Buffalo'dan yeni ağ depolama çözümü; 6TB TeraStation Pro

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Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve çok bilgisayarlı ofislerde veri paylaşımın daha hızlı ve etkin yapılabilmesine olanak tanıyan NAS (Network-attached storage) yani ağ depolama çözümleri yaygınlaşırken pazardaki marka ve model çeşitliliği de artıyor. Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, TeraStation Pro serisi ağ depolama sistemlerine yeni bir model daha ekliyor.

Firmanın yeni amiral gemisi olması beklenen 6TB kapasiteli yeni NAS çözümü, 4x sabit disk ile kullanılabiliyor. 170x235x310 mm boyutlarında olan ve sistem aktivitesi hakkında bilgi veren LCD ekran ile donatılan sistem, RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarını da desteklemekte. Üzerinde çift USB 2.0 portu ve Gigabit ethernet konnektörü olan 6TB TeraStation Pro'nun ay sonunda yaklaşık 2080$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.

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