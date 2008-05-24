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Biostar'dan yeni anakart; GF8100 M2+ SE

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar, AMD platformuna yönelik olarak hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın GF8100 M2+ SE kod adını verdiği yeni modeli Nvidia'nın GeForce 8100 yonga setini kullanıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciye sahip olan ürün ayrıca Hybrid SLI teknolojisini de desteklemekte. AMD'nin soket AM2/AM2+ formundaki Phenom X4/Phenom X3/Athlon 64 X2/Athlon 64 FX / Athlon 64/Sempron gibi güncel pek çok işlemcisi ile çalışabilen anakart üzerinde çift DIMM slotu yer alıyor ve 4GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sağlanıyor. Micro ATX formunda olan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak konumlandırılan PCIe X16 slotuna ek olarak iki adet te PCI slotu bulunan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II konnektörü de yer almakta. Entegre ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikleri de bulunan Biostar GF8100 M2+ SE görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörlerine de sahip. Kısa süre içerisinde satışına sunulması beklenen anakartın fiyatı hakkında ise net bir bilgi henüz bulunmuyor.
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nForcer 11 yıl
Dünyanın en küçük mikro atx anakartı herhalde budur. Her şey tıkış tıkış olmuş.
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GktgyS 11 yıl
sata portlarının çok olması iyimiş
haber için teşekkürler
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elektro67 11 yıl
ya işe bak 6 tane sata portu var benim anakarta 4 tane var şimdiden doldu zaten yani şu portları niye bukadar az yaparlar anlamıyorum
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max975 11 yıl
sata girişleri nerede
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