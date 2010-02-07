Bir tabletin anatomisi: ExoPC'nin donanım alt yapısı

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Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad çok konuşuldu ve çıkışı merakla beklenir oldu. Ancak iPad dışında farklı tablet alternatifleri de yok değil. İşte onlardan biri olan 8.9-inç büyüklüğündeki ExoPC'nin kasa içi görüntüleri yayınlandı. İnce tasarımlarıyla kasa için donanım dizilimi merak edilen tablet bilgisayarların en azından bir kısmı için örnek teşkil eden bu görüntülerin, Atom işlemcili bir sisteme ait olduğunu da unutmamak gerekiyor.

İşlemci olarak Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom N270 modelini kullanan ExoPC, 945 çipsetli anakarta ve 2GB bellek kapasitesine sahip. Ortaya çıkan görsellerde sisteme entegre bellek kartı okuyucusu ve Mini PCI-Express ve SIM kart slotlarını görebilmek te mümkün. Çoklu dokunmatik ekranının altında, dokunmatik kontrole özel bir arayüzle donatılmış Windows 7 işletim sistemini çalıştıran ExoPC, 599$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olacak.

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http://www.engadget.com/2010/02/06/exopc-tablet-opens-up-for-the-world-to-see/