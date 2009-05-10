Club 3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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Kısa bir süre önce AGP sistemler için Radeon HD 3850 tabanlı yeni bir ekran kartı duyuran Club 3D, performans tutkunları için yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir ekran kartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın CGNX-X27592 kodlu yeni kartı, Radeon HD 4890 modeline karşı Nvidia'nın rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 modelini temel alıyor. Genel tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans modeliyle aynı çizgide yer alan ekran kartı, bellek kapasitesiyle fark yaratmayı başarıyor.

55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği yeni model, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine de sahip olan kart CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan 1792MB bellekli Club 3D GeForce GTX 275 modelinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.