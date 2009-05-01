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Club3D, Radeon HD 4890 Overclock Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D, Radeon HD 4890 Overclock Edition modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olan Radeon HD 4890 için hız aşırtmalı modellerin sayısı artmaya devam ediyor. Firmanın iş ortaklarından Club 3D, yaptığı açıklama ile Radeon HD 4890 Overclock modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini baz alan Radeon HD 4890 temelli yeni ekran kartı, tahmin edilebileceği üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Club 3D tarafından yakın zamanda pazara sunulması beklenen Radeon HD 4890 Overclock modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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TELESCOPE 10 yıl
her yeni çıkana pahalı diyoruz ama
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max975 10 yıl
çok şık olmuş.
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

çok şık olmuş.

Referans tasarım işte nesi şık...
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sertacaygun 10 yıl
Kutusu aşırı sade ve aşırı güzel olmuş. Ama ürünün kendisi için aynı şeyi söyleyemem, çünkü asıl tasarım kullanılmış...
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HiqhWoltage 10 yıl
OC modeli olmasına karşın soğutucu referans, bu kartın cok ısınmamasıyla ilqilimi soğutucunun yeterli olmasıyla ilqilimi tartısılır
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bolu 10 yıl
bu kart iyi ama pahalı olacak tabi ki
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