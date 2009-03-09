Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: Gigabyte, Yukon tabanlı Mini-ITX anakartını gösterdi

10 yıl
6,3b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT Özel: Gigabyte, Yukon tabanlı Mini-ITX anakartını gösterdi
Tam Boyutta Gör

Dün sona eren CeBIT Hannover 2009 fuarının dikkat çekici katılımcılarından biri de Gigabyte oldu. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni anakartlarını ilk defa fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunan firma, AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon platformuna özel anakart çözümünü de sergiledi.

Gigabyte'ın GA-2AIEL-RH kod adını taşıyan Mini-ITX formundaki anakartında AMD'nin Huron kod adlı, 1GHz'de çalışan Sempron işlemcisi de bulunuyor. Yonga seti olarak Radeon Xpress IGP'sini de beraberinde getiren RS690E'nin yataklık ettiği mITX anakarta güney köpüsü olaraksa SB600 yongası eşlik ediyor.

Sadece bir adet bellek slotuna sahip olan Yukon tabanlı anakart üzerinde ayıca dört adet USB 2.0 konnektörü, dört adet SATA-II, HDMI veEthernet portları yer alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakartın özellikle sistem üreticilerine sağlanması beklenirken nettoplarda da kullanılıp kullanılmayacağı noktasında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rusty 10 yıl
ufak bir aktif soğutma ile daha iyi bir işlemci kullanılabilirdi aslında.Ekran kartı gerçekten iyiyse online oyun oynayanlar için süper bir kombinasyon olabilir ama gerçekten de önce uygun kasaların piyasaya çıkması lazım zira 1.6 atom + 945g + igp kombinasyonu, tr de satılan itx kasalardan daha ucuza bulunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 10 yıl
Soğutma güzel fakat daha iyi malzeme kullanılabilirdi
Tek ram slot olması kötü
Kısaca Gigabyte mini ITX 10 üzerinden 4,5

gigabyte den böyle birşey bekliyordum gigabyte kalite düşmeye başladı örnek p45 ler ( eski soğutucular daha iyiydi )
uyduruk mavi soğutucular kalitesiz oysa eski soğutucuların hem kanatçık yüzeyi daha fazla hemde malzemesi daha iyi

ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
Radeon Xpress IGP 8500GT'den iyise ben bile alırım.Adamlar küçücük karta 1 milyoncuk transistör yerleştirmiş o işlemci nasıl çalıştırcak o kartı merak konusu doğrusu.Bunu Mini ITX kartlara bir an önce kasa lazım sağlam.Hatta ne zaman piyasaya sürülecek bilmiyom ama büyük mağazalar ofis için Yukon veya Atom hazır pc hazırlarsa müşterinin önüne serecek 5-10 çeşit daha çıkar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Yonga seti olarak Radeon Xpress IGP'sini de beraberinde getiren RS690E'nin yataklık ettiği mITX anakarta güney köpüsü olaraksa SB600 yongası eşlik ediyor. :) Yataklık ettiğimi ? =)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
ohh bea atomdan kurtulcaz gibi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
haber için teşekkrüler fiyatı hakkında bilgi varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl F.E.A.R. 2: Project Origin inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim