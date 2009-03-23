Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D pasif soğutmalı Radoen HD 4650 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Club3D pasif soğutmalı Radoen HD 4650 modelini satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarın (HTPC) popülerliği giderek artarken paralelelinde pasif soğutmalı ekran kartlarına olan ihtiyaç ta tırmanıyor. Çözümleri ülkemizde de satılan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, HTPC sistemler başta olmak üzere ofis bilgisayarları ve sessizliğin önemli olduğu diğer kullanım alanlarına yönelik olarak hazırladığı Radeon HD 4650 tabanlı yeni modelini kullanıma sunuyor.

Isı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutmasıyla sessiz çalışan karta, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1024MB GDDR2 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni model, ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan ekran kartı, DVI, HDMI ve HDTV konnektörleriyle geliyor. Club3D'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı pasif soğutmalı ve Radeon HD 4650 temelli yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NikeNeGerek 10 yıl
Bu aralar çok pasif soğutuculu HD4650/4670 için haber çıkıyor, ama bu kartları piyasamızda bulabilmeniz çok zor. Benim bildiğim bir tek Sapphire HD4670 var pasif, o da 1-2 sitede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
tabii gerçek iş yapan kartlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl
Oha yaw soğutmaya bak. Üzerine bir fan oturttunmu tamamdır işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
Hep pasif ekran kartı kullandım bugüne kadar ama club 3d powercolora benzetmişin kendini sevmedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE GTS250 1GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim