CeBIT Özel: Fiyat indirimine yönelik beklenti, ATi HD 4830'u yeniden gündeme taşıdı

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz sene Ekim ayın içerisinde duyurduğu ve GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırdığı Radeon HD 4830 modeli, çok yeni bir çözüm olmamasına karşın, Raden DH 4850 ve HD 4870 modellerinde yapılan indirimlerden sonra oluşan fiyat indirim beklentisi ile fuarın konuşulan ürünlerinden biri oldu diyebiliriz.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770LE GPU'sundan güç alan Radeon HD 4830 modeli için kendi çözümünü tanıtan firmalardan biri de Force3D oldu. Düşeceği iddia edilen fiyatıyla 80-90$ aralığına konumlandırılacağı söylenen ekran kartının yeniden konuşulmasını fırsat bilen firma özel soğutuculu HD 4830 modelini katılımcıların beğenisine sundu.

Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde standart soğutuculu referans tasarım HD 4830 modeline kıyasla daha serin çalıştığı iddia edilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor.