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CeBIT Özel: Fiyat indirimine yönelik beklenti, ATi HD 4830'u yeniden gündeme taşıdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Fiyat indirimine yönelik beklenti, ATi HD 4830'u yeniden gündeme taşıdı
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz sene Ekim ayın içerisinde duyurduğu ve GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırdığı Radeon HD 4830 modeli, çok yeni bir çözüm olmamasına karşın, Raden DH 4850 ve HD 4870 modellerinde yapılan indirimlerden sonra oluşan fiyat indirim beklentisi ile fuarın konuşulan ürünlerinden biri oldu diyebiliriz.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 4830 modeli için kendi çözümünü tanıtan firmalardan biri de Force3D oldu. Düşeceği iddia edilen fiyatıyla 80-90$ aralığına konumlandırılacağı söylenen ekran kartının yeniden konuşulmasını fırsat bilen firma özel soğutuculu HD 4830 modelini katılımcıların beğenisine sundu.

Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde standart soğutuculu referans tasarım HD 4830 modeline kıyasla daha serin çalıştığı iddia edilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.


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Vuze 10 yıl
pcb küçülmüşmü yoksa banamı öle geliyor ???
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Hirotaro 10 yıl
90$ mı,gelde alma
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hellmare 10 yıl
bu tasarım çok "ucuz" görünüyor!!!
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Promity 10 yıl
Küçük Ejder de buna benzicek galiba 40nm ye bi geçsinlerde görcez nasıl bişi çıkıcak. Bu arada güç tüketiminde bi değişiklik olcakmı acaba merak ettim.
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max975 10 yıl
eee artık fiyat indirmek fan tasarlamak yeni ürün yok....
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Batuist 10 yıl
dolarda eski seviyesinde olsaydı çok daha güzel olacaktı...
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emre sönmez 10 yıl
eey ahaaliii !!! bu işin prosedürünü bilmiyorum.. Türkiye'de fiyat indirimini yansıtmak zorunda mı buradaki dağıtımcılar falan.. şayet öyle ise, geniş çaplı bi imza toplama ya da mail yağmuru olayına mı girişsek ? bildirsek üretici firmalara bu mevzuları ? zira ben kendimi bildim bileli yurt dışında düşen fiyatlar hiç bir zaman bize tam olarak yansımamıştır. onu geçtim, dolar düşünce dolar bazında fiyat yükselten satıcılar, dolar yükseldiğinde fiyatı düşürmeyip sabit tutuyolar :D
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man utd 10 yıl
Bende şu soğutucusu güzel ram leri acayip duruyor tarzı yorumlara hastayım :D takarsın kasaya bi daha anca çıkartırken görürsün ya da oyun yüklemez aksama kadar kartı izlersin :D
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Kartın devre tasarımını beğenmedim ama soğutucusu çok güzel duruyor
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msamy 10 yıl
dah çok iş yapar gibi

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rabbitweed 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

Kartın devre tasarımını beğenmedim ama soğutucusu çok güzel duruyor



kartin devre tasarimini ne yapacaksiniz soylermisiniz
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

Kartın devre tasarımını beğenmedim ama soğutucusu çok güzel duruyor


Kartın devre tasarımından ziyade artık kapasitörlerin hepsi katı olmalı aradaki elektrolitik kapasitörler karta kalitesiz bir görünüm veriyor 15-20$ daha pahalı yap ama daha düzgün birşey olsun
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