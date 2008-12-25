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Biostar'dan HTPC'ler için Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan HTPC'ler için Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı
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TPower serisi yüksek performanslı anakartlarıyla dikkat çeken Biostar, Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın özellikle çoklu ortam bilgisayarını göz önüne alarak hazırladığı yeni ekran kartı bağlantı özellikleriyle öne çıkmayı hedefliyor. 55nm RV730 Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartında özel bir soğutucuya yer verilirken 512MB kapasiteli GDDR2 bellek kullanımına gidilmiş.

Biostar'ın VA4652NH51 kod adlı yeni modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. Biostar'ın DirectX 10.1 destekli yeni model, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yaparak HD video oynatımında CPU'nun daha az meşgul olmasını sağlayabiliyor.

Yeni nesil monitör ve televizyonlar ile bağlantı için HDMI konnektörüne sahip olan ekran kartında ayrıca DVI ve D-Sub portları da bulunuyor. Biostar'ın önümüzdeki günlerde kullanılma sunulması beklenen Radoen HD 4650 temelli yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Biostar'dan HTPC'ler için Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı
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yc#1 10 yıl
DDR2 bu kartı boğar yahu !
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NikeNeGerek 10 yıl
O kadar HTPC'leri düşünüyorlarsa pasif soğutmalı versiyonunu çıkartsınlar.
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scheitann 10 yıl
htpc falan değil beyler.. basit bi kart da değil forumda testini ben yaptım. 8800gtx in %80 i 4870 in %70 i gücünde bi kart aldanmayın tipine. crysis benchmark tool dan 58 fps alıyo 4650..
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Tr@mmler 10 yıl
sapphire den başka bu kartta ddr3 kullanan yok galiba..
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scheitann 10 yıl
palit in sonic modeli ddr3 kullanıyo..
ayrıca biostar ın bi başka 4650 modeli da kullanıyo..
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ibbetuhim 10 yıl
bağlantı çeşitliliği ile mediacenter kasalar için iyi bir ürün ,böyle ürünlerin olması güzel bir şey,fiyatıda uygun olursa harika olur.
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scheitann 10 yıl
kasmasına gerek yok 26 yıldır en iyisini yapıyo ;)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biostarda kasıyo kendini bişiler yapmak için hayırlısı dielm
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CaSsErDoDo 10 yıl
bari şu dvi,hdmi,vga yazılı resimlerdeki yazıları düzeltseler onu bile beceremiyorlar:D
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CaSsErDoDo 10 yıl
biostarın anakartlarını beğenmeye başladımda e.kartları için aynı şeyi söyleyemiyeceğim inş güzeldir sorunsuzdur
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