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Club3D, Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D, Radeon HD 5670 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu
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Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli Club3D firması, Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. AMD'nin DirectX 11 desteğini endüstride ilk defa 99$ seviyesine getirdiği Redwood GPU'sunu kullanan ekran kartları, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, üretici firma Club3D'nin açıklamasına göre, sahip oldukları özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 5670'a kıyasla daha serin ve daha sessiz çalışabiliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör deneyimi için de Eyefinity teknolojisine destek veren yeni ekran kartları, yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Bekleme durumunda 14 Watt, yük altında ise 61 Watt güç çektikleri belirtilen yeni ekran kartları, DVI, HDMI ve D-Sub konnektörleriyle geliyorlar. Club3D, Radeon HD 5670 temelli yeni modellerini 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da satışa sunuyor.


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the enemy 9 yıl
bir kez daha söylüyorum, ne 5670 miş arkadaş :S
aynı hummalı çalışma neden 5850 gibi performans kartlarına gösterilmedi ?
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Opeth 9 yıl
GTS 250 gibi çoğalmaya başladı bu üründe farklı soğutmalar farklı firmalar , çok uğraşıyorlar bu kartlarla....
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Mertcan. 9 yıl
Firmalar 5670'ten çok umutlu herhalde varyasyonları artıyor giderek çünkü , inşallah da kazanabilirler hakettiklerini.
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grafiker 9 yıl
kart ufak olduğu için belkide fan büyük gözüküyordur :)
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kerem 9 yıl
Arkadaşlar fan çapı artıkça fanın çıkardığı ses azalıyor. EXcom_Zkko da dediği gibi amaç sessizlik. Ayrıca güç konusunda tasarruflu bir kartmış.

Haber için teşekkürler fx57
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NecroCyber-777 9 yıl
bu firmayı seviyorum:))
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usb2.0 9 yıl
100avro çok..vtx 100 dolar seviyesinde girecekmiş yanlış hatırlamıyorsam ve kötü firmada değil
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Quad_core2 9 yıl
fanı az dönüyordu belki ondan büyük yapmışlar la bu fanla işlemciyi sogutursun bea :D
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-dehşet- 9 yıl
Üstelik ek güç girişi olmadığından OC'de yapılmaz.Soğutucu ziyan.
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Batuist 9 yıl
ısınmicak bir gpuya kocaman bir fan... ???
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BuĞrA 9 yıl

Batuist

ısınmicak bir gpuya kocaman bir fan... ???

aynen katılıyorum arkadasım
benım 5850de bile bunun yarısı kadar fan var
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EXcom_Zkko 9 yıl

Batuist

ısınmicak bir gpuya kocaman bir fan... ???


Sessizlik..
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Trecc11 9 yıl
bunun soğutmasıda güzel olmuş..
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