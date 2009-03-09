CeBIT Özel: Gigabyte, Yukon tabanlı Mini-ITX anakartını gösterdi

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Dün sona eren CeBIT Hannover 2009 fuarının dikkat çekici katılımcılarından biri de Gigabyte oldu. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni anakartlarını ilk defa fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunan firma, AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon platformuna özel anakart çözümünü de sergiledi.

Gigabyte'ın GA-2AIEL-RH kod adını taşıyan Mini-ITX formundaki anakartında AMD'nin Huron kod adlı, 1GHz'de çalışan Sempron işlemcisi de bulunuyor. Yonga seti olarak Radeon Xpress IGP'sini de beraberinde getiren RS690E'nin yataklık ettiği mITX anakarta güney köpüsü olaraksa SB600 yongası eşlik ediyor.

Sadece bir adet bellek slotuna sahip olan Yukon tabanlı anakart üzerinde ayıca dört adet USB 2.0 konnektörü, dört adet SATA-II, HDMI veEthernet portları yer alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakartın özellikle sistem üreticilerine sağlanması beklenirken nettoplarda da kullanılıp kullanılmayacağı noktasında henüz net bir bilgi bulunmuyor.