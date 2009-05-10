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Club 3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club 3D, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Kısa bir süre önce AGP sistemler için Radeon HD 3850 tabanlı yeni bir ekran kartı duyuran Club 3D, performans tutkunları için yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir ekran kartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın CGNX-X27592 kodlu yeni kartı, Radeon HD 4890 modeline karşı Nvidia'nın rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 modelini temel alıyor. Genel tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans modeliyle aynı çizgide yer alan ekran kartı, bellek kapasitesiyle fark yaratmayı başarıyor.

55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği yeni model, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine de sahip olan kart CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan 1792MB bellekli Club 3D GeForce GTX 275 modelinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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aFamous 10 yıl
Özür diliyorum ama farkında olmadan sayfayı yenilediğimde yorumum birkaç sefer daha ekleniyor. Yetkililerin silmesini rica ederim.
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aFamous 10 yıl
Senin yaptığın da benim erişemediğim kart iyi değildir demek gibi bir şey. Henüz sunulmamış olan fiyatının yüksek olacağının düşünülmesi ürünü kötü veya iyi yapmaz, pahalı yapar. Açıkçası şu an için ben de taraftarı değilim çok yüksek fiyatlarda ekran kartlarının, farkettiyseniz de sadece performans ve özellik değerlendirmesi yaptım. Ama yine de tabirinizle o kafayla düşünürseniz her zaman önünüzde bulunacak bir 3 ayın olacağını, dx11'in 12 si olmakla kalmayıp 13 ve 14 diye devam edeceğini de eklemek isterim.
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aFamous 10 yıl
Senin yaptığın da benim erişemediğim kart iyi değildir demek gibi bir şey. Henüz sunulmamış olan fiyatının yüksek olacağının düşünülmesi ürünü kötü veya iyi yapmaz, pahalı yapar. Açıkçası şu an için ben de taraftarı değilim çok yüksek fiyatlarda ekran kartlarının, farkettiyseniz de sadece performans ve özellik değerlendirmesi yaptım. Ama yine de tabirinizle o kafayla düşünürseniz her zaman önünüzde bulunacak bir 3 ayın olacağını, dx11'in 12 si olmakla kalmayıp 13 ve 14 diye devam edeceğini de eklemek isterim.
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aFamous 10 yıl
Senin yaptığın da benim erişemediğim kart iyi değildir demek gibi bir şey. Henüz sunulmamış olan fiyatının yüksek olacağının düşünülmesi ürünü kötü veya iyi yapmaz, pahalı yapar. Açıkçası şu an için ben de taraftarı değilim çok yüksek fiyatlarda ekran kartlarının, farkettiyseniz de sadece performans ve özellik değerlendirmesi yaptım. Ama yine de tabirinizle o kafayla düşünürseniz her zaman önünüzde bulunacak bir 3 ayın olacağını, dx11'in 12 si olmakla kalmayıp 13 ve 14 diye devam edeceğini de eklemek isterim.
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sadtneverdie 10 yıl
görüşümü yazdım saldırmayan kalmadı :D Allah aşkına bu akdar konusuyorsunuz bir test lınkı verınde destekleyen birşey olsun. gelecek gelecek dıyorsunuzda bu akrtı şimdi tonla para verıp aldınız e 3 ay sonra dx11 gelıyor be kardeşim ne oalcak ? hani gelecek :D bu karta şu an rami yuksek diye para vermek enayiliktir hatta şu an yüksek fiyata kart almakta enayiliktir.
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aFamous 10 yıl
sadneverdie, öncelikle affedersin ama sığ düşündüğünü belirtmeden geçemeyeceğim. GTX 275 üst düzey bir kart ve dolaylı olarak ortalamanın biraz daha üstü sistemler için tasarlanmıştır demek çok yanlış olmaz. Her nasıl GTX 275'e herkesin sahip olamayacağı gibi (maddi yönden), kimsenin de 17" ekran ile GTX 275 kullanacağını sanmam, kullanıyorsa da bir şey beklemesin be kardeşim. Bir anlamda hepsi sınıfına ait özellikleri barındırıyorlar. Kalkıp 512 MB bellekli GTX serisi üretmen saçmalığın daniskası olacaksa, Nvidia'nın GTX serisi için minimum 896 MB bellekli üretim yapması da mantığın alâsıdır. Ki 448-bit bellek veri yolu desteği ile kartların bunu sonuna kadar hakettiği de cabasıdır.
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aFamous 10 yıl
sadneverdie, öncelikle affedersin ama sığ düşündüğünü belirtmeden geçemeyeceğim. GTX 275 üst düzey bir kart ve dolaylı olarak ortalamanın biraz daha üstü sistemler için tasarlanmıştır demek çok yanlış olmaz. Her nasıl GTX 275'e herkesin sahip olamayacağı gibi (maddi yönden), kimsenin de 17" ekran ile GTX 275 kullanacağını sanmam, kullanıyorsa da bir şey beklemesin be kardeşim. Bir anlamda hepsi sınıfına ait özellikleri barındırıyorlar. Kalkıp 512 MB bellekli GTX serisi üretmen saçmalığın daniskası olacaksa, Nvidia'nın GTX serisi için minimum 896 MB bellekli üretim yapması da mantığın alâsıdır. Ki 448-bit bellek veri yolu desteği ile kartların bunu sonuna kadar hakettiği de cabasıdır.
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sertacaygun 10 yıl
GTX275'in amacına çoook aykırı olmuş açıkçası...
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sadtneverdie 10 yıl
sizin kafayla bakarsak bundan sonra 512 mb ekran akrtı üretilmemesi lazım. maglum 22 lcdler 250 lira
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

sizin kafayla bakarsak bundan sonra 512 mb ekran akrtı üretilmemesi lazım. maglum 22 lcdler 250 lira

arkadaşım 24inc ve üzerinde monitörlerde 1920-1200+ gibi çözünürlükte yüksek detaylarda akıcı oyun oynamak istiyorsan 1gb sıkıntı yaratır ve oyununa görede ram kullanımı değişir ayrıca gta4 gibi vga ramini sömüren oyunların gelmeceğini nerden biliyorsun bizde bunu anlatmaya çalışıyoruz ki gelecekte çıkacak yeni nesil oyunlara önerilen 1gb derlerse hiç şaşırma..
yoksa şuan için 22'' çöz ve altı çözünürlüklerde zaten 1gb yeterli
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@nano@ 10 yıl
bence gereksiz konuşuyorsunuz gta4 için sistem toplayanlar var onlar için biçilmiş kaftan...her malı almak zorunda değilsiniz demi ve her malı alıcısı olur merak etme senn, merak etme senn
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Cool Boy 10 yıl
Yaw şu firma'ları bir türlü anlayamıyorum. Belleği 1.8 gb yapıyorlar madem şu saat hızlarında da bir değişiklik yapsalar ya
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