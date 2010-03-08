CeBIT 2010: USB 3.0 teknolojisinde ilk turun galibi NEC

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Henüz destekleyen donanım sayısı çok fazla olmasa da yerini alacağı USB 2.0 standardına kıyasla veri transfer hızını 10 kata kadar attrırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, kullanıcıların anakartlarında görmek istediĞİ en önemli yeniliklerden biri olarak gösteriliyor. İşte bu nedenle dünya devi pek çok anakart üreticisi, CeBIT Hannover 2010 fuarında, USB 3.0 destekli yeni modelleri üzerinde durdular.

Windows 8 işletim sistemiyle birlikte ana akımın bir parçası olarak olarak yaygın bir şekilde kullanılması beklenen USB 3.0 teknolojisi, şu an için en büyük faydayı Japon elektronik devi NEC'e sağlıyor. Zira yonga seti tarafında henüz USB 3.0 için doğal destek sunan çözümler kullanıma sunulmadığı için, anakart üreticileri bu desteği sağlayan 3. parti kontrol yongasına ihtiyaç duyuyorkar ve işte bu nokta da devreye NEC giriyor.

D720200F1 kodlu USB 3.0 yongasıyla endüstride ilk defa (USB 2.0'da olduğu gibi) yeni standarda yönelik kontrol yongası sunmaya başlayan NEC, bu sayede adeta para basıyor zira üreticilere 15$ maliyetle verilen yonganın henüz rakibi de yok. Her ne kadar VIA gibi bazı yarıiletken üreticileri, USB 3.0 kontrolcülerini duyurmuş olsalar bile yaygın satışı aylardır devam eden NEC D720200F1, pazarı kontrol altına almış durumda.

Peki yeni nesil anakartlar, USB 3.0 teknolojisine ne zaman doğal destek verecekler? Çipset üreticilerinin güncel yol haritasına göre USB 3.0 destekli yeni yonga setlerinin lanse edilmesi ve yaygınlaşması 2011'i bulacak gibi görünüyor.