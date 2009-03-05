CeBIT Özel: Manlı, X58 yonga setli anakartını tanıtıyor

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Sizler için gezdiğimiz CeBIT Hannover 2009 fuarının dikkat çekici noktalarından biri de pek çok ekran kartı üreticisinin Core i7 serisi işlemciler için X58 yonga setli anakart üretimine başlaması idi. Bu konuda Zotac'ın fuarda sergilediği yeni anakartını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Benzer şekilde X58 yonga setli anakartını sergileyen bir diğer ekran kartı üreticisi de ülkemizde de kısmen tanınan Manlı oldu.

Manlı tarafından fuarda sergilenen X58 yonga setli anakart, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 24GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunan anakart, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üç adet PCIe x16 slotu ile gelirken, SLI v Crossfire X teknolojilerine destek verdiği belirtilmekte.

Manlı firmasının X58 yonga setli anakartı, güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle gelen anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özellikleri de üzerinde barındırıyor. DeBUG LED özelliğine de sahip olan anakartın segmentindeki rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyat ile kullanıma sunulacağı düşünülüyor.