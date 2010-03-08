CeBIT 2010: USB 3.0 teknolojisinde ilk turun galibi NEC

Henüz destekleyen donanım sayısı çok fazla olmasa da yerini alacağı USB 2.0 standardına kıyasla veri transfer hızını 10 kata kadar attrırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, kullanıcıların anakartlarında görmek istediĞİ en önemli yeniliklerden biri olarak gösteriliyor. İşte bu nedenle dünya devi pek çok anakart üreticisi, CeBIT Hannover 2010 fuarında, USB 3.0 destekli yeni modelleri üzerinde durdular.
Windows 8 işletim sistemiyle birlikte ana akımın bir parçası olarak olarak yaygın bir şekilde kullanılması beklenen USB 3.0 teknolojisi, şu an için en büyük faydayı Japon elektronik devi NEC'e sağlıyor. Zira yonga seti tarafında henüz USB 3.0 için doğal destek sunan çözümler kullanıma sunulmadığı için, anakart üreticileri bu desteği sağlayan 3. parti kontrol yongasına ihtiyaç duyuyorkar ve işte bu nokta da devreye NEC giriyor.
D720200F1 kodlu USB 3.0 yongasıyla endüstride ilk defa (USB 2.0'da olduğu gibi) yeni standarda yönelik kontrol yongası sunmaya başlayan NEC, bu sayede adeta para basıyor zira üreticilere 15$ maliyetle verilen yonganın henüz rakibi de yok. Her ne kadar VIA gibi bazı yarıiletken üreticileri, USB 3.0 kontrolcülerini duyurmuş olsalar bile yaygın satışı aylardır devam eden NEC D720200F1, pazarı kontrol altına almış durumda.
Peki yeni nesil anakartlar, USB 3.0 teknolojisine ne zaman doğal destek verecekler? Çipset üreticilerinin güncel yol haritasına göre USB 3.0 destekli yeni yonga setlerinin lanse edilmesi ve yaygınlaşması 2011'i bulacak gibi görünüyor.
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hayir olmaz cunku sata 2 usb 3.0 dan hizli hatta 7200 rpm hd den de hizli yani eger ssd kullanmiyorsan sata 2 nin hizi her turlu yeter aslinda ssd lerede yeter
eski anakarti olanlar icin pci kart seklinde usb 3.0 var onu alip kullana bilirler
Usb 3.0 geriye doğru uyumluluk sebebiyle acaba mevcut usb 2.0 sistemlerde hız ve sabit hız konusunda iyileştirme getirecek mi acaba?
Usb 2.0 480 mbit/s hız vaadediyor fakat bu değer hub başına. Tek usb cihaz için 480/2/8 = 30mbyte/sn data transfer hızına izin veriyor. Usb 3.0 , usb 2.0'a ait bant genişliğini yani 480mb/sn hızı tam sağlasa şimdilik yeter. Usb 3.0 destekli cihazların çıkması ve adet ve makul fiyat olarak yaygınlaşması yine 2-3 yıl sürer.
bu bilgi için teşekkür ediyorum. hep merak edip duruyordum.
2011 de ki anakart furyasını görür gibiyim.firmalar başlarlar usb 3.0 yongalı anakart ile daha hızlı veri aktarımı... teknolojinin sonu yok tabi,aynı zamanda blu-ray disklerle beraber verilerin boyutlarının artması,disklerin kapasitelerinin artması ve aynı zamanda insanlığın sabrının azalması gibi koşullar birleşince aktarım hızının artması elbette ilk düşünülecek çözümdü...