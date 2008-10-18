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Buffalo'dan yeni ağ depolama çözümü; 6TB TeraStation Pro

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan yeni ağ depolama çözümü; 6TB TeraStation Pro
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Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve çok bilgisayarlı ofislerde veri paylaşımın daha hızlı ve etkin yapılabilmesine olanak tanıyan NAS (Network-attached storage) yani ağ depolama çözümleri yaygınlaşırken pazardaki marka ve model çeşitliliği de artıyor. Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, TeraStation Pro serisi ağ depolama sistemlerine yeni bir model daha ekliyor.

Firmanın yeni amiral gemisi olması beklenen 6TB kapasiteli yeni NAS çözümü, 4x sabit disk ile kullanılabiliyor. 170x235x310 mm boyutlarında olan ve sistem aktivitesi hakkında bilgi veren LCD ekran ile donatılan sistem, RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarını da desteklemekte. Üzerinde çift USB 2.0 portu ve Gigabit ethernet konnektörü olan 6TB TeraStation Pro'nun ay sonunda yaklaşık 2080$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.

Buffalo'dan yeni ağ depolama çözümü; 6TB TeraStation Pro
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TikaMasala 11 yıl
nereye takıcan o 6 tane 1tb lik harddiski? Karton kutuyamı?
Bu tür ürünler zaten firmalar için tasarlanıyor, evde film arşivi yapanlar için değil
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ogameci 11 yıl
çok pahalı 6 tane maxtor 1 tb takarım

200*6 = 1200 ytl ye işin içinden çıkarım.
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