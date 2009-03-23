Club3D pasif soğutmalı Radoen HD 4650 modelini satışa sunuyor

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Oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarın (HTPC) popülerliği giderek artarken paralelelinde pasif soğutmalı ekran kartlarına olan ihtiyaç ta tırmanıyor. Çözümleri ülkemizde de satılan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, HTPC sistemler başta olmak üzere ofis bilgisayarları ve sessizliğin önemli olduğu diğer kullanım alanlarına yönelik olarak hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı yeni modelini kullanıma sunuyor.

Isı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutmasıyla sessiz çalışan karta, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1024MB GDDR2 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni model, ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan ekran kartı, DVI, HDMI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Club3D'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı pasif soğutmalı ve Radeon HD 4650 temelli yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.