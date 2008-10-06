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Buffalo'dan entegre virüs yazılımına sahip yeni USB bellekler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde ağırlıklı olarak Blu-ray sürücüleri ve depolama çözümleriyle gündeme gelen Japonya merkezli donanım ve komponent üreticisi Buffalo, RUF2-HSCUW kod adlı yeni usb bellek ailesini duyurdu. 1GB, 2GB, 4GB ve 8GB'lık modellerden oluşan yeni seri dahilindeki bellekler 76x9x19mm boyutlarında ve 12 gram ağırlığında.

USB 1.0 ve 2.0 arabirimleriyle uyumlu olarak kullanılabilen yeni belleklerin farklılık yaratacağı iddia edilen detayları ise sunulan güvenlik önlemlerinde gizli. Zira Trend Micro tarafından hazırlanan entegre antivirüs yazılımıyla gelen usb bellekler ayrıca donanımsal olarak 256-bit (AES) şifreleme yapabiliyorlar.

Özellikle profesyonelleri hedef alan RUF2-HSCUW serisi usb belleklerin ay sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Revenge® 11 yıl
güzele benziyor ama rakipleri de arayı pek açmaz bence..
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