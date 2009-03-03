CeBIT Özel: MSI'dan LED fanlı GeForce GTX 260 Lightining geliyor

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CeBIT 2009 fuarındayız ve MSI standındaki turumuz devam ediyor. Çok sayıda yeni ekran kartını katılımcıların beğenisine sunan firmaın özellikle bir modeli tasarım özellikleri ve özel soğutucusuyla meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. MSI'ın GeForce GTX 260 tabanlı N260GTX Lightining modeli, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 1792MB'lık (GDDR3) bellek kapasitesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

GeForce GTX 260 Lightining modelinin en dikkat çekici detayı ise sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu. Soğutma performans açısından referans tasarımlı GeForce GTX 260 modeline kıyasla çok daha iddialı olduğu belirtilen kartın fanları LED ekrana sahip ve aynı Thermaltake'in BlueOrb FX soğutucusuna benzer şekilde dönüş hızı ve GPU sıcaklıklığı LED ekranlar üzerinden gösterebiliyor.

1792MB'lık GDDR3 bellek kapasitesi ve devir / GPU sıcaklık bilgislerini gösterebilen LED'li fanlara sahip olan özel soğutucusuyle farklılık yaratma konusunda sıkıntı çekmeyen kartın detayları bunlarla da sınırlı değil. MSI, yeni modeliyle birlikte Aİr Force adı verilen özel bir harici panel de sağlıyor. 5.25" slotuna takılan bu panel sayesinde kullanıcılar ekran kartının çalışma hızlarını donanımsal olarak ta ayarlayabilecekler.

Tüm bu özelliklere ek olarak MSI, yeni ekran kartında kullanılan özel komponentlerin yüksek dayanıklılık sağladığını ve kullanılan kapasitörlerin 125 derecelik sıcaklıkta 5000 saat çalışabileceğini belirtiyor. 8+2 fazlı güç tasarımıyla gelen ekran kartının ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden kullanma sunulacağı ise şimdilik açıklanmadı.

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