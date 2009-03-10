CeBIT Özel: MSI, GeForce GTS 250 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

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Nvidia'nın GeForce GTS 250 lansmanına paralel olarak yeni ekran kartlarını gün ışığına çıkaran üreticilerden biri de MSI oldu. Firma CeBIT fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği anons ile birlikte GeForce GTS 250 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden birisi olan Tayvan merkezli firma, N250GT-2D512 ve N250GTS-2D1G kod adlarını taşıyan iki modelini kullanıma sunuyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun kullanıldığı ekran kartlarını bellek kapasiteleri ve kullanılan özel soğutucuları ayırmakta.

N250GT-2D512 kod adlı modeli 512MB, N250GTS-2D1G kod adlı modeliyle 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarının her ikisi de 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve özel soğutuculara sahipler. Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla daha serin çalıştığı belirtilen kartlar, DirectX 10, CUDA, PhysX ve SLI desteği de sunuyor.

1GB GDDR3 bellekli modelinde ısı aktarım borularıyla desteklenen gelişmiş bir soğutucu kullanan firma, 512MB GDDR3 bellekli modelinde daha önce diğer bazı modellerinde de gördüğümüz alternatif bir soğutucuya yer vermiş. Her iki modelinde grafik işlem birimleri 738MHz'de ve paralel işlem birimleri 1836MHz'de görev yaparken 512MB GDDR3 bellekli modlein bellek saat hızı 2200MHz, 1GB GDDR3 bellekli modelin bellek saat hızı ise 2000MHz olarak belirlenmiş.

Her iki yeni modelin de kısa süre içerisinde ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenirken, Türkiye fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.