüne alarak hazırladığı yeni ekran kartı bağlantı özellikleriyle öne çıkmayı hedefliyor. 55nm RV730 Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartında özel bir soğutucuya yer verilirken 512MB kapasiteli GDDR2 bellek kullanımına gidilmiş.

Biostar'ın VA4652NH51 kod adlı yeni modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. Biostar'ın DirectX 10.1 destekli yeni model, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yaparak HD video oynatımında CPU'nun daha az meşgul olmasını sağlayabiliyor.

Yeni nesil monitör ve televizyonlar ile bağlantı için HDMI konnektörüne sahip olan ekran kartında ayrıca DVI ve D-Sub portları da bulunuyor. Biostar'ın önümüzdeki günlerde kullanılma sunulması beklenen Radoen HD 4650 temelli yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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