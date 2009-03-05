Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: Manlı, X58 yonga setli anakartını tanıtıyor

10 yıl
8,3b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT Özel: Manlı, X58 yonga setli anakartını tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Sizler için gezdiğimiz CeBIT Hannover 2009 fuarının dikkat çekici noktalarından biri de pek çok ekran kartı üreticisinin Core i7 serisi işlemciler için X58 yonga setli anakart üretimine başlaması idi. Bu konuda Zotac'ın fuarda sergilediği yeni anakartını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Benzer şekilde X58 yonga setli anakartını sergileyen bir diğer ekran kartı üreticisi de ülkemizde de kısmen tanınan Manlı oldu.

Manlı tarafından fuarda sergilenen X58 yonga setli anakart, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 24GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunan anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üç adet PCIe x16 slotu ile gelirken, SLI v Crossfire X teknolojilerine destek verdiği belirtilmekte.

Manlı firmasının X58 yonga setli anakartı, güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle gelen anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor. DeBUG LED özelliğine de sahip olan anakartın segmentindeki rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyat ile kullanıma sunulacağı düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
arkadaki kutuda gözüm kaldı :))) daha önce bir kaçkez ekran kartlarını gördüm ancak anakartını ilk defa gördüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Uygun fiyatıyla Core i7 e geçmek isteyenler için güzel bir tercih olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 10 yıl
Kartın kapasitörlerinin katı olması görüntü güzelliğinden ziyade kaliteliliğini gösteriyor.
Ayrıca Manlı nın ekran kartları da çok ucuza çok kaliteli ürünlerdi. 8800 ve üzeri kartlardan bir çok arkadaşımız aldı ve bu güne kadar da sorun yaşadım konusu görünmedi.
Anakartlarının da aynı çizgide olacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
4-5 yıl önce manlı anakart satmıştım. Hiç sorun çıkartmamıştı. Ama görünüşe bakıp değerlendirmek te yanlış bence. Intel anakartlar da böyle basit duruyor ama en iyi garantiyi veriyor ve çipin üreticisi yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Güney köprüsü açıkta kartın. MSI'ın 1/10 fiyatı olsa bile MSI'dan şaşacağımı sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zyx 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Güney köprüsü açıkta kartın. MSI'ın 1/10 fiyatı olsa bile MSI'dan şaşacağımı sanmıyorum.

Katılıyorum böyle bir kartta güney köprüsünü açık bırakmışlar fakat 6 adet DIMM slotu gayet iyi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
soğutma konusuna maliyet nedeniyle girmemiş olabilirler böylece en ucuz x58 lerden birini üretmek olmak istemiş olabilir firma.

ancak yine de çekiciliği çok düşmüş x58 değilde 915 çipsete benzemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozan2017 10 yıl
benim ekran kartım manli 9600GT 770/2200 günlük kullanıyorum sorunsuz. Bence kaliteli bir marka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Birde bu fuarda ki birçok üründen "mühendislik örneği" diye bahsediliyor ya, belki bu da öyle olabilir mi?

Daha sonra soğutma sisteminde iyileştirme yapılarak üretime geçilebilir (mi)?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
man kamyona benziyor dayanıklıdır kesin. üstüne çıkıp zıplayabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Genelde Türkiyede kullanılmayan markalar yurtdışında çok tanınır.Başımdan birşey geçmişti Asus anakart kullanıyorum demmiştim Almanyada O hangi marka dediler bana çok şaşırmıştım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Manlı sağlam markadır, Adından Kalitesi ve sağlamlığı ile bahsettirir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
bu ekran kartı üretiodu yada türkiyeye sadece ekran kartı giriyodu ama "manlı" otobus firması gibi falan bi ismi var ya çok dandik :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
ilk defa bu kadar rezalet x58 duydum dh şşöle kalitesiz haberleri gösterme lütfen üstündeki soğutucuya bak aman allahım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

ilk defa bu kadar rezalet x58 duydum dh şşöle kalitesiz haberleri gösterme lütfen üstündeki soğutucuya bak aman allahım


çok kalitesiz bir yorum..

sonuçta herşey performansa yönelik olmayacaktır böyle bolca marka girdikçe rekabet artacak fiyatlar aşagı hareket edecektir.. i7 platformu yavaş yavaş oturacak sıfır c2d sistem kurma maliyeti ve i7 maliyeti arasında fark azaldıkça i7 ye geçiş hızlanacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

ilk defa bu kadar rezalet x58 duydum dh şşöle kalitesiz haberleri gösterme lütfen üstündeki soğutucuya bak aman allahım


soğutucunun yüzey alanı fazla fakat malzeme kötü

şöyle 150 usd ye manli gelse süper olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ben ilk defa duyuyorum bu markayı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8270 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
CeBIT Hannover, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim