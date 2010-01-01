CES 2010: EVGA çift soketli yeni anakartıyla, Core i7 işlemcilerin çiftini destekliyor

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Yeni yıl ve yeni heyecanlar... Kutlama mesajımızda da belirttiğimiz gibi 2010'un siz değerli üye ve okuyucularımız için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Yeni yıl biz donanım tutkunları için oldukça hızlı başlıyor zira 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği '10 (CES 2010) fuarı, yeni nesil teknolojilerin, özel donanımların ve ilk defa lanse edilecek ürünlerle adeta gövde gösterisine dönüşecek.

CES 2010 için hazırlıklarını tamamlayan ve açılış günüyle birlikte standının ziyaretçi akınına uğramasını bekleyen EVGA, son dönemdeki çıkışını yeni hazırladığı özel çözümlerle sürdürecek gibi görünüyor. X58 ve P55 çipsetli Classified serisi analartlarıyla yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerinin beğenisini kazanan firma, üst sınıftaki iddiasını çift işlemcili yeni bir anakart ile pekiştirmeye hazırlanıyor.

Anakart geliştirime çalışmalarına dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığında devam eden EVGA, Classified serisi altında hazırladığı, iki adet LGA1366 işlemci kullanımına olanak tanıyan anakartının ilk görselini yayımladı. Mart ayında lanse edilecek 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisinin çiftini çalıştırabilen yeni model, hem profesyonelleri hem de oyuncuları hedef alacak.

CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen yeni anakarta ait kapsamlı bilgileri, Donanimhaber.com farkıyla ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.