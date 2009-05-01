Club3D, Radeon HD 4890 Overclock Edition modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olan Radeon HD 4890 için hız aşırtmalı modellerin sayısı artmaya devam ediyor. Firmanın iş ortaklarından Club 3D, yaptığı açıklama ile Radeon HD 4890 Overclock modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini baz alan Radeon HD 4890 temelli yeni ekran kartı, tahmin edilebileceği üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Club 3D tarafından yakın zamanda pazara sunulması beklenen Radeon HD 4890 Overclock modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.