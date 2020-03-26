Celly Ürünlerinin Kalitesi Bilkom Güvencesiyle Her An Kullanıcının Yanında

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Akıllı telefon aksesuarları pazarının önde gelen isimlerinden biri olan İtalya merkezli Celly, Bilkom’un Türkiye için “birlikte yürüme vaadi”ne ortak oluyor. 40'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve müşterilerine günlük kullanımda dünyayla bağlantılı kalma ihtiyacını olabilecek en pratik şekilde gerçekleştiren Celly’nin ürünleri, Bilkom güvencesiyle tüketicilere sunuluyor.

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Yüksek kalitede müzik deneyimi

Yüksek kalite ses performansı ve gün boyu konforlu kullanım sunan Celly boyun askılı kulaklık, aynı anda iki Bluetooth cihaza bağlanabiliyor. Multipoint teknolojisi sayesinde müzik keyfini paylaşmaya olanak tanıyan kulaklık, ses ayarı ve çağrı yanıtlama fonksiyonu bulunan kontrol butonu sayesinde kolay kullanım vaat ediyor. Kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında 8 saat kullanım ve 6 saat konuşma süreleri sunması bulunuyor. Ultra hafif kulaklık; pembe, siyah, beyaz, gri ve mavi seçenekleriyle, Bilkom güvencesiyle sunuluyor.

Şarj sorununa kökten çözüm

Bilkom güvencesiyle sunulan Celly Powerbank modeli; telefon, MP3 çalar, GPS cihazı, kulaklık, hoparlör, tablet, araç kiti ve daha birçok cihazı şarj etmeye olanak tanıyor. Ultra kompakt yapıya sahip olan cihaz; 10.000 mah kapasiteli piliyle, 2.000 MAh bataryaya sahip cihazları, 5 defaya kadar şarj edebiliyor. Verimli ve güvenli şarj için iki adet USB 2.0 çıkışı ve bir adet Micro USB girişi bulunan Celly taşınabilir şarj cihazı, cihazlarında şarj sorunu yaşayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

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Elektronik aygıtlarda kesintisiz kullanım

USB Type-C portu, yeni nesil akıllı telefonların yanı sıra taşınabilir bilgisayarların da şarj noktası olduğu için Celly’nin geliştirdiği özel Type-C kablo, kullanıcılar için önemli bir ihtiyaca çözüm oluyor. Bilkom güvencesi ve Celly kalitesiyle sunulan 1 metre uzunluğundaki Type-C kablo, hızlı veri aktarabilme ve şarj edebilme özelliği (3A) ile öne çıkıyor. PC ve Mac ile uyumlu olan metal sarılı ürün, kablo karmaşasını ortadan kaldıran yapıya sahip olduğu gibi oldukça şık görünüyor.

Kullanışlı araç içi telefon tutucu

Telefonların araç seyir halindeyken rahat bir şekilde kullanılmasını sağlayan MountCharge, güvenli ve pratik bir kullanım sunuyor. Hava tahliyesi sağlayan değiştirilebilir bir taban veya ön cam ile donatılmış olan MountCharge, 6,5 inçe kadar tüm akıllı telefonlarla uyum sağlıyor. Şarj noktasının konumunu ayarlayabilmesi sayesinde kablosuz şarj ile donatılmış tüm cihazlarla uyumlu çalışabilen araç içi telefon tutucu, otomatik serbest bırakma işlevi sayesinde kilitleme kapaklarını otomatik olarak açarak akıllı telefonu güvenli şekilde konumlandırmaya olanak tanıyor.

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