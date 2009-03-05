CeBIT Özel: Forsa özel soğutuculu GeForce 9600GT modelini sergiliyor

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Donanım dünyasının en büyük organisyonlarından birisi olan CeBIT Hannover 2009 fuarında ülkemiz kullanıcıları tarafından yakınan tanınan, bilinen markaların yanı sıra isimlerin çok sık duymadığımız ancak, segmentlerinde kimileri özel detayları kimileriyle fiyatları ile öne çıkacak ürün ve çözümlere sahip üreticiler de yer alıyor. İşte bu üreticilerden birisi olan Forsa firması da fuar dahilinde mevcut ürün gamının en yeni temsilcilerini fuar katılımcılarının beğenisine sunuyor.

Forsa tarafından tanıtılan ekran kartları arasında özel soğutuculu GeForce 9600GT modeli öne çıkıyor zira Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak Forsa'nın modelinde ısı borularıyla desteklenen ve referans modeldeki soğutucudan farklı olarak hem daha sessiz hem de daha etkin çalıştığı belirtilen özel bir soğutucu yer alıyor. DirectX 10 destekli ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın 512MB/1GB GDDR3 bellekli seçenekleri de bulunuyor. Tabii kartın CUDA ve PhsyX teknolojilerine destek sunduğunu ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiğini belirtmekte de fayda var.