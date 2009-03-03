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CeBIT Özel: MSI'dan LED fanlı GeForce GTX 260 Lightining geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: MSI'dan LED fanlı GeForce GTX 260 Lightining geliyor
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CeBIT 2009 fuarındayız ve MSI standındaki turumuz devam ediyor. Çok sayıda yeni ekran kartını katılımcıların beğenisine sunan firmaın özellikle bir modeli tasarım özellikleri ve özel soğutucusuyla meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. MSI'ın GeForce GTX 260 tabanlı N260GTX Lightining modeli, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 1792MB'lık (GDDR3) bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

GeForce GTX 260 Lightining modelinin en dikkat çekici detayı ise sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu. Soğutma performans açısından referans tasarımlı GeForce GTX 260 modeline kıyasla çok daha iddialı olduğu belirtilen kartın fanları LED ekrana sahip ve aynı Thermaltake'in BlueOrb FX soğutucusuna benzer şekilde dönüş hızı ve GPU sıcaklıklığı LED ekranlar üzerinden gösterebiliyor.

1792MB'lık GDDR3 bellek kapasitesi ve devir / GPU sıcaklık bilgislerini gösterebilen LED'li fanlara sahip olan özel soğutucusuyle farklılık yaratma konusunda sıkıntı çekmeyen kartın detayları bunlarla da sınırlı değil. MSI, yeni modeliyle birlikte Aİr Force adı verilen özel bir harici panel de sağlıyor. 5.25" slotuna takılan bu panel sayesinde kullanıcılar ekran kartının çalışma hızlarını donanımsal olarak ta ayarlayabilecekler.

Tüm bu özelliklere ek olarak MSI, yeni ekran kartında kullanılan özel komponentlerin yüksek dayanıklılık sağladığını ve kullanılan kapasitörlerin 125 derecelik sıcaklıkta 5000 saat çalışabileceğini belirtiyor. 8+2 fazlı güç tasarımıyla gelen ekran kartının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden kullanma sunulacağı ise şimdilik açıklanmadı.

CeBIT Özel: MSI'dan LED fanlı GeForce GTX 260 Lightining geliyor
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cato16 10 yıl
Fiyatların aşağı çekilmesi.Yıllarım tantanası ama kulak tıkanan bir tantana.
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sanstysurces 10 yıl
896 MB yetersizdi zaten 1792MB olsun kesin alırım... :D overclock'la gtx 295 bile olur belki :D

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gordon01 10 yıl
Artık çoğu donanım ledli çıkıyor kasanın içi diskotek gibi olacak :) Ama verilen panel iyi olmuş
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test.test.teron 10 yıl
bu 260 ların fiyatları zaten el yakarken üstüne birde fiyat arttırıcak cinsliklere gitmiyorlarmı ayar oluyorum... sade ve iyi bir soğutma yapın, ve artık şu fiyatları aşağı çekin... istediğim tek şey bu... çok mu şey istiyorum acaba
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RapscallioN 10 yıl
acaip tipsiz olmuş bence
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maviay1980 10 yıl
Bişeye benzemiyo...
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ellerimkirli 10 yıl
Biraz da sakal bıyık ekledikmi tamamdır. Kasadan sırıtmaya başlar bize :D
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Vuze 10 yıl
sogutma performansı iyi olduktan sonra ledli olması pek bişey degiştirmeyecektir ekran kartı sonuçta dik konumdaki kasalarda sogutucu aşagıya bakıyor ne anladım ledden ben haber için teşekkürler
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F.@.T.İ.H 10 yıl
iyi hos guzelde ben kasadayken o fanların uzerini zaten goremiycemki bos yere fiyat...

ama kartla birlikte panel vermeleride guzel olmus...
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join 10 yıl
Baya hoşta o ekran kartını şeffan yan kapağı olan kasaya koyduğumuzda anakartın duruşundan dolayı led göstergeler altta kalacak görünmeyecek. Pek bir anlamı yok gibi geldi.
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max975 10 yıl
kapatmaları iyi olmamış
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Fear Dot Com 10 yıl
Görünüşü harika fiyatıda uygun olursa eyer tadından yenmezz...
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gurkan113 10 yıl
ilk bakışta onun ekran kartı olduğunu anlayamadım desem yalan olmaz
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