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Bir tabletin anatomisi: ExoPC'nin donanım alt yapısı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir tabletin anatomisi: ExoPC'nin donanım alt yapısı
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Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad çok konuşuldu ve çıkışı merakla beklenir oldu. Ancak iPad dışında farklı tablet alternatifleri de yok değil. İşte onlardan biri olan 8.9-inç büyüklüğündeki ExoPC'nin kasa içi görüntüleri yayınlandı. İnce tasarımlarıyla kasa için donanım dizilimi merak edilen tablet bilgisayarların en azından bir kısmı için örnek teşkil eden bu görüntülerin, Atom işlemcili bir sisteme ait olduğunu da unutmamak gerekiyor.

İşlemci olarak Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom N270 modelini kullanan ExoPC, 945 çipsetli anakarta ve 2GB bellek kapasitesine sahip. Ortaya çıkan görsellerde sisteme entegre bellek kartı okuyucusu ve Mini PCI-Express ve SIM kart slotlarını görebilmek te mümkün. Çoklu dokunmatik ekranının altında, dokunmatik kontrole özel bir arayüzle donatılmış Windows 7 işletim sistemini çalıştıran ExoPC, 599$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olacak.

Bir tabletin anatomisi: ExoPC'nin donanım alt yapısı
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Bir tabletin anatomisi: ExoPC'nin donanım alt yapısı
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https://www.donanimhaber.com/image.aspx/images/haber/exopc_taano_4_dh_fx57.jpg" width="600" height="284" />


http://www.engadget.com/2010/02/06/exopc-tablet-opens-up-for-the-world-to-see/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
Batuist'e katılıyorum 2mb keş bellekli çift çekirdekli işlemci koysalar ya muhteşem olcakmış
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Batuist 9 yıl
Ha şöyle yaa adam gibi tabletler gelsin.. daha ipadde ikinci bir uygulamayı çalıştıramıcak insanlar yazık alacaklara.. internette gezicekler o ne?? flash desteği yok.. yazılımdan kaybetti ipad.. herkes iyi olduğunu söyler ben tersini.. ama flash desteiği olmadan internet internet değildir. bunların alt yapı sağlam windows 7.. tek noktadan kaybediyor o da atom işlemci olması en azından çift çekirdekli olsalar..
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Tolgá 9 yıl
çok güzel alete benziyor ekran acaba resisitive mi capasitive mi
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homebird 9 yıl
Yahu bu tabled pc ler Ipad tanıtılmadan önce yokmuydu,vardıda bizmi duymuyorduk.

Mantar gibi tabled pc çıkıyor.
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