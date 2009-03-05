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CeBIT Özel: Forsa özel soğutuculu GeForce 9600GT modelini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Forsa özel soğutuculu GeForce 9600GT modelini sergiliyor
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Donanım dünyasının en büyük organisyonlarından birisi olan CeBIT Hannover 2009 fuarında ülkemiz kullanıcıları tarafından yakınan tanınan, bilinen markaların yanı sıra isimlerin çok sık duymadığımız ancak, segmentlerinde kimileri özel detayları kimileriyle fiyatları ile öne çıkacak ürün ve çözümlere sahip üreticiler de yer alıyor. İşte bu üreticilerden birisi olan Forsa firması da fuar dahilinde mevcut ürün gamının en yeni temsilcilerini fuar katılımcılarının beğenisine sunuyor.

Forsa tarafından tanıtılan ekran kartları arasında özel soğutuculu GeForce 9600GT modeli öne çıkıyor zira Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak Forsa'nın modelinde ısı borularıyla desteklenen ve referans modeldeki soğutucudan farklı olarak hem daha sessiz hem de daha etkin çalıştığı belirtilen özel bir soğutucu yer alıyor. DirectX 10 destekli ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın 512MB/1GB GDDR3 bellekli seçenekleri de bulunuyor. Tabii kartın CUDA ve PhsyX teknolojilerine destek sunduğunu ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiğini belirtmekte de fayda var.


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Vuze 10 yıl
hala 9600 serisinin üretilmesi ilginç ????
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Master_Evil 10 yıl
9600gt güzel kart ama standart modeller yeterli bunlara gerek yok
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Tuhaf gözüküyor 9600gt gibi karta abartı olmuş :)
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s3k0 10 yıl
öle demeyin 1280 li 720p li çözünürlüklerde güzel oc olan kartlar bir nevi 8800gt 9800gt oluyor nerdeyse 4830 a yakın performans veriyor..9600gt çoğu düşük bütçeli kullanıcının bügüne kadar yüzünü güldürdü herkesin 500 lira karta verecek parası yok... tek yönlü olarak düşünmeyin..
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max975 10 yıl
bu karta bu soğutucu biraz aşmış...
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Denubis 10 yıl
Bence artık üreticilerin 9600Gt için pasif soğutuculu modellere yönelmesi lazım, media pc'ler için. Yoksa bu saatten sonra 9600'e sıvı soğutma yapsan ne olucak.
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yekoo 10 yıl
o kadar soğutucu var ama hız aşırtma yok pff
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N-0NE 10 yıl
Çok abartılı olmuş one öyle :)
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ona2000 10 yıl
Tasarımı kopyala+yapıştır.
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