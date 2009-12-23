Brando USB 3.0 destekli harici disk kutusunu satışa sundu

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Yerini alacağı USB 2.0 ara birimine göre 10 kata varan oranda daha yüksek veri transfer hızı vaat eden USB 3.0 standardı veya diğer tanımıyla SuperSpeed USB için gerekli alt yapı tamamlanmış olmasına rağmen, uyumlu sürücüler henüz yaygınlaşmış değil. Yurt dışında USB 3.0 ara birimiyle uyumlı bazı harici sürücüler hazırlanmış olsa bile marka bazında henüz çok fazla seçenek bulunmuyor. Bu durumun farkında olan komponent üreticisi Bando, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disk ve SSD'lerle uyumlu olan USB 3.0 destekli yeni disk kutusunu duyurdu.

135 x 82 x 15 mm boyutlarında ve 111 gram ağırlığında olan yeni disk kutusu hakkında çok fazla bilgi olmasa da NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsüne sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor. USB 3.0 ile birlikte USB 2.0 ve USB 1.1 uyumluluğu da bulunan yeni disk kutusunun Alüminyum kasa yapısı ile hem dayanıklıklık hem de ısı dağıtımı açısından güçlü bir çözüm olduğu iddia ediliyor. Eğer USB 3.0 destekli bir anakartınız var ve yeni standardının 5.0Gbps'ye varan yüksek transfer hızından faydalanmak istiyorsanız 49$'a satılan bu kutu ilginizi çekebilir.

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