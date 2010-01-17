Club3D, Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu

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Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli Club3D firması, Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. AMD'nin DirectX 11 desteğini endüstride ilk defa 99$ seviyesine getirdiği Redwood GPU'sunu kullanan ekran kartları, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, üretici firma Club3D'nin açıklamasına göre, sahip oldukları özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 5670'a kıyasla daha serin ve daha sessiz çalışabiliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör deneyimi için de Eyefinity teknolojisine destek veren yeni ekran kartları, yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Bekleme durumunda 14 Watt, yük altında ise 61 Watt güç çektikleri belirtilen yeni ekran kartları, DVI, HDMI ve D-Sub konnektörleriyle geliyorlar. Club3D, Radeon HD 5670 temelli yeni modellerini 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da satışa sunuyor.