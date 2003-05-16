Capon işi Diş fırçası

Geceyarisina kadar oyun oynadınız ve banyoya kadar gidip diş fırçalamak için vaktiniz mi yok ? Sorun değil çünkü capon işi USB-Diş fırçası ile bu işi PC başında da yapabilirsiniz !! Ne yazikki şu anki avrupa piyasasında bu tür "kullanışlı" USB araç gereçleri bulmak pek mümkün değil. Ancak japon Akiba firmasi PC bağımlıları için (büyük bir ihtimalle PC bağımlısı bir mucit tarafından geliştirilmiş) USB Diş fırçası piyasaya sürerek bu alanda bir ilke imza atıyor.Gerçi burada gözden kaçmış olan en büyük nokta, bilgisayar icin ölümcül ancak diş fırçalamak için gerekli olan "su ihtiyacı"nın sağlanmamış olması. Kim bilir belki caponlar diş fırçalama işini biraz farklı yapıyorlardır :)

http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030222/etc_habrashi.html