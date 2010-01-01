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CES 2010: EVGA çift soketli yeni anakartıyla, Core i7 işlemcilerin çiftini destekliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CES 2010: EVGA çift soketli yeni anakartıyla, Core i7 işlemcilerin çiftini destekliyor
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Yeni yıl ve yeni heyecanlar... Kutlama mesajımızda da belirttiğimiz gibi 2010'un siz değerli üye ve okuyucularımız için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Yeni yıl biz donanım tutkunları için oldukça hızlı başlıyor zira 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği '10 (CES 2010) fuarı, yeni nesil teknolojilerin, özel donanımların ve ilk defa lanse edilecek ürünlerle adeta gövde gösterisine dönüşecek.

CES 2010 için hazırlıklarını tamamlayan ve açılış günüyle birlikte standının ziyaretçi akınına uğramasını bekleyen EVGA, son dönemdeki çıkışını yeni hazırladığı özel çözümlerle sürdürecek gibi görünüyor. X58 ve P55 çipsetli Classified serisi analartlarıyla yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerinin beğenisini kazanan firma, üst sınıftaki iddiasını çift işlemcili yeni bir anakart ile pekiştirmeye hazırlanıyor.

Anakart geliştirime çalışmalarına dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığında devam eden EVGA, Classified serisi altında hazırladığı, iki adet LGA1366 işlemci kullanımına olanak tanıyan anakartının ilk görselini yayımladı. Mart ayında lanse edilecek 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisinin çiftini çalıştırabilen yeni model, hem profesyonelleri hem de oyuncuları hedef alacak.

CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen yeni anakarta ait kapsamlı bilgileri, Donanimhaber.com farkıyla ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.


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AburCubur 9 yıl
Her yeni donanım oyun içinmi sunulur, oyuncu mantığıyla mı yorumlanır. Bilgisayar = değil Atari
Enteresan.
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Tolgá 9 yıl
bu evgaya kırmızı siyah çok yakışıyor...ayrıca evgada artık hi-c capasitöre geçmiş bir gigabyteda göremedik bunu.
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K58 9 yıl
Bu İntelin skull trail 2.si olmasın,Lga775 de pek başarılı olmamıştı 1366 da maliyetler ve beklenildiği gibi performans artışı sağlamazsa yan gelebilir tekrar.
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dellino 9 yıl
Zamanında AMD Fx serisi için (Fx72-Fx74) böyle bir anakartı şıkartmıştı.
Bu tür sistemlerde performans artışı bazı uygulamalarda götülse de,
kullanıcı egosu tatmininden başka içe yaramıyorlar.


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menem 9 yıl
oyuncular için geliştirilmiş bir sistem değil arkdaşlar bunlar (yani bizleri aşar)
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stradosphere 9 yıl
@sahafiec
Dediği sistemde kullanılacak işlemciye bakarsan haklısın, 12 çekirdekli işlemciyi oyuncu ne yapacak merak ettim.
@Ferr0
Arkadaşım bu anakartı alıpta 2 tane ci7 980 koyacaksan bence boşa para harcama.Tabii seçim senin.
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Ferr0 9 yıl
ben ertug batır
benım pc çok kötü satıcam 1o ytl kar ederim belki bunu alcam ama kasa olmucak bu sefer
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Godolphin 9 yıl
İki katı performans veriyorsa iyi iş yapmışlar :)
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ucimentay 9 yıl
bence önü açık
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grafiker 9 yıl
skull trail vardı geçen sene asusun galiba çift işlemci destekleyen , keşke amd de çıkarsa butaz bir ankart direk alırım.
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terapi_triyaki 9 yıl
BU FİKRİ BENDEN ÇALMIŞ BUNLAR NE ZAMANDIR AKLIMDAYDI YAA
HAYALİMDEKİ ANAKART İŞTE BU
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deniz_sea 9 yıl
şunu demek istemiş ekran kartları hep işlemci sınırına takılıyor ya birine takılırsa öbürüne geçer diye herhalde hehehehe
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mustiki212 9 yıl
Oyuncu derken ne yani onu anlamadım..28 ekran bağlayıp ayarları full yaptıktan sonra geriye sadece sayılı günleri beklemek kalır gibi..:)
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir ürün...
günümüz oyunlarına o cpu'dan bir adet bile fazlasıyla yeterli olduğuna göre bu çözümün oyunculara getirisini pek anlayamadım doğrusu..
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drkayzer 9 yıl
lga775 içinde böyle anakartlar vardı zaten
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